/Vaibhav Sooryavanshi Bouncer: వైభవ్ సూర్యవంశీకి తప్పిన ప్రమాదం..గుజరాత్ బౌలర్లపై మాజీ క్రికెటర్ పఠాన్ ఆగ్రహం

Irfan Pathan On Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్లో ఇటీవలే జరిగిన క్వాలిఫయిర్-2 మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తలపడిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్ ఇప్పుడు ఓ పెద్ద వివాదానికి దారి తీసింది. గుజరాత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ లక్ష్యంగా బౌలర్లు అవలంభించిన తీరు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
గుజరాత్ బౌలర్లో ఒకరు వేసిన బంతి వైభవ్ తలకు తగిలింది. ఇప్పుడా బాల్ తీరు వివాదాస్పదంగా మారింది. ఇదే విషయమై టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ ఇదే విషయమై స్పందించారు. యువ ఆటగాడికి 'బాడీలైన్' వ్యూహాలను ఆయన తప్పుబట్టారు. వైభవ్ లాంటి అప్కమింగ్ ఆటగాళ్లకు బాడీలైన్ టార్గెట్ చేస్తూ బౌలింగ్ చేయడం పట్ల పఠాన్ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశాడు.
ఇర్ఫాన్ పఠాన్ మండిపాటు..
క్వాలిఫయర్-2 మ్యాచ్లో గుజరాత్ బౌలర్లు వైభవ్ సూర్యవంశీ శరీరమే లక్ష్యంగా బౌలింగ్ చేశారు. 14వ ఓవర్లో గుజరాత్ బౌలర్ కగిసో రబాడా వేసిన ఒక వేగవంతమైన బౌన్సర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ హెల్మెట్కు బలంగా తాకింది. దీనితో గ్రౌండ్లోనే అతనికి కంకషన్ పరీక్షలు కూడా చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో మహమ్మద్ సిరాజ్ సైతం అదే వ్యూహాన్ని అనుసరించగా, వైభవ్ ఒత్తిడికి లోనవకుండా ఒక సిక్సర్తో సమాధానమిచ్చాడు.
ఈ ఘటనపై సామాజిక మాధ్యమం 'ఎక్స్'(ట్విట్టర్) ద్వారా స్పందించిన ఇర్ఫాన్ పఠాన్, గుజరాత్ టైటాన్స్ వ్యూహాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు. "15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీని అడ్డుకోవడానికి ఈ రకమైన బాడీలైన్ బౌలింగ్ చేయడం నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. అతను పెద్ద ఆటగాళ్లతో పోటీపడుతున్నాడనే మాట నిజమే కావచ్చు, కానీ నాలోని తండ్రి మాత్రం దీనిని ఏమాత్రం అంగీకరించలేకపోతున్నాడు" అని ఇర్ఫాన్ పఠాన్ చెప్పుకొచ్చాడు.
గిల్ సెంచరీ విధ్వంసం
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 214 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 47 బంతుల్లోనే 96 పరుగులతో విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రబాడా, జాసన్ హోల్డర్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు.
అయితే 215 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని గుజరాత్ టైటాన్స్ అత్యంత సులువుగా ఛేదించింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ అద్భుతమైన సెంచరీతో (53 బంతుల్లో 104 పరుగులు) జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. అతనికి తోడుగా సాయి సుదర్శన్ (32 బంతుల్లో 58 పరుగులు) రాణించడంతో, గుజరాత్ 18.4 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి 219 పరుగులు చేసి ఘన విజయం సాధించింది. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో నంద్రే బర్గర్, బ్రిజేష్ శర్మ, జోఫ్రా ఆర్చర్ తలా ఒక వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook