  • Tilak Varma: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో మన తెలుగోడు తిల‌క్ వ‌ర్మ అరుదైన ఘ‌న‌త‌..!

Tilak Varma: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో మన తెలుగోడు తిల‌క్ వ‌ర్మ అరుదైన ఘ‌న‌త‌..!

Tilak Varma t20 runs: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డ‌ర్ ఆట‌గాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. టీమిండియా త‌రుపున పొట్టి ఫార్మాట్‌లో వెయ్యి ప‌రుగులు చేసిన ఆట‌గాళ్ల లిస్ట్‌లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు.

Tilak Varma: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో మన తెలుగోడు తిల‌క్ వ‌ర్మ అరుదైన ఘ‌న‌త‌..!

Tilak Varma 1000 t20 international runs: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో టీమిండియా మిడిల్ ఆర్డ‌ర్ ఆట‌గాడు తిల‌క్ వ‌ర్మ అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. టీమిండియా త‌రుపున పొట్టి ఫార్మాట్‌లో వెయ్యి ప‌రుగులు చేసిన ఆట‌గాళ్ల లిస్ట్‌లో చోటు సంపాదించుకున్నాడు.

క‌ట‌క్ వేదిక‌గా మంగ‌ళ‌వారం ద‌క్షిణాఫ్రికాతో జ‌రిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో 4 ప‌రుగుల వ్య‌క్తిగ‌త స్కోరు వద్ద తిల‌క్ వర్మ ఈ ఘ‌న‌త అందుకున్నాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో తిల‌క్ వ‌ర్మ 32 బంతులు ఎదుర్కొని.. 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్ సాయంతో 26 ప‌రుగులు సాధించాడు.

భార‌త్ త‌రుపున టీ20 క్రికెట్‌లో 1000 ప‌రుగులు పూర్తి చేసుకున్న 13వ ఆట‌గాడిగా నిలిచాడు. అంతేకాకుండా ఇండియా త‌రుపున వెయ్యి ప‌రుగుల‌ను అత్య‌ధిక వేగంగా సాధించిన ఆట‌గాళ్ల జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో నిలిచాడు.

భార‌త్ త‌రుపున టీ20ల్లో అత్య‌ధిక వేగంగా 1000 ప‌రుగులు సాధించిన ఆట‌గాళ్లు వీరే..
1. విరాట్ కోహ్లీ – 27 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో
2. అభిషేక్ శ‌ర్మ – 28 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో
3. కేఎల్ రాహుల్ – 29 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో
4. సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ – 31 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో
5. తిల‌క్ వ‌ర్మ – 34 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో

2023లో టీ20 క్రికెట్‌లో అరంగ్రేటం చేసిన తిల‌క్ వ‌ర్మ.. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కూ 37 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 34 ఇన్నింగ్స్‌లో 46.5 స‌గ‌టుతో 1022 ప‌రుగులు సాధించాడు. ఇందులో రెండు సెంచరీలు, నాలుగు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి.

Also Read: Shubman Gill: బుద్దిలేని గౌతమ్ గంభీర్.. దత్తపుత్రుడు శుభ్‌మన్ గిల్ దారుణంగా ఫెయిల్..!

Also Read: Hardik Pandya: అంత‌ర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్‌లో ఆల్‌రౌండ‌ర్ హార్ధిక్ పాండ్యా అరుదైన మైలురాయి.. ఏంటంటే..?

