US Open Final Sebalenka vs Rybakina: యూఎస్ ఓపెన్ వేదికగా న్యూయార్క్లోని ఆర్థర్ అష్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. మ్యాచ్ ప్రారంభం నుంచే రిబాకినా వేగవంతమైన సర్వీస్లు, పవర్ఫుల్ గ్రౌండ్స్ట్రోక్స్తో ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచింది. మూడు సెట్ల పాటు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించడం ద్వారా 2026 సీజన్లో రెండో గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక విజయంతో రిబాకినా డబ్ల్యూటీఏ (WTA) ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకుని ప్రపంచ నంబర్-1 స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
తొలి సెట్లో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి 6-4తో సెట్ను గెలుచుకుంది. అయితే రెండో సెట్లో ప్రపంచ నంబర్-1 సబాలెంకా బలమైన పునరాగమనం చేసి 7-5తో సెట్ను కైవసం చేసుకోవడంతో మ్యాచ్ నిర్ణాయక మూడో సెట్కు చేరింది. మూడో సెట్లో రిబాకినా తిరిగి తన జోరును ప్రదర్శించి, కీలక సమయాల్లో పాయింట్లు సాధిస్తూ 5-2 ఆధిక్యంతో సెట్తో పాటు మ్యాచ్ను చేజిక్కించుకుంది.
ప్రపంచ నంబర్-1 స్థానం..
ఈ విజయంతో ఎలెనా రిబాకినా ఒకే ఏడాదిలో సబాలెంకాపై రెండో గ్రాండ్స్లామ్ ఫైనల్ విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అంతకుముందు జనవరి 2026లో జరిగిన ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్లోనూ సబాలెంకాను ఓడించిన రిబాకినా, ఇప్పుడు యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్లోనూ ఆమెపై విజయం సాధించింది.
ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో ప్రపంచ నంబర్-1 క్రీడాకారిణిని రెండు గ్రాండ్స్లామ్ ఫైనల్స్లో ఓడించిన అరుదైన ఘనత సాధించి 1995 నాటి స్టెఫీ గ్రాఫ్ రికార్డును పునరావృతం చేసింది. అంతేకాకుండా, 2026లో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ తర్వాత ఇది రిబాకినాకు రెండో గ్రాండ్స్లామ్ టైటిల్ కావడం విశేషం.
పురుషుల ఫైనల్ పై ఆసక్తి
మరోవైపు ఆర్యనా సబాలెంకాకు యూఎస్ ఓపెన్ ఫైనల్లో వరుసగా మూడోసారి పరాజయం ఎదురైంది. ప్రపంచ నంబర్-1 హోదాలో బరిలోకి దిగినప్పటికీ రిబాకినా దూకుడు ముందు నిలవలేకపోయింది. కాగా, మహిళల ఫైనల్ ముగియడంతో అందరి దృష్టి పురుషుల సింగిల్స్ ఫైనల్ పై పడింది. ఆర్థర్ అష్ స్టేడియంలో ప్రపంచ నంబర్-1 అలెగ్జాండర్ జ్వెరెవ్, 8వ ర్యాంకర్ బెన్ షెల్టన్ ల మధ్య ఈ టైటిల్ పోరు జరగనుంది.
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