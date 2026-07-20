Trump FIFA World Cup Final: అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో స్పెయిన్ జట్టు ఘనవిజయం సాధించి ప్రపంచ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. అయితే మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం జరిగిన ట్రోఫీ ప్రధానోత్సవంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తీవ్రంగా వైరల్ అవుతోంది.
ఫైనల్లో అర్జెంటీనాపై స్పెయిన్ ఆధిపత్యం
న్యూయార్క్లోని న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ హై-వోల్టేజ్ ఫైనల్ పోరులో స్పెయిన్ ఆది నుంచే పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను కోలుకోకుండా చేస్తూ, ప్రత్యర్థిని లక్ష్యం వైపు కేవలం ఒక్క షాట్కే పరిమితం చేసింది. 1-0 పాయింట్లతో అర్జెంటీనా జట్టును స్పెయిన్ ఓడించింది.
2010లో నెదర్లాండ్స్పై గెలిచిన తర్వాత, 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ స్పెయిన్ తమ రెండవ ఫీఫా ప్రపంచకప్ టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. స్పెయిన్ తొలిసారి 2010లో కప్ గెలిచినప్పుడు కేవలం మూడేళ్ల వయసున్న 19 ఏళ్ల బార్సిలోనా స్టార్ లామిన్ యమాల్కు ఇది కెరీర్లోనే అత్యంత చిరస్మరణీయమైన విజయం.
వేదికపై ట్రంప్.. వైరల్ అయిన వీడియో!
మ్యాచ్ అనంతరం జరిగిన ప్రెజెంటేషన్ సెర్మనీలో ట్రోఫీని అందజేయడానికి డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోతో కలిసి వేదికపైకి వచ్చారు. స్పెయిన్ కెప్టెన్ రోడ్రికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని అందజేసి, జట్టు సభ్యులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ట్రోఫీ ఇచ్చేశాక ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వేదిక నుంచి పక్కకు వెళ్లాల్సి ఉండగా, ట్రంప్ మాత్రం వేదికపైనే ఉండిపోయి స్పెయిన్ ఆటగాళ్ల సంబరాలను ఆస్వాదించడం ప్రారంభించారు. అధికారులు ఆయనను వేదిక దిగి వెళ్లాల్సిందిగా సూచించినప్పటికీ ఆయన వెంటనే స్పందించలేదు. ట్రోఫీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ట్రంప్ వేదిక దిగడానికి నిరాకరిస్తూ అక్కడే నిలబడిపోవడానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారి, నెటిజన్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook