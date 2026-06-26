IND vs IRE LIVE Score: ఐపీఎల్ స్టార్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లోకి అడుగుపెడతాడనుకుంటే అది మరింత ఆలస్యం కానుంది. ఐర్లాండ్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్కు వైభవ్ను తుది జట్టులోకి తీసుకోలేదు. అతడిని పక్కకుపెడుతూ జట్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఐర్లాండ్ సిరీస్లో వైభవ్ దంచికొడతానని ప్రేక్షకుల ఎంతగానో ఎదురుచూశారు. దీని ప్రభావంతోనే ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన టికెట్లు భారీగా అమ్ముడుపోయాయి. అయితే చివరికి జట్టులో వైభవ్ లేకపోవడంతో అందరూ నిరాశ చెందారు.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం ఊహించని విధంగా బ్రేక్ పడింది. ఐర్లాండ్ పర్యటన తొలి టీ20తోనే ఎంట్రీ ఇస్తాడని ఆశించిన అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది. ఓపెనర్గా అతడిని ఆడించడం లేదని టాస్ సమయంలో కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ చెప్పాడు. టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఇన్నింగ్స్ ఆరంభించిన అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ను ఆడిస్తున్నట్లు అయ్యర్ చెప్పడంతో వైభవ్ మ్యాచ్లో ఆడడం లేదని తెలిసింది. మ్యాచ్కు ముందు ప్రకటించిన తుది జట్టులో వైభవ్ పేరు కనిపించలేదు.
మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు బ్యాటింగ్ కోచ్ సితాన్షు కొటక్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు. వైభవ్ సూర్యవంశీ కోసం మరొకరికి అన్యాయం చేయొద్దని భావించిన మేనేజ్మెంట్ అతడినే బెంచ్ మీద కూర్చోబెట్టిందని వెల్లడించారు. దీంతో ఐర్లాండ్తో జరిగే తొలి మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ను ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభించనున్నారు. గాయం నుంచి కోలుకుని జట్టులోకి వచ్చిన హర్షిత్ రాణాకు చోటు దక్కడం విశేషం.
సీనియర్ల కోసమే!
ఐర్లాండ్ సిరీస్కు జట్టు ఎంపిక చేయగా వాటిలో వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు కూడా ఉంది. ఇటీవల బీసీసీఐ వైభవ్కు మూడో నంబర్తో జెర్సీ కూడా అందించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ జెర్సీని పట్టుకుని తన కల తీరిందని వైభవ్ ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. పసికూన ఐర్లాండ్పై భారీ పరుగులు సాధించి రికార్డు నెలకొల్పాలని భావించి వైభవ్కు నిరాశ ఎదురైంది. ఎందుకంటే సీనియర్లతో నిండిన జట్టులో బేబీ బాస్కు అవకాశం ఇవ్వడం అనవసరమని జట్టు మేనేజ్మెంట్ భావించినట్లు తెలుస్తోంది. వైభవ్కు అవకాశం ఇస్తే సీనియర్లకు అన్యాయం జరుగుతుందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఈ కారణం చేత వైభవ్కు తుది జట్టులో స్థానం లభించలేదని తెలుస్తోంది.
భారత జట్టు
అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, సుందర్, హర్షిత్ రానా, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ
ఐర్లాండ్ జట్టు
టిమ్ టక్టర్, రాస్ అడైర్, హ్యారీ టెక్టర్, లొర్కాన్ టక్నర్ (కెప్టెన్), బెంజమిన్ కాలిట్జ్, గరెత్ డెలానీ, జార్జ్ డాక్రెల్, లియాం మెక్కార్తీ, మాథ్యూ హంప్రెస్, జై మూండ్రా, మాథ్యూ హోలార్డ్