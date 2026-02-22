English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Team India: బ్యాటర్లు ఘోర వైఫల్యం.. సూపర్ -8లో భారత్ ఓటమికి ఐదు కారణాలు

Team India: బ్యాటర్లు ఘోర వైఫల్యం.. సూపర్ -8లో భారత్ ఓటమికి ఐదు కారణాలు

These Five Reasons Team India Defeat Against South Africa In T20 World Cup 2026: అజేయంగా నాకౌట్‌ దశను ఆడిన భారత జట్టుకు సూపర్‌ 8లో దక్షిణాఫ్రికా భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన సఫారీలు భారత జట్టును ఓడించారు. అయితే భారత జట్టు ఘోరంగా ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:49 PM IST

Trending Photos

Gold Rate India: రూ.22 వేల వరకు తగ్గిన బంగారం ధర.. బంగారం ఇష్టపడే మహిళలకు జాక్‌పాట్!
5
gold rate india
Gold Rate India: రూ.22 వేల వరకు తగ్గిన బంగారం ధర.. బంగారం ఇష్టపడే మహిళలకు జాక్‌పాట్!
Tirumala: తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే..?
5
Tirumala huge rush today
Tirumala: తిరుమలలో పెరిగిన రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి ఎన్ని గంటల సమయం పడుతుందంటే..?
Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
5
Gold rates today
Gold Rate Today: ఇవాళ గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
TTD Booking New Rules. ఆన్‌లైన్‌లో తిరుపతి టికెట్ బుక్ చేయడం ఎలా..కొత్త నియమాలు ఇవే..!
5
Tirupati Darshan Ticket Booking
TTD Booking New Rules. ఆన్‌లైన్‌లో తిరుపతి టికెట్ బుక్ చేయడం ఎలా..కొత్త నియమాలు ఇవే..!
Team India: బ్యాటర్లు ఘోర వైఫల్యం.. సూపర్ -8లో భారత్ ఓటమికి ఐదు కారణాలు

IND vs SA Highlights: హ్యాట్రిక్‌ విజయాలతో అద్భుతంగా ఆడుతున్న భారత జట్టుకు దక్షిణాఫ్రికా ఝలక్‌ ఇచ్చింది. అజేయంగా ఆడుతూ సూపర్‌ 8కు దూసుకువచ్చిన టీమిండియాకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. విజయోత్సాహంతో ఉన్న సూర్య సేను ఘోరంగా ఓడించింది. అయితే అన్నింటా విఫలమైన భారత్‌ ఈ ఓటమితో టీ20 ప్రపంచకప్‌ను పొందాలంటే జట్టును చక్కదిద్దుకునే సూచన చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ దారుణంగా ఓడిపోవడానికి గల ఐదు కారణాలు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Adulterated Milk: రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు కలకలం.. ఇద్దరు మృతి?

అహ్మదాబాద్‌లోని స్టేడియంలో టాస్‌ నెగ్గి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన దక్షిణాఫ్రికా నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 187 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు విఫలమైన వేళ వీరి మిడిలార్డర్‌ దూకుడుగా ఆడడంతో మోస్తరు స్కోరు నమోదైంది. భారత బౌలర్లు పటిష్టంగా బౌలింగ్‌ వేసినా పరుగులకు కళ్లెం వేయలేకపోయారు. ఛేదనకు దిగిన భారత జట్టు 18.5 ఓవర్లకు 111 పరుగులు చేసి చేతులెత్తేసింది. 76 పరుగుల తేడాతో దక్షిణాఫ్రికా భారీ విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

Also Read: 14 KM Flyover: విజయవాడలో 14 కిలోమీటర్ల అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్‌? ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు తీరినట్టే!

బౌలింగపరంగా పర్వలేదనిపించినా భారత జట్టు బ్యాటింగ్‌లో ఘోరంగా విఫలమైంది. ఓపెనర్లు మొదలుకుని మిడిలార్డర్‌ వరకు ఎవరూ జట్టును విజయ తీరాలకు చేరేందుకు కష్టపడలేదు. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో అద్భుతంగా ఆడుతున్న ఇషాన్‌ కిషన్‌ డకౌట్‌తోనే భారత్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఇక డకౌట్‌ వీరుడు అభిషేక్‌ శర్మపై ఏమాత్రం అంచనాలు లేకపోగా.. అదే పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. అయితే ఇందులో చెప్పుకోదగ్గ విషయమేమిటంటే డకౌట్‌ కాకపోవడం ఒకటి విశేషం.

Also Read: Boggula Srinivas: 'పవన్ కల్యాణ్ హఠావో' పుస్తక రచయిత బొగ్గుల శ్రీనివాస్ మరణంపై వీడిన మిస్టరీ

క్రీజులో ఏ ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా కొన్ని నిమిషాలు కూడా నిలువలేకపోయారు. ఒక్కరూ కూడా అర్ధ శతకం నమోదుచేయలేకపోయారు. జట్టు కష్టాల్లో ఉన్న సమయంలో శివమ్‌ దూబే ఒక్కడే కష్టపడ్డాడు. 37 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేశాడు. కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ ఎక్కువ సేపు మైదానంలో ఉన్నా కూడా పరుగులు మాత్రం రాబట్టలేకపోయాడు. 22 బంతులు ఆడి సూర్య 18 పరుగులు చేయగా.. అభిషేక్‌ 15, హార్దిక్‌ పాండ్యా 18, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ 11 చొప్పున అతి తక్కువ పరుగులు చేశారు. తిలక్‌ వర్మ ఒక్క పరుగు చేసి డకౌట్‌ నుంచి బయటపడ్డాడు. 

ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టులో డకౌట్ల పరంపరం కొనసాగింది. అభిషేక్‌ శర్మ తప్పించుకోగా ఇషాన్‌ కిషన్‌ బలయ్యాడు. రింకూ సింగ్‌, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రాలు కూడా డకౌట్‌ అయ్యారు. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో డకౌట్లు ప్రమాదకరంగా మారాయి.

దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడిన మ్యాచ్‌ భారత్‌ జట్టులోని లోపాలు ఎత్తిచూపాయి. ఓపెనర్లపైనే భారం వేయరాదని స్పష్టమైంది. మిడిలార్డర్‌ బలంగా ఉండాలని ఈ మ్యాచ్‌ చెబుతోంది. ప్రత్యర్థి జట్టుల్లో చివరి ఆటగాడు వరకు పోరాడుతాడు. కానీ భారత జట్టులో అలాంటి పోరాటం కనిపించదు.

సెమీ ఫైనల్‌కు వెళ్లాలంటే జట్టులో మార్పులు చేర్పులు జరగాల్సి ఉందనేది ఈ ఓటమితో భారత జట్టు గ్రహించాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా అభిషేక్‌ శర్మను పక్కనపెట్టాలనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. భారమంతా ఇషాన్‌ కిషన్‌పై పడకుండా మిగతా బ్యాటర్లు కూడా కొంచెం కష్టపడాలి. కెప్టెన్‌ సూర్య ఆడుతుండగా తిలక్‌ వర్మ, హార్దిక్‌ పాండ్యా బ్యాట్‌ ఝుళిపించాల్సిన అవసరం ఉంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ind vs SAIndia vs South Africa Live UpdatescricketsportsSurya Kumar Yadav

Trending News