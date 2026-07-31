/నన్ను భయపెట్టే బౌలర్ ఇంకా పుట్టలేదు మామ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రేజీ కామెంట్స్

Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్ సూర్యవంశీ.. ప్రస్తుతం టీమిండియా క్రికెట్లో మార్మోగిపోతున్న పేరు. 15 ఏళ్ల వయసులోనే అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న ఈ కుర్రాడు.. దేశవాళీ, ఐపీఎల్, భారత్ ఏ జట్ల తరుఫున సత్తాచాటుకుని.. అంతర్జాతీయ ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. ఐపీఎల్లో ఒక సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లుబాదిన ప్లేయర్గా.. అతి చిన్న వయసులో ఆరెంజ్ క్యాప్ అందుకున్న ఆటగాడిగానూ రికార్డులు సృష్టించాడు. ఇటీవల ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అడుగుతుపెట్టిన ఈ యంగ్ సెన్షేషన్.. జింబాబ్వేతో టీ20 సిరీస్లో దుమ్ములేపాడు. రెండు హాఫ్ సెంచరీలతో మ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాచ్ సిరీస్ అవార్డు అందుకున్నాడు. జింబాబ్వేపై మొదటి మ్యాచ్లో 19 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అర్ధ సెంచరీ సాధించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు.
ఐపీఎల్లో వైభవ్ ఏ స్టార్ బౌలర్ను లెక్క చేయకుండా సిక్సర్లు బాదాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా, ట్రెంట్ బౌల్ట్, భువనేశ్వర్, ప్యాట్ కమిన్స్, మహ్మద్ సిరాజ్, మిచెల్ స్టార్క్ తదితర బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొంటూ సిక్సర్ల వర్షం కురిపించాడు. 'అందరీ బౌలింగ్లో ఈజీగా సిక్సర్లు బాదుతున్నావు.. మరీ నిన్ను భయపెట్టిన బౌలర్ ఎవరైన ఉన్నారా..?' అని వైభవ్ను ప్రశ్నించగా.. ఇంట్రెస్టింగ్ సమాధానం ఇచ్చాడు. తనను ఇప్పటివరకు ఏ బౌలర్ కూడా భయపెట్టలేదని చెప్పాడు. రవీంద్ర జడేజా, వైభవ్ సూర్యవంశీని ఇంటర్వ్యూ చేసిన వీడియోను రాజస్థాన్ రాయల్స్ రిలీజ్ చేసింది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్రెజెంటర్ వైభవ్ను ప్రశ్నిస్తూ.. 'నువ్వు ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడని బౌలర్ ఎవరో చెప్పమని అడగ్గా..' "కోయి నహీ హై అభి" ("ప్రస్తుతం ఎవరూ లేరు") అంటూ చెప్పాడు. ఐపీఎల్లో ఏ బౌలర్ అయినా తన ఆట శైలికి నిజమైన ముప్పుగా పరిణమించారా..? అని ప్రశ్నించగా.. సూర్యవంశీ స్పందిస్తూ, లీగ్లోని అగ్రశ్రేణి స్పీడ్స్టర్లు గానీ, మిస్టరీ స్పిన్నర్లు గానీ మైదానంలో తనను భయపెట్టలేదని చలకీగా చెప్పేశాడు. ప్రస్తుతం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇచ్చిన ఈ రిప్లై సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఇదే ప్రశ్నను రవీంద్ర జడేజాను అడగ్గా.. రాజస్థాన్ సహచరుడైన జోఫ్రా ఆర్చర్ను చూపిస్తూ.. అతనికి వ్యతిరేకంగా బరిలోకి దిగడం కంటే ఆ స్పీడ్స్టర్తో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ పంచుకోవడం తనకు ఉపశమనం కలిగించిందని చెప్పాడు. ఆర్చర్ తమ జట్టులో ఉండడం మంచిదని అన్నాడు.