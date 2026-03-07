English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • T20 World Cup 2026: అసలు టీమిండియా బౌలర్లకు ఏమైంది? ఫైనల్‌కి ముందు అభిమానుల్లో టెన్షన్.. ఆ మూడు తప్పులే ప్రధాన కారణమా?

T20 World Cup 2026: టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శనతో దూసుకుపోతోంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలోని భారత జట్టు ఇప్పటికే ఫైనల్ బెర్త్‌ను ఖరారు చేసుకుంది. మార్చి 8న అహ్మదాబాద్ లో జరగనున్న తుది పోరులో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే టీమిండియా ఫైనల్‌కు చేరినప్పటికీ.. బౌలింగ్ విభాగంలో చాలా లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. భారత బౌలర్లు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించడం లేదు. మరి ఇందుకు గల ప్రధాన కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 7, 2026, 09:40 AM IST

Why Indian Bowlers Struggled In T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 టైటిల్ పోరుకు అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం ముస్తాబైంది. మార్చి 8న జరగనున్న ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. లీగ్ దశలో వరుసగా నాలుగు విజయాలతో భారత్ జోరు కనబరిచింది. అయితే, సూపర్ 8 దశలో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో భారత్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ తర్వాత జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్‌లపై అద్భుత విజయాలు సాధించి సెమీఫైనల్‌కు చేరుకుంది. భారత్ ఇప్పటికే 2007, 2024లో ఛాంపియన్‌గా నిలవగా, 2021 రన్నరప్ న్యూజిలాండ్ తన తొలి టైటిల్ కోసం వేచి చూస్తోంది.  

ఇంగ్లాండ్‌పై సెమీఫైనల్‌లో టీమిండియా బ్యాటర్లు కలిసికట్టుగా రాణించి 253 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించారు. అయితే, ఈ హై-స్కోరింగ్ మ్యాచ్‌లో భారత్ కేవలం 7 పరుగుల స్వల్ప తేడాతోనే విజయం సాధించింది. బ్యాటర్లు తమ పనిని సమర్థంగా నిర్వహించినప్పటికీ, బౌలర్లు మాత్రం ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేయడంలో తడబడ్డారు. జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ వంటి బలమైన బౌలింగ్ యూనిట్ ఉన్నప్పటికీ.. వారు అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్నారు.  

ఈ టోర్నీలో టీమిండియా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు స్కోర్ భారీగానే సాధిస్తోంది. కానీ, బౌలర్లు రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ఆ పరుగులను కాపాడుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు. జింబాబ్వేపై భారత్ 256 పరుగులు చేసినా, బౌలర్లు ప్రత్యర్థిని ఆలౌట్ చేయలేకపోయారు. ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్‌లో కూడా 253 పరుగులు చేసినప్పటికీ, ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లు 246 పరుగులు చేసే వరకు బౌలర్లు వికెట్లు తీయలేకపోయారు. ముఖ్యంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కురుస్తున్న మంచు ప్రభావం బౌలర్లకు శాపంగా మారింది.

ఇక డెత్ ఓవర్లలో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో టీమిండియా పేసర్లు అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మంచు కారణంగా బంతిపై పట్టు చిక్కకపోవడం వల్ల చివరి ఓవర్లలో భారీగా పరుగులు సమర్పించుకుంటున్నారు. జింబాబ్వే, ఇంగ్లాండ్ జట్లు ఛేజింగ్‌లో ఓడిపోయినప్పటికీ, చివరి ఓవర్లలో అత్యధిక స్ట్రైక్ రేట్‌తో పరుగులు సాధించాయి. పవర్ ప్లేలో వికెట్లు తీస్తున్నప్పటికీ, మిడిల్ ఓవర్లలో పరుగుల వేగాన్ని తగ్గించడంలో మన బౌలర్లు విఫలమవుతున్నారు.  

రేపటి ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో న్యూజిలాండ్ వంటి బలమైన జట్టును ఎదుర్కోవాలంటే, బౌలింగ్ విభాగం తమ వ్యూహాలను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మార్చి 8న అహ్మదాబాద్‌లో జరిగే ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత్ విజయం సాధించాలంటే బౌలింగ్‌లో క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. భారీ స్కోర్లు సాధించినా బౌలర్లు విఫలమైతే కప్ గెలవడం కష్టమవుతుంది. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో యార్కర్లు వేయడంలో, మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయడంలో టీమిండియా బౌలర్లు దృష్టి సారించాలి.  

Also Read: Suryakumar Yadav: అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు సూర్యకుమార్ యాదవ్ గుడ్‌బై..? టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్‌ ఆఖరి మ్యాచ్..!

Also Read: Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!

