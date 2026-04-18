Vaibhav Suryavamshi:వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్లను బెంబేలెత్తిస్తున్న బుడ్డోడు.. వైభవ్ విధ్వంసం..

Vaibhav Suryavamshi: పిట్ట కొంచెం.. కూత ఘనం.. ఇది నాటిమాట... ఇపుడు బుడ్డోడు అదరగొట్టేస్తున్నాడు. మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తో స్టన్నింగ్ చేస్తున్నాడు.  స్టార్ బౌలర్లు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. క్రీజులోకి రావడమే ఆలస్యం... దూసుకొచ్చే బంతిని పెవీలియన్ దాటించడమే లక్ష్యంగా ఆడుతున్నాడు. స్టార్ ఆటగాళ్లనే ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో బుడ్డోడు తన ఆటతీరుతో మంత్ర ముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాడు. భారీ లక్ష్యాలను అలవోకగా ఛేదించేందుకు పునాదులు వేస్తున్నాడు. అతడే వైభవ్ సూర్యవంశీ. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:00 AM IST

Vaibhav New IPL: వైభవ్ సూర్యవంశీ..  కోట్లమంది క్రికెట్ అభిమానులచేత అభినందనలు అందుకుంటున్నాడు. బౌండరీల మోత... సిక్సర్లను కొట్టే షాట్లతో టీమిండియాకి మంచి ఆణిముత్యం వచ్చిందనే సంకేతాలిస్తున్నాడు. ఇంతకీ ఎవరా బుడ్డోడు... ఐపీఎల్ లో ఎలా ఆడుతున్నాడు? ఆటతీరు ఎలా ఉంది? ఆయన సాధించిన ఘనత ఏమిటనే విషయానికొస్తే..క్రికెట్.. యూత్ క్రేజీ స్పోర్ట్స్ లో కీలకం. ఆటపట్ల కోట్ల మందికి ఆసక్తి ఉండొచ్చు. ఆటలో ఆడే అవకాశం కొద్ధి మందికే వస్తుంది. వచ్చిన అవకాశాన్ని అద్భుతంగా వినియోగించుకుని సత్తా చాటడం కొంతమందికే సాధ్యం. అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేస్తున్న బుడ్డోడు సూర్యవంశీ.. సంచలన ఇన్నింగ్స్ ఐపీఎల్ లోనే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఓపెనింగ్ బ్యాటర్లలో ఒకరైన వైభవ్ సూర్యవంశీ తొలిబంతినే బౌండరీ, సిక్సర్ కొట్టడాన్ని అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. లక్ష్యం ఎంతపెద్దదైనా సరే చిన్నబోవాల్సిందే అన్నట్లుగా ఆడుతున్నాడు. వైభవ్‌ సూర్యవంశీ .. ఐపీఎల్‌  2025కు ముందు ఈ టీనేజ్‌ క్రికెటర్‌ పేరు కొద్ది మందికి మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఐపీఎల్‌ తర్వాత పరిస్థితి మారిపోయింది. సంచలన ఇన్నింగ్స్‌తో, మెరుపు సెంచరీలతో టాక్‌ ఆఫ్‌ ది క్రికెట్‌ గా మారిపోయాడు. ఐపీఎల్‌లో అడుగు పెట్టడంతోనే రికార్డు సృష్టించాడు. ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో అతి పిన్న వయసులో  14 ఏళ్ల 23 రోజుల వయసులో  అరంగేట్రం చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. బిహార్‌కు చెందిన వైభవ్‌ గతేడాది ఐపీఎల్‌ మెగా వేలంలో ఒక కోటి పదిలక్షల ధర పలికాడు.  

గౌహతి బరస్పర క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లో వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ విన్యాసం అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించింది.  వైభవ్ క్రీజులో ఉన్నంతసేపు పరుగుల ప్రవాహం కొనసాగింది. దూసుకొచ్చే ప్రతి బంతినీ ఉతికి ఆరేస్తున్నట్లుగా ఆటసాగింది. వైభవ్ విధ్వంసం... రాయల్స్.. రాజసం పేరును సార్థకం చేశాడు. వరల్డ్ క్లాస్ ఫేస్ బౌలర్లు బుమ్రా, హార్థిక్ పాండ్యా, హేజిల్ వుడ్, భువనేశ్వర్ కుమార్ వేసిన బంతుల్ని అలవోకగా బౌండరీలను బాది.. బంతుల్ని గ్యాలరీల్లోకి పంపేస్తున్నాడు. అమ్మానాన్న పెట్టిన పేరుకు తగ్గట్టుగా ఆటతీరుతో పేరుకే వైభవాన్ని తీసుకొచ్చాడు. ఇపుడు ఎక్కడ చూసినా... వైభవ్ సూర్యవంశీ పేరు గురించే చర్చిస్తున్నారు.  వయసు చిన్నదే.. ఆటతీరు గొప్పగా ఉండటంతో కోట్ల మందికి అభిమాన పాత్రుడుగా మారిపోయాడు.  వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడుతున్న రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టును ఇపుడు ఐపీఎల్ లో టాప్ ప్లేస్ లో కొనసాగుతోంది. 

ముద్దుగా... బొద్దుగా... ఉన్న బుడ్డోడు మొహంలో చెరగని చిరునవ్వుతో క్రీజులోకి రావడం... ఎడాపెడా బంతుల్ని బాదేయడం.. జట్టు విజయానికి బాటవేయడం... క్రికెట్ లవర్స్ నుంచి అభినందనలు అందుకోవడం అలవాటుగా మారిపోయింది. ఆట ఆడుతున్నపుడు... అదిరేది లేదు.. బెదిరేది లేదు... అంతకన్నా ఆందోళనకు గురయ్యేది లేదు... వరల్డ్ క్లాస్ బౌలర్స్ వేసే బంతుల్ని వైభవ్ సూర్యవంశీ తుత్తునియలు చేశాడు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 202 పరుగుల భారీ టార్గెట్ పెట్టింది... అదేం పెద్దకష్టమేమీకాదని నిరూపించాడు. సహ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ యశస్వీ జైశ్వాల్ రెండో ఓవర్లో ఆఖరు బంతికి  క్యాచ్ రూపంలో ఔటయ్యాడు. బ్రహ్మాండమైన శుభారంభం దొరికిందని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ ఆనందాన్ని వైభవ్ సూర్యవంశీ దూరం చేశాడు. వైభవ్ వయసు 15 ఏళ్లే...15 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ కొట్టి అబ్బురపరిచాడు. 26 బంతుల్ని ఎదుర్కొన్న వైభవ్ సూర్య వంశీ  8 బౌండరీలు, ఏడు సిక్సర్లతో  చెలరేగిపోయాడు. 78 పరుగులు సాధించి జట్టువిజయంలో కీలకపాత్రపోషించాడు. ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు అందుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ లోనే కాదు... చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తో ఆడిన సమయంలో 17 బంతుల్లోనే నాలుగు బౌండరీలు, 5 సిక్సర్లతో 52 పరుగులు చేశాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లోనూ దుమ్ముదులిపేశాడు.  18 బంతుల్ని ఎదుర్కొని ఐదు బౌండరీలు, ఒక సిక్సర్ తో 31 పరుగులు చేశాడు. ముంబై ఇండియన్స్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో 14 బంతుల్ని ఎదుర్కొని ఒక బైండరీ, 5 సిక్సర్లతో 39 పరుగులు అందించాడు. ఇప్పటిదాకా ఐపీఎల్ లో 75 బంతులు ఎదుర్కొన్న వైభవ్ సూర్యవంశీ 18 బౌండరీలు, 18 సిక్సర్లతో  200 పరుగులు అందించాడు.

సూర్యవంశీది  వ్యవసాయకుటుంబం. 2011 మార్చి 27వతేదీన పుట్టాడు. స్వస్థలం బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన సమస్తిపూర్ జిల్లా తాజ్ పూర్ . తల్లి ఆర్తి సూర్యవంశి, తండ్రి సంజీవ్. నాలుగేళ్ల వయస్సులో ఉన్నపుడే క్రికెట్ పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్న సూర్యవంశిని తండ్రి సంజీవ్ గుర్తించి ప్రోత్సహించాడు. వంశీ వయసు పెరిగే కొద్దీ మంచి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే... క్రికెట్లో రాణిస్తాడని భావించిన తండ్రి సంజయ్ మోతీపూర్ లో ఉన్న వ్యవసాయ పొలాన్ని అమ్మేసి క్రికెట్ శిక్షణ ఇప్పించాడు. గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన సంజీవ్..  వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో క్రికెట్ వనరులున్న పాట్నా ప్రాంతంలో శిక్షణకు చేర్చాడు. పాట్నాలోని జెనెక్స్ క్రికెట్ అకాడమీలో కోచ్ మనీష్ ఓజా చేత శిక్షణ తర్ఫీదు పొందాడు. బిహార్ తాజ్ పూర్ లోని డాక్టర్ ముక్తేశ్వర్ సిన్హా మోడెస్టీ స్కూల్లో 9వతరగతి చదువుతున్నాడు. వైభవ్ సూర్యవంశీ చదువుకుంటూ... క్రికెట్లో ప్రతిభావంతుడిగా రాణిస్తున్నాడు. 

క్రికెట్లో శిక్షణ పొందిన తర్వాత తొలిసారిగా 12ఏళ్ల వయసులో రంజీ మ్యాచుల్లో ఆరంగేట్రం చేశాడు. 2024 జనవరిలో రంజీ క్రికెట్లో రాణించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ అండర్ 19 క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికయ్యాడు. ఆస్ట్రేలియా అండర్ 19 జట్టుతో ఆడిన ఆటలో 58 బంతులతో అద్భుతమైన సెంచరీ కొట్టిన పిన్నవయస్కుడిగా రికార్డు నమోదు చేశాడు. 2024 ఆసియాకప్ క్రికెట్లోనూ అద్బుతమైన ఆటతీరును కనబరిచాడు.

ఐపీఎల్‌లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వైభవ్... లఖ్‌నవూ సూపర్‌ జెయింట్స్‌తో  తన తొలి మ్యాచ్‌ ఆడాడు. తుది జట్టులో చోటు దక్కకపోయినా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్‌గా బ్యాటింగ్‌కు దిగాడు. ఎదుర్కొన్న తొలి బంతినే సిక్స్‌గా మలిచి అందర్నీ విస్మయానికి గురి చేశాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్‌లో మొత్తం మీద 20 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల సాయంతో 34 పరుగులు చేశాడు.

గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో రాజస్థాన్ రాయల్స్‌కు 28 ఏప్రిల్ 2025న మ్యాచ్‌ జరిగింది. ఇది వైభవ్‌కు కేవలం మూడో మ్యాచ్‌. కానీ అతడు ఈ టీ20లో మెరుపు సెంచరీతో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే శతకం బాది ఔరా అనిపించాడు. మొత్తం మీద 38 బంతుల్లో 101 పరుగులు చేసి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 11 సిక్స్‌లున్నాయి. కుర్రాళ్ల తడాఖా.. సీనియర్ల ధమాకా. ఆసియా కప్‌ రైజింగ్‌ స్టార్స్‌, అండర్‌-19లో.. ఈ టీనేజ్‌ థండర్‌.. ఆసియా కప్‌ రైజింగ్‌ స్టార్స్‌లో ఇండియా- ఎ తరఫున యూఏఈపై 32 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేశాడు. కేవలం 42 బంతుల్లోనే 144 పరుగులు చేశాడు. అందులో 11 ఫోర్లు, 15 సిక్స్‌లు ఉండడం విశేషం. 

వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. 15 ఏళ్లు నిండకముందే టీ20ల్లో మూడో సెంచరీ సాధించడం విశేషం. అంతకుముందు ఐపీఎల్ 2025, ఆసియా కప్ రైజింగ్ స్టార్స్ 2025లోనూ వైభవ్ శతకాలతో చెలరేగాడు. తాజాగా ‘విజయ్‌ హజారే’లో.. విజయ్‌ హజారే ట్రోఫీలో భాగంగా.. రాంచి వేదికగా   బిహార్‌, అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌ తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లోనూ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ సూపర్‌ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది రికార్డ్‌ సృష్టించాడు. ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన వైభవ్‌  84 బంతుల్లో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్స్‌లతో 190 పరుగులు నమోదు చేశాడు. తృటిలో డబుల్‌ సెంచరీ మిస్‌ చేసుకున్నాడు.

వైభవ్ సూర్యవంశీ పిన్నవయస్సులోనే అద్భుతమైన రికార్డును సొంతంచేసుకున్నాడు. బీహార్లో జరిగిన రంధిర్ వర్మ టోర్నమెంటులో ట్రిపుల్ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. వరల్డ్ కప్ అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ఇండియన్ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్య వంశీ ఆటతీరే హైలెట్ గా నిలిచింది. ఆట ప్రారంభంనుంచే వైభవ్ దూకుడుకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోయింది. ఆకాశమేహద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. 80 బంతులు ఎదుర్కొన్న సూర్యవంశీ 15 బౌండరీలు, 15 సిక్సర్లతో 175 పరుగులు నమోదు చేశాడు. 

2026 సీజన్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోటీలో అత్యధికంగా 15 సిక్సర్లు కొట్టిన ఆటగాడిగా వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు సృష్టించాడు. 55 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లతో సెంచరీ పూర్తి చేసిన సూర్యవంశీ.. భారత్ తరఫున వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో సెంచరీ కొట్టిన మూడో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఒకే సీజన్లో 439 పరుగులు సాధించిన ఆటగాడిగా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు.

దుబాయ్‌లోని ఐసీసీ అకాడమీ గ్రౌండ్‌ వేదికగా వన్డే మ్యాచ్‌  ఆసియా కప్‌ అండర్‌-19లోనూ వైభవ్‌ యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారీ సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు. 95 బంతుల్లోనే 171 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 9 ఫోర్లు, 14 సిక్స్‌లున్నాయి. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ లో అతిపిన్న వయసులో 15 ఏళ్లు కూడా నిండని  సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా  వైభవ్‌ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించాడు. మహారాష్ట్ర, బిహార్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో అతడు ఈ ఘనత సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో వైభవ్‌ 61 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు కొట్టి  108 పరుగులతో నిచిచాడు.

క్రికెట్లో అద్బుతమైన ఆటతీరుతో రాణిస్తున్న వైభవ్ సూర్యవంశీ...అండర్ 19 వరల్డ్ కప్ సాధించిన తర్వాత.. టీమిండియా తరఫున క్రికెట్ జట్టుకు ఎంపికై సత్తాచాటాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాడు. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ల సమస్యతో సతమతమవుతున్న టీమిండియాకు... ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ తో అద్భుతమై ఆటగాడు దొరికాడని క్రికెట్ అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. క్రికెట్ దిగ్గజ ఆటగాళ్లు సైతం వైభవ్‌ సూర్యవంశీని అభినందనలతో ముంచెత్తున్నారు. అందరి  ఆశ, ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా వైభవ్ సూర్యవంశీ టీమిండియాలోకి అడుగుపెట్టి... మరిన్ని అద్భుతాలను ఆవిష్కరించాలని, వ్యక్తిగతంగా సరికొత్త  రికార్డులు సృష్టించాలని ఆశిద్ధాం..

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

