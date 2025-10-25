English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Team India: హిట్‌మ్యాన్ శతకం.. కోహ్లీ అర్ధ శతకం.. మూడో వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియాపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం

IND vs AUS: ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన మూడో వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. 237 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని 38.3 ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. టీమిండియా బ్యాట‌ర్ల‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ‌ శ‌త‌కంతో చెల‌రేగగా.. విరాట్ కోహ్లీ అర్ధ శతకంతో రాణించాడు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:06 PM IST

Team India: హిట్‌మ్యాన్ శతకం.. కోహ్లీ అర్ధ శతకం.. మూడో వ‌న్డేలో ఆస్ట్రేలియాపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం

Team India Won By 9 Wickets: సిడ్నీ వేదిక‌గా ఆస్ట్రేలియాతో జ‌రిగిన మూడో వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. 237 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని 38.3 ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. భారత్ బ్యాట‌ర్ల‌లో రోహిత్ శ‌ర్మ‌(121 నాటౌట్ 125 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 3 సిక్స‌ర్లు) శ‌త‌కంతో చెల‌రేగాడు. విరాట్ కోహ్లీ (74 నాటౌట్ 26 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీతో రాణించాడు. శుభ్‌మ‌న్ గిల్ (24) ఓకే అనిపించాడు. ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌లో జోష్ హేజిల్‌వుడ్ ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు.

237 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన భార‌త్‌కు ఓపెన‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌, శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌లు శుభారంభం ఇచ్చారు. తొలి వికెట్‌కు 10.2 ఓవ‌ర్ల‌లో 69 ప‌రుగులు జోడించిన తరువాత హేజిల్‌వుడ్ బౌలింగ్‌లో గిల్ పెవిలియ‌న్‌కు చేరుకున్నాడు. ఆ త‌రువాత వ‌న్‌డౌన్‌లో కోహ్లీ వ‌చ్చాడు. తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ప‌రుగుల ఖాతా తెర‌వ‌ని ఈ స్టార్ ఆట‌గాడు ఎట్ట‌కేల‌కు త‌న ఫామ్‌ను అందుకున్నాడు. త‌న‌దైన శైలిలో ప‌రుగులు రాబ‌ట్టాడు.

వీరిద్ద‌రు ఆసీస్ బౌల‌ర్లపై ఎదురుదాడికి దిగారు. రోహిత్ శ‌ర్మ 63 బంతుల్లో, విరాట్ కోహ్లీ 56 బంతుల్లో అర్ధ‌శ‌త‌కాల‌ను అందుకున్నారు. హాఫ్ సెంచ‌రీ త‌రువాత మ‌రింత దూకుడును పెంచిన రోహిత్ శ‌ర్మ 105 బంతుల్లో శ‌త‌కాన్ని అందుకున్నాడు. వ‌న్డేల్లో హిట్‌మ్యాన్‌కు ఇది 33వ శ‌త‌కం కాగా.. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 50వ సెంచ‌రీ కావ‌డం గ‌మ‌నార్హం. ఆ త‌రువాత కూడా ఈ జంట ఆసీస్ బౌల‌ర్ల‌కు ఎలాంటి అవ‌కాశం ఇవ్వ‌కుండా భార‌త్‌ను విజ‌య‌తీరాల‌కు చేర్చింది.

అంత‌క‌ముందు తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ నిర్ణీత 46.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 236 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మాట్ రెన్షా (56; 58 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. మిచెల్ మార్ష్ (41), మాథ్యూ షార్ట్ (30) భార‌త బౌల‌ర్ల‌లో హ‌ర్షిత్ రాణా నాలుగు వికెట్లు, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్ రెండు వికెట్లు, సిరాజ్‌, ప్ర‌సిద్ద్ కృష్ణ‌, కుల్దీప్ యాద‌వ్‌, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌లు ఒక్కొ వికెట్ తీశారు. ఈ మ్యాచ్‌లో (IND vs AUS ) భార‌త్ గెలిచిన‌ప్ప‌టికి కూడా తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో ఓడిపోవ‌డంతో సిరీస్‌ను ఆసీస్ 2-1 తేడాతో కైవ‌సం చేసుకుంది.

India Won By 9 WicketsInd vs AusInd vs Aus Matchteam IndiaRohit Sharma

