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FIFA World Cup 2026: ఎల్లో కార్డు రద్దు.. FIFA ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో మొదటి ఆటగాడు.. ఎవరంటే..??

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026  లో సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ అయ్యింది. ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైన, మొట్టమొదటి ఘటనకు ఈ మెగా టోర్నీ వేదికైంది. అమెరికా   వెటరన్ డిఫెండర్ టిమ్ రీమ్  ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ హిస్టరీలోనే ఒక అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. మ్యాచ్‌ రెఫరీ చేసిన ఒక తప్పుడు నిర్ణయం నుంచి  వార్  (VAR - Video Assistant Referee) టెక్నాలజీ ద్వారా లబ్ధి పొందిన ప్రపంచపు మొట్టమొదటి ఆటగాడిగా టిమ్ రీమ్ రికార్డుకెక్కాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 14, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:31 AM IST
FIFA World Cup 2026: ఎల్లో కార్డు రద్దు.. FIFA ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో మొదటి ఆటగాడు.. ఎవరంటే..??
Image Credit: ai

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఎల్లో కార్డు రద్దు.. FIFA ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో మొదటి ఆటగాడు.. ఎవరంటే..??
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