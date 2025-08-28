US Open 2025: టెన్నిస్ కోర్టులో మహిళా ప్లేయర్లు పోట్లాట..ఒకర్నిఒకరు దారుణంగా తిట్టుకున్నారు?

US OPEN Ostapenko vs Townsend: లాన్ టెన్నిస్లో ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్రాండ్ స్లామ్ టోర్నమెంట్లలో US ఓపెన్ ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల నుండి టెన్నిస్ ఆటగాళ్ళు ఈ టోర్నమెంట్కు అర్హత సాధించి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచే టెన్నిస్ ఆటగాళ్లు ప్రపంచ టెన్నిస్ చరిత్రను శాసిస్తున్నారు. ఇటీవలే మొదలైన యూఎస్ ఓపెన్ టెన్నీస్ టోర్నీలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. ఇద్దరు మహిళా ప్లేయర్ల మధ్య భీకర మాటలయుద్ధం జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
US ఓపెన్లో వివాదం? ఏం జరిగింది?
అమెరికన్ ప్లేయర్ టేలర్ టౌన్సెండ్, లాట్వియన్ ప్లేయర్ జెలెనా ఒస్టాపెంకో మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ రెండవ సెషన్ చివర్లో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. కోర్ట్ 11లో టౌన్సెండ్ 7-5, 6-1 తేడాతో గెలిచింది. కానీ విజయం తర్వాత క్షణాల్లో.. చివరి హ్యాండ్షేక్ సమయంలో ఊహించనిది జరిగింది. ఒస్టాపెంకోపై జాతి వివక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. వాటిని ఆమె "ఎప్పుడూ" అని తోసిపుచ్చింది.
మ్యాచ్ వివాదంలో ముగిసింది...
మ్యాచ్ గెలిచిన తర్వాత.. ఒస్టాపెంకో, టౌన్సెండ్ నెట్ వద్ద ఆగి ఏవో మాటలు అంటోంది. ఫ్రెంచ్ ఓపెన్లో 25వ స్థానంలో ఉన్న ఒస్టాపెంకో, టౌన్సెండ్ వైపు సైగ చేయడం ద్వారా ఆమెతో వాదించడం ప్రారంభించింది. ప్రముఖ డబుల్స్ క్రీడాకారిణి అయిన టౌన్సెండ్ తరువాత.. ఒస్టాపెంకో తనతో, "నువ్వు చదువుకోలేదా, నువ్వు చదువుకోలేదా" అని కామెంట్ చేసినట్లు చెప్పింది. ఈ వ్యాఖ్యలలో ఏవైనా జాత్యహంకార అర్థాలు కనిపించాయా అని అడిగినప్పుడు, ఆమె నిశ్చింతగా స్పందించింది.
మ్యాచ్ తర్వాత వారిద్దరి వాగ్వాదం వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. చాలామంది ఆమె ప్రకటనను జాత్యహంకారంగా విమర్శించారు. దానికి ఆమె తన స్థానాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ కథనంలో వివరిస్తూ స్పందించింది. ఆమె తన జీవితంలో ఎప్పుడూ జాత్యహంకారంగా ఉండలేదని మరియు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాల పౌరులను గౌరవిస్తుందని చెప్పింది. టౌన్సెండ్ నెట్కార్డ్ విజేతను అంగీకరించలేదు. ఆమె అగౌరవంగా భావించిందని చెప్పేందుకు ప్రయత్నించింది.
