U19 World Cup 2026: బౌండరీల మోత.. సిక్సర్ల హోరు.. వరల్డ్ కప్ అండర్ 19 ఫైనల్లో చెలరేగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ..

Vaibhav Suryavanshi Creats new Records U19 World Cup 2026: అద్బుతమైన ఆటతీరుతో హరారే స్టేడియంలో ప్రత్యర్థులకు చుక్కులు చూపించాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ. అంతేకాదు ఈ మ్యాచ్ లో సెంచరీ నమోదు చేసి సత్తాచాటాడు. క్రీజులో ఉన్నంత వరకు సిక్స్లు, ఫోర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు ముచ్చెమటలు పట్టించాడు. వరల్డ్ కప్ క్రికెట్లో ఔరా అనిపించాడు. వరల్డ్ కప్ అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ఇండియన్ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్య వంశీ ఆటతీరే హైలెట్ గా నిలిచింది. ఆట ప్రారంభంనుంచే వైభవ్ దూకుడుకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోయింది. ఆకాశమేహద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. 80 బంతులు ఎదుర్కొన్న సూర్యవంశీ 15 బౌండరీలు, 15 సిక్సర్లతో 175 పరుగులు నమోదు చేశాడు.
2026 సీజన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోటీలో అత్యధికంగా 15 సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాడిగా వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు సృష్టించాడు. 55 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లతో సెంచరీ పూర్తి చేసిన సూర్యవంశీ.. భారత్ తరఫున వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో సెంచరీ కొట్టిన మూడో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఒకే సీజన్లో 439 పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.దుబాయ్లోని ఐసీసీ అకాడమీ గ్రౌండ్ వేదికగా వన్డే మ్యాచ్ ఆసియా కప్ అండర్-19లోనూ వైభవ్ యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారీ సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు. 95 బంతుల్లోనే 171 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 ఫోర్లు, 14 సిక్స్లున్నాయి.
సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ లో అతిపిన్న వయసులో 15 ఏళ్లుకూడా నిండకుండానే సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా వైభవ్ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించాడు. మహారాష్ట్ర, బిహార్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో అతడు ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ 61 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు కొట్టి 108 పరుగులతో నిచిచాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ .. ఐపీఎల్ 2025కు ముందు ఈ టీనేజ్ క్రికెటర్ పేరు కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఐపీఎల్ తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయింది. సంచలన ఇన్నింగ్స్తో, మెరుపు సెంచరీలతో ఈ 14 ఏళ్ల బ్యాటర్ ‘టాక్ ఆఫ్ ది క్రికెట్’గా మారిపోయాడు. ఐపీఎల్లో అడుగు పెట్టడంతోనే రికార్డు సృష్టించాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో అతి పిన్న వయసులో 14 ఏళ్ల 23 రోజుల వయసులో అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. బిహార్కు చెందిన వైభవ్ గతేడాది ఐపీఎల్ మెగా వేలంలో ఒక కోటి పదిలక్షల ధర పలికాడు.
బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన సూర్యవంశీది వ్యవసాయ కుటుంబం. 2011 మార్చి 27వతేదీన పుట్టాడు. స్వస్థలం సమస్తిపూర్ జిల్లా తాజ్ పూర్ . తల్లి ఆర్తి సూర్యవంశి, తండ్రి సంజీవ్. నాలుగేళ్ల వయస్సులో ఉన్నపుడే క్రికెట్ పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్న సూర్యవంశిని తండ్రి సంజీవ్ గుర్తించి ప్రోత్సహించాడు. వంశీ వయసు పెరిగే కొద్దీ మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే... క్రికెట్లో రాణిస్తాడని భావించిన తండ్రి సంజయ్ మోతీపూర్ లో ఉన్న వ్యవసాయ పొలాన్ని అమ్మేసి క్రికెట్ శిక్షణ ఇప్పించాడు. గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన సంజీవ్.. వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో క్రికెట్ వనరులున్న పాట్నా ప్రాంతంలో శిక్షణకు చేర్చాడు. పాట్నాలోని జెనెక్స్ క్రికెట్ అకాడమీలో కోచ్ మనీష్ ఓజా చేత శిక్షణ తర్ఫీదు పొందాడు. బిహార్ తాజ్ పూర్ లోని డాక్టర్ ముక్తేశ్వర్ సిన్హా మోడెస్టీ స్కూల్లో 9వతరగతి చదువుతున్నాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ చదువుకుంటూ... క్రికెట్లో ప్రతిభావంతుడిగా రాణిస్తున్నాడు.
క్రికెట్లో శిక్షణ పొందిన తర్వాత తొలిసారిగా 12ఏళ్ల వయసులో రంజీ మ్యాచుల్లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. 2024 జనవరిలో రంజీ క్రికెట్లో రాణించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ అండర్ 19 క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. ఆస్ట్రేలియా అండర్ 19 జట్టుతో ఆడిన ఆటలో 58 బంతులతో అద్భుతమైన సెంచరీ కొట్టిన చిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు నమోదు చేశాడు. 2024 ఆసియాకప్ క్రికెట్లోనూ అద్బుతమైన ఆటతీరును కనబరిచాడు.
ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైభవ్.. లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్తో తన తొలి మ్యాచ్ ఆడాడు. తుది జట్టులో చోటు దక్కకపోయినా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా బ్యాటింగ్కు దిగాడు. ఎదుర్కొన్న తొలి బంతినే సిక్స్గా మలిచి అందర్నీ విస్మయానికి గురి చేశాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం మీద 20 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స్ల సాయంతో 34 పరుగులు చేశాడు.
గుజరాత్ టైటాన్స్తో రాజస్థాన్ రాయల్స్కు 28 ఏప్రిల్ 2025న మ్యాచ్ జరిగింది. ఇది వైభవ్కు కేవలం మూడో మ్యాచ్. కానీ అతడు ఈ టీ20లో మెరుపు సెంచరీతో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే శతకం బాది ఔరా అనిపించాడు. మొత్తం మీద 38 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 11 సిక్స్లున్నాయి. కుర్రాళ్ల తడాఖా.. సీనియర్ల ధమాకా. ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్, అండర్-19లో.. ఈ టీనేజ్ థండర్.. ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్లో ఇండియా- ఎ తరఫున యూఏఈపై 32 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే 144 పరుగులు చేశాడు. అందులో 11 ఫోర్లు, 15 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం.
వైభవ్ సూర్యవంశీ.. 15 ఏళ్లు నిండకముందే టీ20ల్లో మూడో సెంచరీ సాధించడం విశేషం. అంతకుముందు ఐపీఎల్ 2025, ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2025లోనూ వైభవ్ శతకాలతో చెలరేగాడు. తాజాగా ‘విజయ్ హజారే’లో.. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో భాగంగా.. రాంచి వేదికగా బిహార్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లోనూ వైభవ్ సూర్యవంశీ సూపర్సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది రికార్డ్ సృష్టించాడు. ఓపెనర్గా బరిలోకి దిగిన వైభవ్ 84 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్స్లతో 190 పరుగులు నమోదు చేశాడు. తృటిలో డబుల్ సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ పిన్నవయస్సులోనే అద్భుతమైన రికార్డును సొంతంచేసుకున్నాడు. బీహార్లో జరిగిన రంధిర్ వర్మ టోర్నమెంటులో ట్రిపుల్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ పిన్నవయస్సులోనే అద్భుతమైన రికార్డును సొంతంచేసుకున్నాడు. బీహార్లో జరిగిన రంధిర్ వర్మ టోర్నమెంటులో ట్రిపుల్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
క్రికెట్లో అద్బుతమైన ఆటతీరుతో రాణిస్తున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ... అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ సాధించిన తర్వాత.. టీమిండియా తరఫున క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికై సత్తాచాటాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాడు. సూర్య వంశీ ఆశ, ఆకాంక్ష నెరవేరాలని, స్టైలిష్ ఆటశైలితో భారత క్రికెటర్ గా సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించాలని ఆశిద్ధాం..
(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
