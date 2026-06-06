/Vaibhav Sooryavanshi: సచిన్‌ రికార్డు బ్రేక్‌ చేసిన బుడ్డోడు.. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ ఘనత ఇదే!

Vaibhav Sooryavanshi: ఐపీఎల్లో తన పరుగులతో ఊచకోత కోస్తున్న బుడ్డోడు వైభవ్ సూర్యవంశీ భారత జాతీయ జట్టులోకి దూసుకొచ్చాడు. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ సిరీస్లకు జాతీయ జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎంపికయ్యాడు. జట్టుకు ఎంపికవడంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును అధిగమించాడు. అతి పిన్న వయసులో భారత జట్టులోకి వచ్చిన ప్లేయర్గా వైభవ్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇన్నాళ్లు సచిన్ పేరిట ఉన్న రికార్డును పోరడు తిరగరాశాడు.
భారత జట్టు నుంచి పిలుపు రావడంతో సచిన్ టెండూల్కర్ 36 ఏళ్ల రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీ బద్దలు కొట్టాడు. 2026 జూన్లో ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల కోసం సీనియర్ పురుషుల టీ20 అంతర్జాతీయ జట్టును బీసీసీఐ ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే. భారత జట్టుకు ఎంపికైన అతి పిన్న వయస్కుడైన క్రికెటర్గా వైభవ్ సూర్యవంశీ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు.
15 ఏళ్ల బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున అదరగొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఐపీఎల్ తర్వాత భారత జాతీయ జట్టుకు తొలిసారిగా పిలుపు లభించింది.
జూన్ 2026లో ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటన కోసం సీనియర్ పురుషుల టీ20 జట్టుకు ఎంపికై వైభవ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. గతంలో ఈ రికార్డు సచిన్ టెండూల్కర్ పేరిట ఉండేది. సచిన్ 16 ఏళ్ల వయసులో భారత జట్టుకు ఎంపికవగా.. వైభవ్ 15 ఏళ్ల వయసులో ఎంపికయ్యాడు. భారత జట్టులోకి సచిన్ టెండూల్కర్ 16 ఏళ్ల 205 రోజులకు రాగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ 15 సంవత్సరాల 71 రోజుల వయస్సులో భారత జాతీయ జట్టులోకి అడుగుపెట్టాడు. దీంతో క్రికెట్ దేవుడు టెండూల్కర్ పేరిట ఉన్న రికార్డును అధిగమించి భారత క్రికెట్ జట్టులో ఆడిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా వైభవ్ నిలిచాడు.
ఐర్లాండ్ టూర్
భారత జట్టు రెండు టీ20 మ్యాచ్ల కోసం జూన్ 26, 28 తేదీలలో ఐర్లాండ్కు వెళ్లనుంది.
ఇంగ్లండ్ టూర్
జూలై 1 నుంచి 11 మధ్య ఇంగ్లండ్తో ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది.
ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టీ20 సిరీస్కు భారత జట్టు ఇదే
శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్షిబ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వైభవ్ సూర్యవంశీ.
తెలంగాణకు చెందిన తిలక్ వర్మకు ప్రమోషన్ లభించింది. ఆసియాకప్లో అదరగొట్టిన తిలక్వర్మ అనంతరం ఐపీఎల్లో దుమ్మురేపాడు. నిలకడగా ఆడుతూ అద్భుతాలు చేస్తున్న తిలక్కు బీసీసీఐ వైస్ కెప్టెన్గా పదోన్నతి కల్పించింది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ టూర్లకు శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యం వహించనుండగా.. మన తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నాడు. పదోన్నతి లభించడంతో తిలక్ వర్మ కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహితులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.