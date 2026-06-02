Tim David: ఆర్సీబీ స్టార్ హిట్టర్‌పై స‌స్పెప్ష‌న్‌తో పాటు భారీ జరిమానా.. వ‌చ్చే ఏడాది తొలి మ్యాచ్‌కు దూరం

Tim David: వ‌రుస‌గా రెండోసారి ఐపీఎల్ ఛాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన ఆర్సీబీ జ‌ట్టుకు ఐపీఎల్ నిర్వాహ‌కులు భారీ షాక్ ఇచ్చారు. ఆదివారం అహ్మ‌దాబాద్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో ఆ జ‌ట్టు స్టార్ ఆట‌గాడు టిమ్ డేవిడ్.. ఐపీఎల్ ప్ర‌వ‌ర్త‌నా నియమావళిలోని లెవెల్‌-1ని ఉల్లంఘించాడు. దీంతో అతడు వ‌చ్చే ఏడాది ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ ఆడే తొలి మ్యాచ్‌లో ఆడేందుకు వీలు లేకుండా పోయింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 02, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 12:37 PM IST
Image Credit: Tim David Suspended For Ipl 2027 Opener After Throwing Ice Bag Towards Umpire (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

