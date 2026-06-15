/Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి ఏమైంది? ఐపీఎల్‌ తర్వాత స్కోర్‌ చేయడంలో విఫలం

Vaibhav Sooryavanshi Fall Down: బంతి పడగానే చాలు బ్యట్తో బాదితే బౌండరీ లైన్ దాటాల్సిందే. ఐపీఎల్ 2026లో ఫోర్లు, సిక్సర్లతో విజృంభించే వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం పరుగులు తీసేందుకే తడబడుతున్నాడు. డబుల్ డిజిట్ పరుగులు తీసేందుకు తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నాడు. ఏ సిరీస్లో వైభవ్ అతి తక్కువ పరుగులు నమోదు చేశాడు. అర్ధ సెంచరీ కూడా పూర్తి చేయలేకపోయాడు.
ఇటీవల జరిగిన ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడిన వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచి 776 పరుగులు సాధించాడు. ఫోర్లు సిక్సర్లతో పరుగుల సునామీ సృష్టించాడు. అతడి అద్భుత ప్రదర్శనను పరిగణనలోకి తీసుకున్న బీసీసీఐ అతడిని భారతీయ జట్టులో అవకాశం కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే శ్రీలంకతో జరిగిన ఏ సిరీస్లో మాత్రం వైభవ్ ప్రభవం చూపలేకపోయాడు. ఈ మ్యాచ్లలో వైభవ్ సూర్యవంశీ ప్రదర్శన అంతగా ఆకట్టుకోలేదు. సీనియర్ జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న అతడు ఈ సిరీస్లో విఫలమవడం ఆందోళన రేపుతోంది.
ఐపీఎల్ తర్వాత జరిగిన సిరీస్లో వైభవ్ ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో 14, 44, 21 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఈ స్థాయిలో పేలవ ప్రదర్శన చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్లో పర్యటించాల్సి ఉంది. ఈ సిరీస్లకు ముందు ఫామ్ కోల్పోవడంతో వైభవ్కు ఏమైందని అభిమానులు, ప్రేక్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దంబుల్లాలోని రంగిరి దంబుల్లా అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 14 బంతుల్లో మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 21 పరుగులు చేశాడు. శ్రీలంక కెప్టెన్ సహన్ అరచ్చిగే తన స్పిన్తో వైభవ్ను దెబ్బతీశాడు. ఆ బంతిని బాదిన వైభవ్ నేరుగా వనుజ సహన్ చేతికి ఇచ్చాడు.
==> మొదటి మ్యాచ్లో శ్రీలంక 'ఏ' ఫాస్ట్ బౌలర్ మహమ్మద్ షిరాజ్ వేసిన ఫుల్-లెంగ్త్ బంతికి వైభవ్ అవుటయ్యాడు
==> అఫ్ఘానిస్థాన్తో జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో వైభవ్ 44 పరుగులు చేయగా తర్వాత ఫాస్ట్ బౌలర్ అబ్దుల్లా అహ్మద్జాయ్ వేసిన బౌన్సర్కు ఔటయ్యాడు.
==> మూడో మ్యాచ్లో 21 పరుగులు చేసి వైభవ్ ఒక స్పిన్ బౌలర్కు బలయ్యాడు.
==> ఐపీఎల్ 2026లో టాప్ బౌలర్లందరినీ చితక్కొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ 'ఏ' సిరీస్లో మాత్రం వరుసగా మూడు మ్యాచ్ల్లో విఫలమవుతున్నాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లు ఆడిన వైభవ్ ఇండియా 'ఏ' జట్టులో మాత్రం ఎంపికైన తర్వాత పెట్టుకున్న అంచనాలు తారుమారాయి.
ఒత్తిడి కారణమా?
ఇండియా ఏ జట్టు తరఫున వైభవ్ పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చడం చూస్తుంటే అతడు ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఐపీఎల్లో అలసిపోయిన వైభవ్ ఆ తర్వాత జరిగిన ఇండియా ఏ తరఫున విఫలమయ్యాడు. ఈ కారణంగా తన సహజమైన ఆటను ఆడలేకపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్వేచ్ఛగా.. హాయిగా వైభవ్ ఒత్తిడి లేకుండా ఆడలేకపోయినట్లు సమాచారం. టీ20, వన్డే క్రికెట్లో కొన్ని తేడాలు ఉన్నప్పటికీ.. వైభవ్ తనదైన శైలిలో నిర్భయంగా బ్యాటింగ్ కొనసాగించాలి.