Tilak Varma: రాయిలా మారిపోయిన తిలక్ వర్మ శరీరం.. ఆసియా కప్ హీరోకు అరుదైన వ్యాధి

Tilak Varma Health Issue: టీమిండియా యంగ్ క్రికెటర్, తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మ తాను జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అనారోగ్య సంక్షోభం గురించి చెప్పాడు. 2022లో తాను రాబ్డోమియోలిసిస్ అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడినట్లు వెల్లడించాడు. ఒక మ్యాచ్ సమయంలో కుప్పకూలిపోయానని.. ఈ వ్యాధి కారణంగా కండరాల కణజాలం వేగంగా విచ్ఛిన్నమవుతుందన్నాడు. వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుందని తెలిపాడు. ముంబై ఇండియన్స్ సహ యజమాని ఆకాష్ అంబానీ, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) వేగంగా స్పందించి.. వెంటనే చికిత్స చేయించారని గుర్తు చేసుకున్నాడు. తన ప్రాణాలను కాపాడటంతో తిరిగి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టగలిగానని అన్నాడు.
విశ్రాంతి లేకుండా క్రికెట్ ఆడుతూ.. ఎక్కువ కాలం శిక్షణలో ఉంటడడంతో తిలక్ వర్మలో రాబ్డోమియోలిసిస్ వ్యాధి బయటపడింది. 2022లో దేశీయ క్రికెట్, ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు, ఇండియా ఎ టూర్లు ఆడుతూ, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోకుండా శిక్షణా శిబిరాల్లో పాల్గొన్నాడు. అతిగా శ్రమించడం వల్ల కండరాలు విచ్ఛిన్నమై.. రక్తప్రవాహంలోకి హానికరమైన పదార్థాలు విడుదలయ్యాయి. బంగ్లాదేశ్లో భారత్ A పర్యటన సందర్భంగా.. తీవ్ర బలహీనతతోపాటు వేళ్లను కదపడంలో ఇబ్బంది పడ్డాడు. తక్షణ వైద్య సహాయం కోసం వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.
తనకు చికిత్స అందించడంలో ఆకాష్ అంబానీ చేసిన సాయాన్ని తిలక్ వర్మ ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. తిలక్ను వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చేలా అంబానీ వ్యక్తిగతంగా బీసీసీఐ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకున్నారు. సకాలంలో జోక్యం చేసుకోకపోతే ఫలితం చాలా దారుణంగా ఉండేదని తిలక్ వర్మ చెప్పుకొచ్చాడు. "నా వేళ్లు అస్సలు కదలడం లేదు. ఒక్కసారిగా అంతా చాలా గట్టిగా మాపోయింది. ముట్టుకుంటే రాయిలా అనిపించింది. ఇక నేను రిటైర్ అవ్వాల్సి వచ్చిందని అనిపించింది. వేళ్లు కదలకపోవడంతో గ్లౌజులు కత్తిరించాల్సి వచ్చింది. వెంటనే నాకు ఆకాష్ అంబానీ నుంచి కాల్ వచ్చింది. BCCI తో మాట్లాడి.. చికిత్సకు ఏర్పాటు చేశారు. అది నాకు చాలా సహాయపడింది. జై షాకు ధన్యవాదాలు. నన్ను వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. నేను కొన్ని గంటలు ఆలస్యం చేసినా.. పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉండేవని వైద్యులు నాకు చెప్పారు. గట్టిగా ఉండడంతో IV లైన్ ఇంజెక్షన్ కూడా లోపలికి వెళ్లడం లేదు. సూది విరిగిపోతోంది. ఆసుపత్రిలో నా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. మా అమ్మ నాతోనే ఉంది.” అని తిలక్ వర్మ తనకు వచ్చిన అరుదైన వ్యాధి గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.
రాబ్డోమియోలిసిస్ వ్యాధి నుంచి కోలుకుని.. 2023లో క్రికెట్లోకి మళ్లీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున అదరగొట్టి.. టీమిండియాలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. టీ20 ఫార్మాట్లో టీమిండియాకు కీలక ప్లేయర్గా మారిపోయాడు. ఇటీవల ఆసియా కప్ ఫైనల్ పోరులో పాకిస్థాన్పై చిరస్మరణీయ ఇన్నింగ్స్ ఆడి టీమ్ను గెలిపించాడు. 69 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి.. దేశం పరువును కాపాడాడు.
