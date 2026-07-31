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నన్ను భయపెట్టే బౌలర్ ఇంకా పుట్టలేదు మామ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రేజీ కామెంట్స్

Vaibhav Sooryavanshi: ఐపీఎల్‌ తాను ఎదుర్కొన్న బౌలర్లపై వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తనను భయపెట్టే బౌలర్ ఎవరు లేరని అన్నారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 31, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:52 PM IST
నన్ను భయపెట్టే బౌలర్ ఇంకా పుట్టలేదు మామ.. వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రేజీ కామెంట్స్
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi (Source: BCCI/X)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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