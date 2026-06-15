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Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి ఏమైంది? ఐపీఎల్‌ తర్వాత స్కోర్‌ చేయడంలో విఫలం

What Happened To Vaibhav Sooryavanshi He Struggles For Runs After IPL 2026: ఐపీఎల్‌ 2026లో సంచలన ప్రదర్శనలతో మొత్తం ప్రేక్షకులను తన వైపునకు తిప్పుకున్న వైభవ్‌ సూర్యవంశీ స్కోర్‌ చేయడానికి తడబడుతుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఐపీఎల్‌లో అదరగొట్టిన బుడ్డోడు శ్రీలంకతో జరిగిన ఏ సిరీస్‌లో ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. వైభవ్‌కు ఏం జరిగిందో ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 15, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:21 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి ఏమైంది? ఐపీఎల్‌ తర్వాత స్కోర్‌ చేయడంలో విఫలం
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి ఏమైంది? ఐపీఎల్‌ తర్వాత ఘోర విఫలం
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