Vaibhav Sooryavanshi Wont Feature In Next Two U19 World Cups: అండర్ 19 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో టీమిండియా చిచ్చర పిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ విశ్వరూపమే చూపించాడు. ఫైనల్లో విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో చెలరేగి.. సూపర్ సెంచరీతో టీమిండియాకు అద్భుత విజయాన్ని అందించాడు. యంగ్ ఇండియా భారీ స్కోర్ చేయడంలో, ఇంగ్లాండ్ను 100 పరుగుల తేడాతో ఓడించి 6వ ప్రపంచ టైటిల్ను గెలుచుకోవడంలో వైభవ్ సూర్యవంశీది కీ రోల్ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అక్కర్లేదు. ఇక, అండర్ 19 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో సెంచరీ బాదిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా వైభవ్ సూర్యవంశీ హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు.
అంతేకాదు అండర్ 19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో అత్యంత వేగంగా శతకం చేసిన తొలి బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఐపీఎల్లోనూ సెంచరీ బాదిన యంగెస్ట్ ప్లేయర్గా రికార్డ్ ఉంది. 14 ఏళ్ల వయసులోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈ ఫీట్స్ సాధించాడు. ఈ విధ్వంసకర ప్రదర్శనతో సీనియర్ ఇండియా మెన్స్ టీమ్లోకి వైభవ్ని తీసుకోవాలనే డిమాండ్ సర్వత్రా పెరిగింది. యూత్ క్రికెట్లో దాదాపు ప్రతి బ్యాటింగ్ రికార్డ్ను వైభవ్ అందుకున్నాడు. ఇక మిగిలింది 200 పరుగులు చేయడమే. ఇప్పుడే ఇలా చెలరేగిపోతుంటే.. ఇక 19 ఏళ్ల వయసులో అతడు ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేయగలడో అనేది ఆలోచించడానికే భయంగా ఉంది.
అయితే, అర్హత ఉన్నా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ వచ్చే రెండు అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ లలో పాల్గొనలేడు. ఎందుకంటే.. 2028లో తదుపరి U19 ప్రపంచ కప్ వచ్చే సమయానికి సూర్యవంశీకి 16 ఏళ్లు వస్తాయి. 2030 నాటికి అతనికి 18 ఏళ్లు నిండుతాయి. కానీ, అతను వీటిలో ఆడలేడు. దీనికి కారణం ఫామ్ లేకపోవడమో ఎంపిక కాకపోవడమో కాదు. వైభవ్ భారత్ తరపున మరో U19 ప్రపంచ కప్ ఆడటానికి అవకాశం పొందడు. అతనే కాదు అతడి సహచరులు కూడా ఆ అవకాశం పొందరు. దీనికి కారణం బీసీసీఐ గైడ్ లైన్స్. బోర్డ్ ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం, ఒక భారతీయ క్రికెటర్ U19 ప్రపంచ కప్లో ఒకే ఎడిషన్లో పాల్గొనచ్చు. 2016లో BCCI ఆటగాళ్లను ఒకటి కంటే ఎక్కువ U19 ప్రపంచ కప్లు ఆడకుండా నిషేధించినప్పుడు ఈ నియమం అమల్లోకి వచ్చింది. దీనికి ఎలాంటి అధికారిక వివరణ ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ, దేశ జూనియర్ క్రికెట్ స్థాయిలో ఇలా చాలా సాధారణమైన అభ్యాసంగా చెబుతారు. 2016లో, రాహుల్ ద్రవిడ్ భారత క్రికెట్ వ్యవస్థలోని అవినీతిని వెలుగులోకి తెచ్చిన తర్వాత బీసీసీఐ ఈ నిబంధన తీసుకొచ్చింది. కొన్నేళ్ల క్రితం వయస్సు మోసం ప్రమాదాలను రాహుల్ ద్రవిడ్ నొక్కి చెప్పారు. ఈ పద్ధతిని ప్రమాదకరమైనదిగా, విషపూరితమైనదిగా ఆయన వర్ణించారు.
Also Read: Top 10 Richest Temples: తిరుమల, గోల్డెన్ టెంపుల్తో సహా దేశంలోని టాప్-10 ధనిక ఆలయాలు ఇవే..!
Also Read: Oppo K14x 5g: ఫిబ్రవరి 10న Oppo K14x 5g ఫోన్ విడుదల.. ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ లీక్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook