English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Tilak Varma: రాయిలా మారిపోయిన తిలక్ వర్మ శరీరం.. ఆసియా కప్ హీరోకు అరుదైన వ్యాధి

Tilak Varma: రాయిలా మారిపోయిన తిలక్ వర్మ శరీరం.. ఆసియా కప్ హీరోకు అరుదైన వ్యాధి

Tilak Varma Health Issue: 2022లో రాబ్డోమియోలిసిస్ అనే అరుదైన వ్యాధితో తాను ఇబ్బందిపడినట్లు యంగ్ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ తెలిపాడు. ఆ సమయంలో తన శరీరం అంతా రాయిలా మారిపోయిందని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ముంబై ఇండియన్స్, బీసీసీఐ సహకారంతో తాను మళ్లీ కోలుకున్నానని చెప్పాడు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:13 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
5
Jio new prepaid plan
Jio: రిలయన్స్‌ జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. 3 జీబీ డేటాతోపాటు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌, హాట్‌స్టార్‌ ఫ్రీ..!
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
7
Prabhas House
Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Tilak Varma: రాయిలా మారిపోయిన తిలక్ వర్మ శరీరం.. ఆసియా కప్ హీరోకు అరుదైన వ్యాధి

Tilak Varma Health Issue: టీమిండియా యంగ్ క్రికెటర్, తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మ తాను జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అనారోగ్య సంక్షోభం గురించి చెప్పాడు. 2022లో తాను రాబ్డోమియోలిసిస్ అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడినట్లు వెల్లడించాడు. ఒక మ్యాచ్ సమయంలో కుప్పకూలిపోయానని.. ఈ వ్యాధి కారణంగా కండరాల కణజాలం వేగంగా విచ్ఛిన్నమవుతుందన్నాడు. వెంటనే చికిత్స చేయకపోతే తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీస్తుందని తెలిపాడు. ముంబై ఇండియన్స్ సహ యజమాని ఆకాష్ అంబానీ, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) వేగంగా స్పందించి.. వెంటనే చికిత్స చేయించారని గుర్తు చేసుకున్నాడు. తన ప్రాణాలను కాపాడటంతో తిరిగి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టగలిగానని అన్నాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

విశ్రాంతి లేకుండా క్రికెట్ ఆడుతూ.. ఎక్కువ కాలం శిక్షణలో ఉంటడడంతో తిలక్ వర్మలో రాబ్డోమియోలిసిస్ వ్యాధి బయటపడింది. 2022లో దేశీయ క్రికెట్, ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు, ఇండియా ఎ టూర్‌లు ఆడుతూ, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోకుండా శిక్షణా శిబిరాల్లో పాల్గొన్నాడు. అతిగా శ్రమించడం వల్ల కండరాలు విచ్ఛిన్నమై.. రక్తప్రవాహంలోకి హానికరమైన పదార్థాలు విడుదలయ్యాయి. బంగ్లాదేశ్‌లో భారత్ A పర్యటన సందర్భంగా.. తీవ్ర బలహీనతతోపాటు వేళ్లను కదపడంలో ఇబ్బంది పడ్డాడు. తక్షణ వైద్య సహాయం కోసం వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు.

తనకు చికిత్స అందించడంలో ఆకాష్ అంబానీ చేసిన సాయాన్ని తిలక్ వర్మ ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. తిలక్‌ను వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చేలా అంబానీ వ్యక్తిగతంగా బీసీసీఐ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకున్నారు. సకాలంలో జోక్యం చేసుకోకపోతే ఫలితం చాలా దారుణంగా ఉండేదని తిలక్ వర్మ చెప్పుకొచ్చాడు.  "నా వేళ్లు అస్సలు కదలడం లేదు. ఒక్కసారిగా అంతా చాలా గట్టిగా మాపోయింది. ముట్టుకుంటే రాయిలా అనిపించింది. ఇక నేను రిటైర్ అవ్వాల్సి వచ్చిందని అనిపించింది. వేళ్లు కదలకపోవడంతో గ్లౌజులు కత్తిరించాల్సి వచ్చింది. వెంటనే నాకు ఆకాష్ అంబానీ నుంచి కాల్ వచ్చింది. BCCI తో మాట్లాడి.. చికిత్సకు ఏర్పాటు చేశారు. అది నాకు చాలా సహాయపడింది. జై షాకు ధన్యవాదాలు. నన్ను వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. నేను కొన్ని గంటలు ఆలస్యం చేసినా.. పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉండేవని వైద్యులు నాకు చెప్పారు. గట్టిగా ఉండడంతో IV లైన్ ఇంజెక్షన్‌ కూడా లోపలికి వెళ్లడం లేదు. సూది విరిగిపోతోంది. ఆసుపత్రిలో నా పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. మా అమ్మ నాతోనే ఉంది.” అని తిలక్ వర్మ తనకు వచ్చిన అరుదైన వ్యాధి గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.

రాబ్డోమియోలిసిస్ వ్యాధి నుంచి కోలుకుని.. 2023లో క్రికెట్‌లోకి మళ్లీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున అదరగొట్టి.. టీమిండియాలో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. టీ20 ఫార్మాట్‌లో టీమిండియాకు కీలక ప్లేయర్‌గా మారిపోయాడు. ఇటీవల ఆసియా కప్ ఫైనల్ పోరులో పాకిస్థాన్‌పై చిరస్మరణీయ ఇన్నింగ్స్ ఆడి టీమ్‌ను గెలిపించాడు. 69 పరుగులతో నాటౌట్‌గా నిలిచి.. దేశం పరువును కాపాడాడు. 

Also Read: CM Resign: కుంభకోణాలపై సీఎం పదవికి రేవంత్‌ రెడ్డి రాజీనామా చేయాలి: బీజేపీ

Also Read: Poco F8: ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్‌తో మార్కెట్‌లోకి కొత్త పోకో F 8 సిరీస్.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్‌!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tilak Varmatilak Varma rhabdomyolysisTilak Varma cricketTilak Varma Mumbai Indians

Trending News