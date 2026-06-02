Tim David Suspended For First Match Of Ipl 2027: అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఓ వివాదం జరిగింది. ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుండగా గ్రౌండ్లో ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ టిమ్ డేవిడ్ ప్రవర్తించిన తీరు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐపీఎల్ ప్రవర్తనా నియమావళిలోని లెవెల్-1ని ఉల్లంఘించినందుకు గానూ అతనికి మ్యాచ్ ఫీజులో 50 శాతం భారీ జరిమానా విధించడమే కాకుండా.. రెండు డీమెరిట్ పాయింట్లను కూడా చేర్చారు.
గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్ 10వ ఓవర్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఓవర్లో వికెట్ పడిన తరువాత అంపైర్ నితిన్ మీనన్ వైపు ఐస్ బ్యాగ్ను టిమ్ డేవిడ్ ప్రమాదకరంగా విసిరివేశాడు. ఐపీఎల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లోని ఆర్టికల్ 2.9 ప్రకారం.. మ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆటగాళ్లు, అంపైర్లు, మ్యాచ్ రిఫరీ లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి వైపునకైనా బాల్ని లేదా వాటర్ బాటిల్స్, ఐస్ బ్యాగ్స్ వంటి క్రికెట్ పరికరాలను ప్రమాదకరమైన రీతిలో విసిరివేయడం తీవ్రమైన నేరం. డేవిడ్ చేసిన ఈ పని లెవెల్-1 ఉల్లంఘన కిందికి వచ్చింది. ఇక మ్యాచ్ అనంతరం చేసిన తప్పును ఒప్పుకోవడంతో పాటు మ్యాచ్ రిఫరీ జవగల్ శ్రీనాథ్ విధించిన శిక్షను డేవిడ్ అంగీకరించాడు.
అయితే.. ఈ సీజన్లో టిమ్ డేవిడ్ క్రమశిక్షణా రాహిత్యానికి పాల్పడటం ఇది మూడోసారి. ఇప్పటికే అతడి ఖాతాలో మూడు డీమెరిట్ పాయింట్లు ఉండగా.. తాజాగా వాటితో కలిపి ఆ సంఖ్య 5కి చేరింది. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ నిబంధనల ప్రకారం ఐదు డీమెరిట్ పాయింట్లు ఉన్నందుకు డేవిడ్పై ఓ మ్యాచ్ సస్పెప్షన్ వేటు పడింది. ఈ క్రమంలోనే వచ్చే ఏడాది ఐపీఎల్లో టిమ్ డేవిడ్.. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆడే మొదటి మ్యాచ్కైనా, లేదా అప్పటికి అతను ప్రాతినిధ్యం వహించే ఫ్రాంచైజీ తొలి మ్యాచ్కైనా దూరం కానున్నాడు.
