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IPL 2025 SRH VS LSG: ఉప్పల్లో కొడితే బాల్ తుప్పల్లో పడాలి.. ఉప్పల్‎లో మళ్లీ సునామీనే..అప్పటి విధ్వంసం గుర్తుందా.?

IPL 2025 SRH VS LSG:  ఐపీఎల్ 2025లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెండో మ్యాచ్ కు రెడీ అయ్యింది. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం  వేదికగా గురువారం లఖ్ నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తో తలపడనుంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 27, 2025, 05:41 PM IST

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IPL 2025 SRH VS LSG: ఉప్పల్లో కొడితే బాల్ తుప్పల్లో పడాలి.. ఉప్పల్‎లో మళ్లీ సునామీనే..అప్పటి విధ్వంసం గుర్తుందా.?

I PL 2025 SRH VS LSG:  ఐపీఎల్ 2025లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెండో మ్యాచ్ కు రెడీ అయ్యింది. రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం  వేదికగా గురువారం లఖ్ నవూ సూపర్ జెయింట్స్ తో తలపడనుంది. రాజస్థాన్  పై భారీ విజయంతో ఊపులో ఉన్న సన్ రైజర్స్ , లఖ్ నవూతో మ్యాచ్ లోనూ అదే జోరు కొనసాగించాలని భావిస్తోంది.  మరోవైపు తొలి మ్యాచులో ఓడిన లఖ్ నవూ ఈసారైనా గెలుపు ఖాతా తెరిచేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే హైదరాబాద్ -లఖ్ నవూ మ్యాచ్ అనగానే ఫ్యాన్స్ కు ఒక్కసారిగా గత మ్యాచ్ గుర్తుకు వస్తుంది. గత ఏడాది మనోళ్లు స్రుష్టించిన విధ్వంసాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. ఆ బీభత్సం మళ్లీ రిపీట్ చేయాలంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫన్నీ మీమ్స్ చేస్తున్నారు. 

ఆ మీమ్స్ మీకోసం...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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