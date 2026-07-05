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Vaibhav Sooryavanshi: గ్రౌండ్‌లో కంటతడి పెట్టుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ..క్యాప్ అందుకున్న తర్వాత భావోద్వేగం!

Vaibhav Sooryavanshi Emotional: భారత క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడాఎప్పుడా అని ఎదురుచూసిన రోజు రానే వచ్చేసింది. యువ కెరటం వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లోకి అడుగుపెట్టాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన రెండో టీ20లో వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ నుంచి ఈ క్యాప్ అందుకొని భావోద్వేగంతో కంటతడి పెట్టుకున్నాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 05, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:41 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi: గ్రౌండ్‌లో కంటతడి పెట్టుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ..క్యాప్ అందుకున్న తర్వాత భావోద్వేగం!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Vaibhav Sooryavanshi: గ్రౌండ్‌లో కంటతడి పెట్టుకున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ..క్యాప్ అందుకున్న తర్వాత భావోద్వేగం!
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