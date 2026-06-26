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తొలి మ్యాచ్‌లోనే వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి భారీ షాక్‌! టీ20 అంతర్జాతీయ ఎంట్రీ మరింత ఆలస్యం

Vaibhav Sooryavanshi: అంతర్జాతీయ టీ20లో ఎంట్రీ ఇస్తాడని ప్రేక్షకులు అంతా ఎదురుచూడగా.. ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లోకి అరంగేట్రం ఇస్తాడనుకుంటే బేబీ బాస్‌ వైభవ్‌కు తీవ్ర నిరాశ ఎదురైంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 26, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:56 PM IST
తొలి మ్యాచ్‌లోనే వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి భారీ షాక్‌! టీ20 అంతర్జాతీయ ఎంట్రీ మరింత ఆలస్యం
Image Credit: Vaibhav SooryavanshiSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తొలి మ్యాచ్‌లోనే వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి భారీ షాక్‌! టీ20 అంతర్జాతీయ ఎంట్రీ మరింత ఆలస్యం
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