/ఫిఫా వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో ముగ్గురు మొనగాళ్లు.. మెస్సీ, ఎంబప్పే, హాలాండ్..

FIFA Foot Ball World Cup: ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ రేసు రసవత్తరంగా మారింది. ప్రపంచ ఫుట్బాల్ను శాసిస్తోన్న ముగ్గురు మొనగాళ్లు లియోనెల్ మెస్సి, కిలియన్ ఎంబప్పే, ఎర్లింగ్ హాలాండ్ తమ జట్లను సెమీఫైనల్స్ వైపు నడిపించేందుకు రెడీ అయ్యారు. ఇప్పటికే ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్లో నాకౌట్ దశను దాటి క్వార్టర్స్లోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత సెమీస్.. ఆపై ఫైనల్ మ్యాచ్తో ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ ముగయనుంది. ఈ సారి ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా తరఫున మెస్సి సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు రాబోయే మ్యాచ్ల్లో కీలకంగా నిలిచి జట్టును విజయ పథనా నడిపించేందుకు తన జట్టుకు దిశా నిర్ధేశం చేసే పనిలో ఉన్నాడు. మరోసారి ఫిఫా ఫుట్బాల్ వరల్డ్కప్ ఎగరేసుకోవాలనే కసితో ఆడుతున్నాడు.
మరోవైపు ఫ్రాన్స్ స్పీడ్స్టర్ ఎంబప్పే ఈ సారి ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో తనదైన శైలిలో జట్టు విజయం సాధించడంలో ఈ వ్యూహాలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయి. దిగ్గజ ఆటగాళ్లు ఉన్న దేశాలను వెనక్కి నెట్టి క్వార్టర్స్లోకి ప్రవేశించాడు. అంతేకాదు ఈ సారి ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ మాదే అంటూ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నాడు.
హాలెండ్ సత్తా.
నార్వే గోల్ మెషిన్ హాలాండ్ తమ సత్తా చాటుతున్నారు. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను లైనెల్ మెస్సి మరోసారి ఒంటిచేత్తో క్వార్టర్స్ చేర్చాడు. వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో 21 గోల్స్తో టాప్ రికార్డు దిశగా దూసుకుపోతున్న మెస్సి.. జూలై 12న స్విట్జర్లాండ్తో జరిగే క్వార్టర్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనాకు ప్రధాన ఆయుధంగా మారనున్నాడు.
ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ ఎంబప్పే జోరు..
మరోవైపు ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ కిలియన్ ఎంబప్పే తన జోరును కొనసాగిస్తున్నాడు. వరల్డ్ కప్లో ఇప్పటివరకు 19 గోల్స్ చేసిన 27 ఏళ్ల ఎంబప్పే.. మెస్సి ఆల్-టైమ్ రికార్డుకు చేరువు అవుతున్నాడు.
ఈ టోర్నమెంట్లో బిగ్గెస్ట్ సెన్సేషన్ ఎర్లింగ్ హాలాండ్. ఫుట్బాల్ దిగ్గజం బ్రెజిల్ను 2-1 తో మట్టికరిపించి, నార్వేను చరిత్రలోనే మొదటిసారి క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేర్చాడు. ప్రస్తుతం 7 గోల్స్తో గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ముందంజలో ఉన్న హాలాండ్.. జూలై 12న బలమైన ఇంగ్లాండ్ డిఫెన్స్ను ఛేదించడానికి సిద్ధమయ్యాడు.
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