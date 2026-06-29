Vaibhav Sooryavanshi Not Playing: రాబోయే ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్పై వైభవ్ సూర్యవంశీ అరంగేట్రం చేస్తాడని భారత మాజీ కెప్టెన్ సునీల్ గవాస్కర్ ఆశిస్తున్నారు. ఐర్లాండ్పై జరిగిన టీ20 సిరీస్లో భారత్ తరఫున ఈ యువ ఆటగాడు అరంగేట్రం చేస్తాడని అంతా భావించారు. కానీ, కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్లను జట్టులో కొనసాగించాలని నిర్ణయించున్నాట్లు తెలిసింది. దీంతో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఆడేందుకు ఛాన్స్ రాలేదు. అయితే రాబోయే ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో వైభవ్కు ఆడే ఛాన్స్ ఇస్తారని సునీల్ గవాస్కర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఇటీవలే జరిగిన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున 700కు పైగా పరుగులు సాధించి ప్రదర్శనతో వైభవ్ సూర్యవంశీ జాతీయ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. అయితే తాజాగా ఐర్లాండ్తో జరిగిన సిరీస్లో వైభవ్ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో అరంగేట్రం చేస్తారని అంతా భావించారు. కానీ, అతడిని పక్కన పెట్టిన టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్స్ యాదవ్, సూర్యాంశ్ షెడ్గేలకు తొలి మ్యాచ్ ఆడే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. దీంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడక తప్పడం లేదు.
టీమిండియా ఐర్లాండ్ పర్యటనకు బయలుదేరినప్పుడు వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుదిజట్టులో అవకాశం వస్తుందని తాను భావించినట్లు సునీల్ గవాస్కర్ అన్నారు. అయితే అభిషేక్ శర్మ లేదా సంజు సాంసన్లలో ఒకరికి విశ్రాంతి ఇచ్చి సూర్యవంశీ ఓపెనర్గా అవకాశం సునీల్ అన్నారు. ఈ విధంగా చేస్తే వైభవ సూర్యవంశం రెండు మ్యాచ్లు ఆడించే అవకాశం దక్కేదని.. సీనియర్ ప్లేయర్లను ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడించినట్లు ఉండేదని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఓపెనింగ్ జోడి నిలకడగా రాణిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి మార్పులు కారణంగా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పకనే చెప్పారు. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ లో వైభవ్ సూర్యవంశంకి ఓపెనర్ గా తప్పకుండా అవకాశం వస్తుందని సునీల్ గవాస్కర్ విశ్లేషించారు. వైభవ్ రాకతో ఓపెనర్లో ఒకరు బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో కింది స్థానానికి మారాల్సి రావచ్చని కూడా చెప్పారు.
"మనం ప్రపంచ ఛాంపియన్. ఐర్లాండ్ చేతిలో సిరీస్ ఓడిపోతే అది ఊహించలేనంత పెద్ద వైఫల్యం అవుతుంది. ఐర్లాండ్ గతంలో కొన్ని పెద్ద చెట్లను ఓడించినప్పటికీ, టీ20లో వారి రికార్డు అంత బలంగా లేదు. అందుకే ఎలాంటి జరిగే రెండు టీ20 ఫలితం చాలా కీలకంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లాండ్ తో జరిగే సిరీస్లో సూర్యవంశీకి తప్పక తుదిజట్టులో చోటు కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నా" అని సునీల్ గవాస్కర్ అన్నారు.
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