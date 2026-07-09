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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో ముగ్గురు మొనగాళ్లు.. మెస్సీ, ఎంబప్పే, హాలాండ్..

FIFA Foot Ball World Cup 2026: ఫిఫా ఫుట్‌బాల్ వరల్డ్ కప్‌లో ప్రారంభమై 29 రోజులు అవుతుంది. ఈ రోజు నుంచి నాకౌట్ దశ దాటి క్వార్టర్ ఫైనల్‌లోకి ప్రవేశనుంది. ఇక గత ప్రపంచ కప్ విజేత అర్జెంటీనాతో పాటు ఫ్రాన్స్, నార్వేలు ఈ సారి మంచి స్కోర్‌తో లీడ్‌లో ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఆయా దేశాల తరుపున దిగ్గజ ఆటగాళ్లైన మెస్సీ, ఎంబప్పే, హాలాండ్  ఇపుడు ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో మెయిన్ హైలెట్‌గా నిలుస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 09, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:36 PM IST
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో ముగ్గురు మొనగాళ్లు.. మెస్సీ, ఎంబప్పే, హాలాండ్..
Image Credit: FIFA Toruney (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో ముగ్గురు మొనగాళ్లు.. మెస్సీ, ఎంబప్పే, హాలాండ్..
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