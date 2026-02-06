English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
World Cup 2026: చిచ్చరపిడుగులా చిరుతపులుల్లా.. అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌ చాంపియన్‌ భారత్‌

Team India Won Under 19 World Cup Against England U19: ఆకాశమే హద్దుగా పిల్లలు చెలరేగి ఆడారు. అది ప్రపంచకప్‌ అని మైమరపించి మైదానంలో పూర్తి స్వేచ్ఛతో ఆడి విజృంభించి ఇంగ్లాండ్‌ను తుత్తునియలు చేసి ఆరోసారి అండర్‌ 19 చాంపియన్లుగా నిలిచారు. వరుసగా ఆరోసారి ట్రోఫీని దేశానికి అందించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Feb 6, 2026

World Cup 2026: చిచ్చరపిడుగులా చిరుతపులుల్లా.. అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌ చాంపియన్‌ భారత్‌

India 19 Won By 100 Runs Against England:: కుర్రాళ్లు అదరగొట్టారు. చిచ్చరపిడుగులు చిరుతపులుల్లా విజృంభించారు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి ఆడి అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌లోనే అత్యధిక స్కోర్‌ సాధించి రికార్డులు బద్దలు కొట్టారు. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ తుఫాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడడంతో భారత జట్టు ఆరోసారి అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌ను కైవసం చేసుకుంది. ఇంగ్లాండ్‌పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన కుర్రోళ్లు మరోసారి చాంపియన్లు నిలిచారు. ఇంగ్లండ్ పై భారత్ 100 పరుగుల భారీ తేడాతో తిరుగులేని విజయం సొంతం చేసుకుంది.

అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026కు భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వగా.. ఆతిథ్య జట్టు భారత్‌ విజయం సాధించింది. హరారే వేదికగా జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్‌తో భారత జట్టు తలపడింది. టాస్‌ గెలిచిన టీమిండియా బ్యాటింగ్‌కు తొలుత దిగింది. భార‌త బ్యాట‌ర్లు జూలు విదిల్చి ఆడారు. భార‌త యువ జ‌ట్టు నిర్ణీత 50 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 411 ప‌రుగుల భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఓపెన‌ర్ ఆరోన్‌ జార్జ్‌ 9 పరుగులకే ఔటవగా మరో ఓపెనర్‌గా దిగిన వైభ‌వ్ సూర్యవంశీ బ్యాట్‌తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. కొడితే ఫోర్‌.. కొడితే సిక్స్‌ అన్నట్టు ఆడేసి 80 బంతుల్లో 175 పరుగులు మెరుపు వేగంతో చేశాడు. అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన క్రికెటర్‌గా సూర్యవంశీ పలు రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. మాత్రే 53 పరుగులు చేసి రాణించగా.. అభిజ్ఞాన్ కుండు (40), కనిష్క్ చౌహాన్ (37) పర్వాలేదనిపించారు. సూర్యవంశీని కట్టడి చేయలేకపోవడమే కాకుండా భారత జట్టు స్కోర్‌ను నియంత్రించడంలో ఇంగ్లండ్‌ బౌలర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. జేమ్స్ మింటో మూడు వికెట్లు తీయగా.. సెబాస్టియన్ మోర్గాన్, అలెక్స్ గ్రీన్ త‌లా రెండు వికెట్లు తీశారు.

పోరాడినా..
కళ్ల ముందు భారీ లక్ష్యం కనిపిస్తున్నా.. విజయం అసాధ్యమని కనిపిస్తున్నా ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాటర్లు కష్టపడ్డారు. ట్రోఫీ ఆశలు గల్లంతయినా కూడా పరువు కోసం బ్యాటర్లు పోరాడారు. ఎంత పోరాడినా కూడా వారి పోరాటం ఓటమి అంతరం తగ్గించడానికి తప్ప ఇంకేది కాదని వారికి కూడా తెలుసు. చివరకు అతి కష్టంగా 290 వరకు చేసి ఆలౌటైంది. భారీ లక్ష్యాన్ని చేధించడానికి ఓపెనర్లుగా జోసెఫ్‌ మోరిస్‌ దిగి 17 పరుగులకు ఔటవగా.. బెన్‌ డాకిన్స్‌ మాత్రం 66 పరుగులతో గొప్పగా ఆరంభించాడు. బెన్‌ మేస్‌ 45 స్కోర్‌తో రాణించగా.. కెప్టెన్‌ థామస్‌ రే 31 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. అనంతరం వచ్చిన కాలెబ్‌ మాథ్యూ ఫాల్కనర్‌ జట్టు విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాడు. 67 బంతుల్లో 115 పరుగులతో సంచలన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. సూర్యవంశీ స్ఫూర్తితో బ్యాట్‌తో దుమ్మురేపాడు. రాల్ఫీ ఆల్బర్ట్‌ డకౌట్‌ కాగా.. ఫర్హాన్‌ అహ్మద్‌ ఒక్క పరుగుతో వెనుదిరిగాడు. ఆఖరులో జేమ్స్‌ మింటో విలువైన 28 పరుగులు జోడించాడు.

తడబడ్డ భారత బౌలర్లు
బ్యాటర్లు భారీ స్కోర్‌ చేసినా దానికి కాపాడడంలో భారత బౌలర్లు తడబడ్డారు. రికార్డు స్కోర్‌ను రికార్డు తేడాతో ఓడించాలని లక్ష్యం విధించుకోగా బౌలర్ల వైఫల్యంతో ప్రత్యర్థి జట్టు గొప్పగా ఆడింది. పకడ్బందీగా బౌలింగ్‌ వేసినా కూడా వికెట్లు లక్ష్యంగా బౌలర్లు వేయకపోవడంతో భారీ విజయం లభించలేదు. అంబ్రిష్‌, దీపేశ్‌ దేవేంద్రన్‌ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. ఖిలాన్‌ పటేల్‌, కనిష్క్‌ చౌహన్‌, ఆయుష్‌ మాత్రే ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు.

చిన్నబోయిన స్టేడియం
హరారే స్పోర్ట్స్ క్ల‌బ్ మైదానంలో వైభవ్‌ సిక్స‌ర్ల వ‌ర్షం కురిపించడంతో స్టేడియం చిన్నబోయింది. 14 ఏళ్ల సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ చూసి ప్ర‌త్య‌ర్ది బౌల‌ర్లు గ‌జ‌గ‌జ వ‌ణికిపోయారు. 15 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లతో దంచుతుండడంతో అందరూ డబుల్‌ సెంచరీ చేస్తాడని భావించారు. అయితే ఒక షాట్‌ ఆడబోయి ప్రత్యర్థి ఫీల్డర్లకు బంతి చిక్కడంతో సూర్యవంశీ ఔటయ్యాడు. ఆ క్యాచ్‌ మిస్సయ్యింటే మాత్రం అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌లోనే సూర్యవంశీ తన పేరును సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించుకునేవాడు. 

టీమిండియా రికార్డు
అండర్-19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చరిత్రలోనే భారత జట్టు అరుదైన రికార్డును నమోదు చేసింది. అండర్‌ 19 ప్రపంచకప్‌లో అత్యధిక స్కోర్ సాధించిన జ‌ట్టుగా టీమిండియా నిలిచింది. గ‌తంలో ఉన్న ఆస్ట్రేలియాను భారత్‌ పక్కకు నెట్టేసింది. అండ‌ర్‌-19 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2024 ఫైన‌ల్లో భార‌త్‌పై ఆస్ట్రేలియా 253 ప‌రుగులు చేయగా.. 2026కు వచ్చేసరికి భారత జట్టు 411 ప‌రుగులు చేసి ఆల్‌టైమ్ రికార్డును సాధించింది. ఇక అండర్‌19 ప్రపంచకప్‌లో 400 పరుగుల మార్కును అత్య‌ధిక సార్లు చేసిన జ‌ట్టుగా కూడా భార‌త్ రికార్డులకెక్కింది. ఇప్పటివరకు ఈ ప్రపంచకప్‌లో భారత యువ జట్టు మూడు సార్లు 400కు పైగా స్కోరును నమోదుచేసింది.

U19 World Cup 2026India U19 vs England 19Vaibhav SuryavanshiU19 World Cup 2026 FinalHarare

