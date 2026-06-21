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Vaibhav Sooryavanshi: శ్రీలంక బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన బేబీ బాస్.. 29 బంతుల్లోనే 94 పరుగులు

India A vs Sri lanka A live: 15 ఏళ్ల వైభవ్​ సూర్యవంశీ మరోసారి విజృంభించాడు. శ్రీలంక ఏతో జరుగుతున్న ట్రై నేషన్​ ఏ సిరీస్ ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి.. 29 బంతుల్లోనే 94 పరుగులు పూర్తి చేశాడు. ఇందులో 88 రన్స్​ బౌండరీ రూపంలో రావడం విశేషం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 21, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:15 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi: శ్రీలంక బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన బేబీ బాస్.. 29 బంతుల్లోనే 94 పరుగులు
Image Credit: Vaibhav Sooryavanshi Smashes 94 Off 29 Balls In India A Vs Sri Lanka A Final Match (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Vaibhav Sooryavanshi: శ్రీలంక బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన బేబీ బాస్..29 బంతుల్లోనే 94
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