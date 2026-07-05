Vaibhav Sooryavanshi Emotional: గత కొన్ని రోజులగా క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో బౌలర్ల భరతం పట్టిన యువ కెరటం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎట్టకేలకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టాడు. వారాల తరబడి సాగిన తీవ్రమైన ఊహాగానాలు, పెరిగిపోతున్న నిరాశ, అంతులేని జాతీయ చర్చల తర్వాత భారత క్రికెట్ ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఆటగాడి అరంగేట్రం ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20లో ప్రారంభం అయ్యింది.
ఓల్డ్ ట్రాఫోర్డ్ స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20కి ముందు.. ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ తన తొలి భారత జట్టు క్యాప్ను అందుకున్నాడు. దీనితో, అతను దశాబ్దాలుగా నిలిచి ఉన్న రికార్డును తిరగరాశాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
కేవలం 15 సంవత్సరాల 99 రోజుల వయస్సులో సూర్యవంశీ అరంగేట్రం చేసి.. లెజండరీ క్రికెటర్ సచిన్ టెండూల్కర్ 16 సంవత్సరాల 205 రోజుల చిరకాల రికార్డును అధిగమించాడు. తాను ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూసిన క్యాప్ను అందుకుంటున్నప్పుడు, ఆ సందర్భం గొప్పతనం ఆ యువకుడిని స్పష్టంగా కదిలించింది. అతను భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.
భావోద్వేగభరితమైన తొలి భారత క్యాప్
అరంగేట్రం చేసిన మ్యాచ్లో వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ నుంచి క్యాప్ అందుకునే గౌరవం దక్కింది. ఈ దృశ్యాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వివరిస్తూ, వ్యాఖ్యాత "వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ 15 ఏళ్ల కుర్రాడికి క్యాప్ను అందజేస్తున్నారు" అని చెప్పి.. ఎంతో భావోద్వేగంతో.. "ఇది ఒక గొప్ప క్షణం" అని అన్నారు.
Young enough to surprise. Good enough to belong. 🇮🇳
At just 15, #VaibhavSooryavanshi becomes India's youngest-ever debutant. 🙌#ENGvIND 2nd T20I 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/D6DsEU2Bxh
— Star Sports (@StarSportsIndia) July 4, 2026
ఈ ఘనత, గొప్పతనం గురించి వ్యాఖ్యాతకు ఏమాత్రం సందేహం లేదు. "అంటే ఇది చరిత్ర సృష్టిస్తోంది, పురుషుల క్రికెట్లో ఏ ఫార్మాట్లోనైనా భారతదేశంలోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడు" అని ఆయన అన్నారు. ఆ తర్వాత "ఇది ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణానికి ఆరంభం మాత్రమే అని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని హృదయపూర్వకంగా ఆకాంక్షించారు.
ప్రసారకర్త స్టార్ స్పోర్ట్స్ ఈ ఉత్సాహాన్ని ఒక ఉత్సవభరితమైన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో వెల్లడించింది. "ఆశ్చర్యపరిచేంత చిన్నవాడు. జట్టులో ఇమిడిపోయేంత ప్రతిభావంతుడు. కేవలం 15 ఏళ్లకే, వైభవ్ సూర్యవంశీ భారతదేశం తరఫున అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా నిలిచాడు" అని ఆ పోస్టులో రాసుంది. ఫామ్లో లేని సంజు సామ్సన్ స్థానంలో ఈ యువకుడు ఓపెనర్గా వచ్చాడు.
భారత కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఈ సాహసోపేతమైన ఎంపికను గట్టిగా సమర్థించారు. "అతను అస్సలు ఒత్తిడి తీసుకోడు. చలించని స్వభావం కలవాడు" అని టాస్ సమయంలో అయ్యర్ అన్నారు. అతని ఇటీవలి అద్భుతమైన ఫామ్ దృష్ట్యా, ఈ యువ ప్రతిభావంతుడు "జట్టులో ఉండటానికి పూర్తిగా అర్హుడు" అని కూడా ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
ఆ కళ్లెదుట కనిపించిన కన్నీళ్లు, సహజమైన భావోద్వేగం ఏ గణాంకం చెప్పలేని విధంగా కథను వివరించాయి. డ్రింక్స్ మోసి, చెవులు చిల్లులుపడేలా సాగిన జాతీయ చర్చను భరించిన ఒక యువకుడు, చివరకు భారత జెర్సీని ధరించడం చూడటానికి ఎంతో భావోద్వేగంతో నిలిచింది.
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