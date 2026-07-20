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Trump FIFA World Cup: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ ఫైనల్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ హల్‌చల్..ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ టైమ్‌లో స్టేజ్‌పై నుంచి దిగకుండా..వైరల్!

Trump FIFA World Cup Final: ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హల్‌చల్ చేశారు. అర్జెంటీనాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్ విజయం సాధించగా.. ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ సమయంలో ట్రంప్ చేసిన పని వైరల్ అవుతోంది. పొడియంపై నుంచి దిగనంటూ ట్రంప్ మారం చేస్తున్నట్లు కనిపించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 20, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:22 AM IST
Trump FIFA World Cup: ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ ఫైనల్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ హల్‌చల్..ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ టైమ్‌లో స్టేజ్‌పై నుంచి దిగకుండా..వైరల్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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