English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ind vs Pak: ఇట్లుంటది మనోళ్ల దెబ్బ.. సిక్సర్‌తో ముగించిన సూర్య భాయ్..!!

Asia Cup 2025: పాకిస్తాన్ జట్టుపై టీమిండియా సులభం విక్టరీ సాధించింది. 128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ కేవలం 15.5 ఓవర్లలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ ను ఫినిష్  చేసింది. ఆరంభం నుంచే మన బ్యాటర్లు దూకుడు ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ తన మార్క్ బ్యాటింగ్ చూపించాడు. 13 బతుల్లోనే 31 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. గిల్ ఔట్ అయినా.. సూర్య భాయ్..తిలక్ వర్మలు మ్యాచును చక్కబెట్టారు. మొత్తానికి భారత్ దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో పాకిస్తాన్ కు రుచి చూపించారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 14, 2025, 11:41 PM IST

Trending Photos

School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
7
Old 20 Notes
Old 20 Rupee Note Sale: మీ జేబులో పాత 20 రూపాయల నోట్లుంటే.. ఏం చేయకుండా రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Tollywood couple Divorce: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
6
Tollywood Heroine Divorce
Tollywood couple Divorce: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Ind vs Pak: ఇట్లుంటది మనోళ్ల దెబ్బ.. సిక్సర్‌తో ముగించిన సూర్య భాయ్..!!

Asia Cup 2025: పాకిస్తాన్ జట్టుపై టీమిండియా సులభం విక్టరీ సాధించింది. 128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ కేవలం 15.5 ఓవర్లలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ ను ఫినిష్  చేసింది. ఆరంభం నుంచే మన బ్యాటర్లు దూకుడు ప్రదర్శించారు. ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ తన మార్క్ బ్యాటింగ్ చూపించాడు. 13 బతుల్లోనే 31 పరుగులు చేసి జట్టుకు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. గిల్ ఔట్ అయినా.. సూర్య భాయ్..తిలక్ వర్మలు మ్యాచును చక్కబెట్టారు. మొత్తానికి భారత్ దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో పాకిస్తాన్ కు రుచి చూపించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆసియా కప్ 2025లో భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్‌లో టీమ్ ఇండియా సులభంగా విజయం సాధించింది. పాక్ జట్టు నిర్ణీత 127 పరుగుల టార్గెట్ ఇచ్చిన తర్వాత, 128 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత బ్యాటర్లు ఆరంభ నుండే దూకుడుగా ఆడారు. టార్గెట్‌ను కేవలం 15.5 ఓవర్లలో మూడు వికెట్లు కోల్పోయి ఫినిష్ చేయడం, భారత బ్యాటింగ్ పవర్ ను చూపించింది.  మ్యాచ్ ఆరంభంలోనే అభిషేక్ శర్మ తన మార్క్ బ్యాటింగ్ తో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 13 బంతుల్లో 31 పరుగులు సాధించి (4 ఫోర్లు, 2 సిక్సులు), జట్టుకు మద్దతుగా పవర్ ఫుల్ స్టార్ట్ ఇచ్చాడు. శుభ్‌మన్ గిల్ 10 పరుగుల వద్ద ఔట్ అయినప్పటికీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన సూర్యకుమార్ యాదవ్,  తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్‌లో స్థిరత్వం, వేగాన్ని చూపించారు. సూర్యకుమార్ 47 పరుగులు చేసి, మ్యాచ్‌లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తిలక్ వర్మ 31 పరుగులు సాధించి జట్టుకు మంచి మద్దతు ఇచ్చాడు. చివర్లో, శివమ్ దూబే 10 పరుగులు చేసి, సూర్యకుమార్‌తో కలిసి భారత్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.సిక్సర్ తో సూర్యకుమార్ మ్యాచ్ ను ఫినిష్ చేశారు. 

Also Read:  Bank of Baroda: భారీగా తగ్గనున్న ఈఎంఐలు.. అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన ప్రముఖ బ్యాంక్..!!  

పాక్ బౌలర్లలో, స్పిన్నర్ సైమ్ ఆయూబ్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టినా, మొత్తం బౌలింగ్ భారత బ్యాటర్లకు ఎదుర్కోలేకుండా నిలిచింది. ఫలితంగా, పాక్ బ్యాటింగ్ వరుసగా పీచులపై అడ్డుకున్నా, టీమ్ ఇండియా ఎటువంటి ఒత్తిడిని అనుభవించకుండా సులభంగా 128 పరుగుల లక్ష్యాన్ని చేరుకుంది. ఈ విజయం, భారత బ్యాటింగ్ లోయర్-ఆర్డర్, ఒపెనింగ్ కలయికను మరోసారి గుర్తుచేసింది.

మ్యాచ్ మొత్తం భారత బ్యాటింగ్ ధాటిని చూపించింది. మొదటి క్వార్టర్‌లో శర్మ, సూర్యకుమార్, తిలక్ వర్మ ప్రదర్శనతో భారత్ బలాన్ని చూపించింది. చివరి ఓవర్లలో శివమ్ దూబే ఫినిషింగ్ తో విజయాన్ని ఖరారు చేశాడు. మ్యాచ్ ఫలితంగా, భారత్ సులభంగా 3 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ చేరి, ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరిచింది.

Also Read: Gold Jewellery: 18 క్యారెట్ల బంగారంలో స్వచ్చమైన గోల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? ఎలాంటి ఆభరణాలు చేయించుకోవచ్చు..?  

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Asia Cup 2025ind vs pakTeam India BattingAbhishek SharmaSuryakumar Yadav

Trending News