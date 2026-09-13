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US Open Final 2026: యూఎస్ ఓపెన్‌లో సంచలనం..సబాలెంకాను ఓడించిన కజకిస్థాన్ రిబాకినా..

US Open Final Sebalenka vs Rybakina: కజకిస్థాన్ టెన్నిస్ స్టార్ ఎలెనా రిబాకినా చరిత్ర సృష్టించింది. న్యూయార్క్‌లోని ఆర్థర్ అష్ స్టేడియంలో జరిగిన యూఎస్ ఓపెన్ 2026 మహిళల సింగిల్స్ ఫైనల్లో ప్రపంచ నంబర్-1 ప్లేయర్ ఆర్యనా సబాలెంకాను ఓడించి తొలిసారి యూఎస్ ఓపెన్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 13, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:12 PM IST
US Open Final 2026: యూఎస్ ఓపెన్‌లో సంచలనం..సబాలెంకాను ఓడించిన కజకిస్థాన్ రిబాకినా..
Image Credit: Source: US Open

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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