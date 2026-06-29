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Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్ సూర్యవంశీని ఎందుకు ఆడించలేదు? ఐర్లాండ్‌తో ఓటమి తర్వాత మేనేజ్‌మెంట్‌‌కు మాజీ క్రికెటర్ సూటి ప్రశ్న!

Vaibhav Sooryavanshi Not Playing: ఐర్లాండ్‌తో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌లో భారత జట్టు ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ రెండు మ్యాచ్‌ల్లో యువ కెరటం వైభవ్ సూర్యవంశీని ఓపెనర్‌గా అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. అయితే దీనిపై మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గవాస్కర్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 29, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:32 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi: వైభవ్ సూర్యవంశీని ఎందుకు ఆడించలేదు? ఐర్లాండ్‌తో ఓటమి తర్వాత మేనేజ్‌మెంట్‌‌కు మాజీ క్రికెటర్ సూటి ప్రశ్న!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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