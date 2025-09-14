Asia Cup 2025: పాకిస్తాన్ జట్టుపై టీమిండియా సులభం విక్టరీ సాధించింది. 128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ కేవలం 15.5 ఓవర్లలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ ను ఫినిష్ చేసింది. ఆరంభం నుంచే మన బ్యాటర్లు దూకుడు ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ తన మార్క్ బ్యాటింగ్ చూపించాడు. 13 బతుల్లోనే 31 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. గిల్ ఔట్ అయినా.. సూర్య భాయ్..తిలక్ వర్మలు మ్యాచును చక్కబెట్టారు. మొత్తానికి భారత్ దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో పాకిస్తాన్ కు రుచి చూపించారు.
ఆసియా కప్ 2025లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా సులభంగా విజయం సాధించింది. పాక్ జట్టు నిర్ణీత 127 పరుగుల టార్గెట్ ఇచ్చిన తర్వాత, 128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత బ్యాటర్లు ఆరంభ నుండే దూకుడుగా ఆడారు. టార్గెట్ను కేవలం 15.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఫినిష్ చేయడం, భారత బ్యాటింగ్ పవర్ ను చూపించింది. మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే అభిషేక్ శర్మ తన మార్క్ బ్యాటింగ్ తో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 13 బంతుల్లో 31 పరుగులు సాధించి (4 ఫోర్లు, 2 సిక్సులు), జట్టుకు మద్దతుగా పవర్ ఫుల్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు. శుభ్మన్ గిల్ 10 పరుగుల వద్ద ఔట్ అయినప్పటికీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్లో స్థిరత్వం, వేగాన్ని చూపించారు. సూర్యకుమార్ 47 పరుగులు చేసి, మ్యాచ్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తిలక్ వర్మ 31 పరుగులు సాధించి జట్టుకు మంచి మద్దతు ఇచ్చాడు. చివర్లో, శివమ్ దూబే 10 పరుగులు చేసి, సూర్యకుమార్తో కలిసి భారత్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.సిక్సర్ తో సూర్యకుమార్ మ్యాచ్ ను ఫినిష్ చేశారు.
పాక్ బౌలర్లలో, స్పిన్నర్ సైమ్ ఆయూబ్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టినా, మొత్తం బౌలింగ్ భారత బ్యాటర్లకు ఎదుర్కోలేకుండా నిలిచింది. ఫలితంగా, పాక్ బ్యాటింగ్ వరుసగా పీచులపై అడ్డుకున్నా, టీమ్ ఇండియా ఎటువంటి ఒత్తిడిని అనుభవించకుండా సులభంగా 128 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. ఈ విజయం, భారత బ్యాటింగ్ లోయర్-ఆర్డర్, ఒపెనింగ్ కలయికను మరోసారి గుర్తుచేసింది.
మ్యాచ్ మొత్తం భారత బ్యాటింగ్ ధాటిని చూపించింది. మొదటి క్వార్టర్లో శర్మ, సూర్యకుమార్, తిలక్ వర్మ ప్రదర్శనతో భారత్ బలాన్ని చూపించింది. చివరి ఓవర్లలో శివమ్ దూబే ఫినిషింగ్ తో విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు. మ్యాచ్ ఫలితంగా, భారత్ సులభంగా 3 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ చేరి, ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరిచింది.
