Twenty 20 World Cup: ట్వంటీ 20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ తో ఆడము.. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ క్లారిటీ..

T20 World Cup Match: ట్వంటీ 20 వరల్డ్ కప్లో భారత్తో మ్యాచ్ ఆడబోమన్న విషయంపై చాలా క్లారిటీగా ఉన్నామన్నారు. క్రీడల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదన్నారు. అదే సమయంలో బంగ్లాదేశ్కు మద్దతుగా నిలవాలని నిర్ణయించామన్నారు. అయితే పాక్ నిర్ణయాన్ని ఐసీసీ (ICC) ఇప్పటికే తప్పు పట్టింది. ఇది క్రీడాస్ఫూర్తికి విరుద్ధమంది. ఎంపిక చేసిన మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడతామనడం సమంజసం కాదంటోంది.
అయినా పాక్ తన పెంకితనం వీడటం లేదు. పొట్టి ప్రపంచకప్ షెడ్యూల్ ప్రకారం టీమ్ఇండియాతో పాక్ ఈనెల 15న కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్ ఆడాల్సిఉంది. భద్రత కారణాలను సాకుగా చూపుతూ తమ మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు తరలించాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డ్ ఐసీసీ మీద ఒత్తిడి తీసుకువచ్చింది.
అయితే భారత్లో భద్రత పరంగా అంతా బాగానే ఉందని నిర్దారణకు వచ్చిన ఐసీసీ అందుకు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో బంగ్లాదేశ్ ప్రపంచ కప్ నుంచి తప్పుకొంది. దాని స్థానంలో ఐసీసీ.. స్కాట్లాండ్కు అవకాశం కల్పించింది. బంగ్లాకు మద్దతుగా పాకిస్థాన్.. పొట్టి ప్రపంచ కప్లో భారత్తో మ్యాచ్ను ఆడబోమని చెబుతోంది. అదే జరిగితే పాక్పై ఐసీసీ ఆంక్షలు విధించే అవకాశముంది. ఆర్థికంగానూ పాకిస్థాన్ తీవ్రంగా నష్టపోనుంది.
