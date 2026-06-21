/Vaibhav Sooryavanshi: శ్రీలంక బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించిన బేబీ బాస్.. 29 బంతుల్లోనే 94 పరుగులు

Vaibhav Sooryavanshi World Record: ట్రై సిరీస్ ఫైనల్లో శ్రీలంక-A జట్టు బౌలర్లకు బేబీ బాస్ వైభవ్ సూర్యవంశీ చుక్కలు చూపించాడు. 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. ఇందులో 5 సిక్సులు, 5 ఫోర్లు ఉన్నాయి. పరుగులన్నీ బౌండరీల రూపంలోనే రావడం విశేషం. ఆ తర్వాత 29 బంతుల్లో 94 పరుగులు చేసిన వైభవ్ సహన్ అరచ్చిగే బౌలింగ్లో ఔట్ అయ్యి.. తృటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకుని నిరాశతో వెనుదిరిగాడు. బేబీ బాస్ ఊచకోత కారణంగా భారత్ ఏ స్కోరు 9 ఓవర్లకే 130 దాటేసింది.
నేడు శ్రీలంకలోని దంబూలా మైదానంలో ఇండియా ఏ, శ్రీలంక ఏ జట్ల మధ్య ట్రై సిరీస్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తిలక్ వర్మ కెప్టెన్సీలో ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి ట్రోఫీని సొంతం చేసుకోవాలని భారత యువ ప్లేయర్లు కసితో ఉన్నారు. ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్లో అందరి కళ్లు ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీపైనే ఉన్నాయి. ఇటీవల ముగిసిన ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్ గెలుచుకున్న వైభవ్.. ఈ ట్రై సిరీస్లో మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదనే చెప్పాలి. ఇప్పటివరకు ఆడిన 4 ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 117 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు, అత్యధిక స్కోరు 44 పరుగులు మాత్రమే. ఒక్క హాఫ్ సెంచరీ కూడా కొట్టలేదు. అయితే, ఫైనల్ లాంటి పెద్ద మ్యాచ్లో వైభవ్ తన పాత ఫామ్ అందుకుని లంక బౌలింగ్కి చుక్కలు చూపించాడు.
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ వండే మ్యాచ్లో కేవలం 11 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసి పాత రికార్డులను తిరగ రాశాడు. ఐపీఎల్లో విరుచుకుపడినట్లే బౌలర్లను ఉతికారేస్తూ.. వన్డేల్లో సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. మొన్నటి మ్యాచ్కు రివెంజ్ అన్నట్లుగా బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతున్నాడు. కేవలం 11 బంతులలో హాఫ్ సెంచరీ చేసిన వైభవ్.. 29 బంతుల్లో 94 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. ముఖ్యంగా 3వ ఓవర్లో లంక బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ను ఉతికారేశాడు. 4,6,6,0,6,4 తో ఆ ఓవర్ లో ఏకంగా 26 రన్స్ పిండుకున్నాడు.
11 బంతులలో అర్థ సెంచరీ చేసిన వైభవ్.. గతంలో ఉన్న రికార్డులన్నింటినీ తుడిచేశాడు. ఇప్పటి వరకు ఈ రికార్డు సౌతాఫ్రికా ప్లేయర్ డివిలియర్స్ పేరున ఉంది. ఏబీ డివిలియర్స్ 2015లో వెస్ట్ ఇండీస్పై 16 బంతులలో హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. ఆ తర్వాత 2025లో వెస్ట్ ఇండీస్ బ్యాటర్ మాథ్యూ ఫోర్డె కూడా 16 బంతులలో హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు.
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