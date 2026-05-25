IPL 2026 Playoffs Schedule: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో లీగ్ దశ ముగిసింది. ఆఖరి రోజు వరకు మ్యాచ్లు ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగాయి. లీగ్ దశలో చివరి రోజున ప్లేఆఫ్స్కు వెళ్లే నాలుగో జట్టు ఏదో తెలిసిపోయింది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్లు పాయింట్ల పట్టికలో తొలి నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచి ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకున్నాయి.
ప్లేఆఫ్స్లో ఎవరితో ఎవరు పోటిపడనున్నారు?
క్వాలిఫయర్-1:
పాయింట్ల పట్టికలో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన ఆర్సీబీ, గుజరాత్ జట్లు రేపు అనగా మే 26, మంగళవారం క్వాలిఫయర్-1లో తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు ధర్మశాల ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్లో అడుగుపెడుతుంది. ఓడిపోయిన జట్టుకు ఫైనల్ చేరుకునేందుకు మరో అవకాశం ఉంటుంది. ఓడిపోయిన జట్టు క్వాలిఫయర్-2లో ఆడనుంది.
ఎలిమినేటర్:
పాయింట్ల పట్టికలో మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు బుధవారం, మే 27న ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్కు ముల్లన్పూర్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఓడిపోయిన జట్టు ఇంటి ముఖం పడుతుంది. గెలిచిన జట్టు క్వాలిఫయర్-2కు అర్హత సాధిస్తుంది.
క్వాలిఫయర్-2:
క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్ శుక్రవారం, మే 29న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో క్వాలిఫయర్-1లో ఓడిపోయిన జట్టు ఎలిమినేటర్లో విజయం సాధించిన జట్టు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది.
ఫైనల్ మ్యాచ్:
ఆదివారం, మే 31న ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో క్వాలిఫయర్ -1లో విజయం సాధించిన జట్టు క్వాలిఫయర్-2లో గెలుపొందిన జట్టు కప్పు కోసం పోటీపడతాయి. అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
