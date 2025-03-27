I PL 2025 SRH VS LSG: ఐపీఎల్ 2025లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెండో మ్యాచ్ కు రెడీ అయ్యింది. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వేదికగా గురువారం లఖ్ నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తో తలపడనుంది. రాజస్థాన్ పై భారీ విజయంతో ఊపులో ఉన్న సన్ రైజర్స్ , లఖ్ నవూతో మ్యాచ్ లోనూ అదే జోరు కొనసాగించాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు తొలి మ్యాచులో ఓడిన లఖ్ నవూ ఈసారైనా గెలుపు ఖాతా తెరిచేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే హైదరాబాద్ -లఖ్ నవూ మ్యాచ్ అనగానే ఫ్యాన్స్ కు ఒక్కసారిగా గత మ్యాచ్ గుర్తుకు వస్తుంది. గత ఏడాది మనోళ్లు స్రుష్టించిన విధ్వంసాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఆ బీభత్సం మళ్లీ రిపీట్ చేయాలంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ మీమ్స్ చేస్తున్నారు.
ఆ మీమ్స్ మీకోసం...
Match 7 SRH Vs LSG
winner : SRH https://t.co/rdNV5UWejt pic.twitter.com/k7QBQY5ikY
— sun god nika (@godfaatherrr) March 27, 2025
27th Mar
SRH vs LSG pic.twitter.com/cYNgdbtlj2
— 𝘼𝙫𝙪𝙣𝙪 (@AvunuMawa) March 25, 2025
Last Match, SRH vs LSG
SRH Chased 167 in 9.4 Overs Against LSG!
Today SRH vs LSG Again 🤣@SunRisers pic.twitter.com/uV4da9va6R
— Ｍａａｈｉ🚩 (@mr_maahi76) March 27, 2025
Today match scenario be like :#SRHvsLSG #TATAIPL2025 pic.twitter.com/sYBmjq6hU7
— jagan abhimani (@LokeswarreddyB2) March 27, 2025
Second match. Same FIRE. Let’s go! 🔥💪#PlayWithFire | #SRHvLSG | #TATAIPL2025 pic.twitter.com/xtauNbCP4j
— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 27, 2025
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