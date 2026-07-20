/మైదానంలో మ్యాచ్ ఓటమి రచ్చ.. కొట్టుకున్న స్పెయిన్-అర్జెంటీనా ఆటగాళ్లు.. వీడియో వైరల్

FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత గ్రౌండ్ రచ్చ రచ్చ అయ్యింది. స్పెయిన్ చేతిలో ఓటమిని తట్టుకోలేక అర్జెంటీనా మిడ్ ఫీల్డర్ లియాండ్రో పారేడెస్ చేసిన ఒక పని ఇరు జట్ల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. పండగలా జరపాల్సిన విజయోత్సవాలు.. ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు సిబ్బంది మధ్య ఘర్షణతో రణరంగంగా మారడం.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
మ్యాచ్ ముగింపుకు రిఫరీ తుది విజిల్ ఊదిన వెంటనే, పరేడెస్ కోపంతో స్పానిష్ ఆటగాళ్ల వైపు పరుగెత్తాడు. సహచర ఆటగాళ్లు.. మ్యాచ్ అధికారులు అతడిని అదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ టచ్లైన్ సమీపంలో ఇరు జట్ల మధ్య ఘర్షణ ముదిరింది. ఈ ఘర్షణలో, పరేడెస్ మరింత దూకుడుగా మారి, యువ స్పానిష్ మిడ్ఫీల్డర్ గావి మెడను పట్టుకున్నాడు. ఇది కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. ఆ వీడియోలో ఇరు జట్ల ఆటగాళ్లు ఒకరినొకరు తోసుకుంటున్నట్లు కనిపించింది. మ్యాచ్ రిఫరీ.. ఇరు జట్ల సహాయక సిబ్బంది ఆటగాళ్లను విడదీయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు.
పరేడెస్ శాంతంగా ఉండకుండా మైదానంలో హింసకు పాల్పడటం ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీడాభిమానులు, విశ్లేషకులచే తీవ్రంగా విమర్శలకు గురైంది. ఒక ప్రధాన టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో ఇటువంటి ప్రవర్తన తగదని నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ వివాదం త్వరలోనే సద్దుమణిగింది, స్పానిష్ ఆటగాళ్లు చేదు జ్ఞాపకాలను పక్కనపెట్టి, 2026 ఫీఫా ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడుతూ తమ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని జరుపుకున్నారు.
🚨 Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina.
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— Sports on Predict (@sportsonpredict) July 19, 2026
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