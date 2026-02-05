English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Twenty 20 World Cup: ట్వంటీ 20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ తో ఆడము.. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ క్లారిటీ..

Twenty 20 World Cup:టీ20 వరల్డ్ కప్‌  2026లో పాకిస్థాన్, భారత్‌తో మ్యాచ్‌ ఆడదని పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ మరోసారి ధ్రువీకరించారు. ఇస్లామాబాద్‌లో మంత్రివర్గాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 11:25 AM IST

Twenty 20 World Cup: ట్వంటీ 20 వరల్డ్ కప్ లో భారత్ తో ఆడము.. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ క్లారిటీ..

T20 World Cup Match: ట్వంటీ 20 వరల్డ్‌ కప్‌లో భారత్‌తో మ్యాచ్‌ ఆడబోమన్న విషయంపై చాలా క్లారిటీగా ఉన్నామన్నారు. క్రీడల్లో రాజకీయాలు ఉండకూడదన్నారు. అదే సమయంలో బంగ్లాదేశ్‌కు మద్దతుగా నిలవాలని నిర్ణయించామన్నారు. అయితే పాక్‌ నిర్ణయాన్ని ఐసీసీ (ICC) ఇప్పటికే తప్పు పట్టింది. ఇది క్రీడాస్ఫూర్తికి విరుద్ధమంది. ఎంపిక చేసిన మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడతామనడం సమంజసం కాదంటోంది. 

అయినా పాక్‌ తన పెంకితనం వీడటం లేదు. పొట్టి ప్రపంచకప్‌ షెడ్యూల్‌ ప్రకారం టీమ్‌ఇండియాతో పాక్‌ ఈనెల 15న కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం వేదికగా మ్యాచ్‌ ఆడాల్సిఉంది. భద్రత కారణాలను సాకుగా చూపుతూ తమ మ్యాచ్‌లను శ్రీలంకకు తరలించాలని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్‌ బోర్డ్‌ ఐసీసీ మీద ఒత్తిడి తీసుకువచ్చింది. 

అయితే భారత్‌లో భద్రత పరంగా అంతా బాగానే ఉందని నిర్దారణకు వచ్చిన ఐసీసీ అందుకు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో బంగ్లాదేశ్‌ ప్రపంచ కప్‌ నుంచి తప్పుకొంది. దాని స్థానంలో ఐసీసీ.. స్కాట్లాండ్‌కు అవకాశం కల్పించింది. బంగ్లాకు మద్దతుగా పాకిస్థాన్‌.. పొట్టి ప్రపంచ కప్‌లో భారత్‌తో మ్యాచ్‌ను ఆడబోమని చెబుతోంది. అదే జరిగితే పాక్‌పై ఐసీసీ ఆంక్షలు విధించే అవకాశముంది. ఆర్థికంగానూ పాకిస్థాన్‌ తీవ్రంగా నష్టపోనుంది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

India vs PakistanICC T20 World Cup 2026India vs Pakistan matchT20 World Cup 2026India

