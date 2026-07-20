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మైదానంలో మ్యాచ్ ఓటమి రచ్చ.. కొట్టుకున్న స్పెయిన్-అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు.. వీడియో వైరల్

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ ముగిసిన వెంటనే అర్జెంటీనా.. స్పెయిన్ ఆటగాళ్ల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. మైదానంలో ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు తీవ్రంగా కొట్టుకున్నారు. ఒకరిపై మరొకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. అధికారులు జోక్యం చేసుకుని ఆటగాళ్లను అడ్డుకున్నారు. దీంతో గొడవ సద్ధుమణిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:54 AM IST
మైదానంలో మ్యాచ్ ఓటమి రచ్చ.. కొట్టుకున్న స్పెయిన్-అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు.. వీడియో వైరల్
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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