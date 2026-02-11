English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Usman Tariq Controversy: పాకిస్థాన్ మిస్టరీ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిఖ్..ధోనికి పి*చ్చ ఫ్యాన్..స్పిన్నర్ బయోగ్రఫీ ఇదే!

Usman Tariq Bowling Action Legal Or Illegal: పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మరో మిస్టరీ స్పిన్నర్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో తన విభిన్నమైన బౌలింగ్ శైలితో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఆ ఆటగాడే ఉస్మాన్ తారిక్.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 11, 2026, 05:16 PM IST

Usman Tariq Bowling Action Legal Or Illegal: పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మరో మిస్టరీ స్పిన్నర్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో తన విభిన్నమైన బౌలింగ్ శైలితో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఆ ఆటగాడే ఉస్మాన్ తారిక్. అమెరికాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు భారత బ్యాటింగ్ లైనప్‌ను సైతం ఇబ్బంది పెట్టగల సామర్థ్యం ఉన్న 'ఎక్స్-ఫాక్టర్' (X-Factor)గా అతను మారాడని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 

అయితే ఉస్మాన్ తారిక్ ఎదుగుదల వెనుక అంతులేని పట్టుదల, కఠినమైన గతం దాగి ఉందట. చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయిన ఉస్మాన్, కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అనేక రకాల ఉద్యోగాలు చేశాడు. ఆ కష్టాలే ఈరోజు అతనికి మైదానంలో ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తిని ఇచ్చాయి. 

ఎం.ఎస్. ధోనీ జీవిత చరిత్ర చూసిన తర్వాత, ఉస్మాన్ విదేశాల్లో స్థిరమైన జీవితాన్ని వదులుకుని ప్రొఫెషనల్ క్రికెట్‌ను ఎంచుకున్నాడు. భద్రత కంటే ఆశయం మిన్న అని నిరూపించాడు. సాంప్రదాయక పద్ధతుల్లో కాకుండా, ఇతని బౌలింగ్ యాక్షన్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో సెలెక్టర్ల కంట్లో పడ్డాడు.

'త్రో బౌలింగ్' వివాదం
ఉస్మాన్ బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు క్రీజు దగ్గర ఒక్క క్షణం ఆగి, వింతైన స్లింగ్ మోషన్‌తో బంతిని వదులుతాడు. ఈ అసాధారణ యాక్షన్ చూసి చాలామంది ఇది 'త్రో బౌలింగ్' (అక్రమ బౌలింగ్) అని విమర్శించారు.

అయితే, ఐసీసీ (ICC) నిర్వహించిన బయోమెకానికల్ పరీక్షల్లో ఉస్మాన్ ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. మోచేయి వంపు నిబంధనల లోపే ఉందని నిర్ధారణ కావడంతో అతను చట్టబద్ధంగా బౌలింగ్ చేయడానికి అనుమతి పొందాడు.

టీమ్ ఇండియాకు ఇతను ప్రమాదకరమా?
భారత్ వంటి బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్‌ను తారిక్ ఎలా ఇబ్బంది పెట్టగలడో ఈ అంశాలు వివరిస్తాయి. ఇతని బౌలింగ్‌లో ఎకానమీ రేటు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పరుగులు అవసరమైన మిడిల్ ఓవర్లలో బ్యాటర్లను కట్టడి చేయగలడు.

బంతి రిలీజ్ అయ్యే పాయింట్ సాధారణ బౌలర్ల కంటే భిన్నంగా ఉండటంతో, బ్యాటర్లకు బంతి దిశను అంచనా వేయడానికి సమయం పడుతుంది. తన తొలి ప్రపంచకప్ మ్యాచ్‌లోనే 3 వికెట్లు తీసి ఒత్తిడిలో ప్రశాంతంగా ఉండగలనని నిరూపించుకున్నాడు.

పాకిస్థాన్ జట్టు అతన్ని ఒక 'వైల్డ్ కార్డ్' లాగా వాడుకుంటోంది. కొత్త స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంలో ఇబ్బంది పడే జట్లకు తారిక్ ఒక పెద్ద సవాలుగా మారనున్నాడు. నాకౌట్ మ్యాచ్‌ల్లో ఇతను పాకిస్థాన్ భవిష్యత్తును మార్చే అవకాశం ఉంది.

వివాదం నుండి ప్రభావం వైపు ఉస్మాన్ తారిక్ ప్రయాణం సాగుతోంది. తన ప్రదర్శనతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించడమే కాకుండా, 2026 ప్రపంచకప్‌లో పాకిస్థాన్‌కు ప్రధాన బలమైన వ్యూహాత్మక ఆస్తిగా అతను నిలుస్తున్నాడు.

