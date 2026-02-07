Vaibhav Suryavanshi 175: వైభవ్‌ సూర్యవంశీని వెంటనే అరెస్ట్ చేయండి! ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన ట్వీట్!

Vaibhav Suryavanshi 175 Runs U19: అండర్-19 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో టీమ్ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సృష్టించిన విధ్వంసంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన వైభవ్ ఆటపై ఐస్లాండ్ క్రికెట్ చేసిన ఒక ఫన్నీ ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
హరారే వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆడిన మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ధాటికి ఇంగ్లాండ్ జట్టు బెంబేలెత్తిపోయింది. అతని బ్యాటింగ్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతుంటే, ఐస్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు తనదైన శైలిలో స్పందించింది.
ఏం జరిగింది?
వైభవ్ విధ్వంసకర సెంచరీ బాదిన వెంటనే ఐస్లాండ్ క్రికెట్ ట్విట్టర్ (X) వేదికగా ఇలా పేర్కొంది. "వైభవ్ సూర్యవంశీని ఎవరైనా వెంటనే అరెస్టు చేయాలి! మైదానంలో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లపై అతను చూపించిన ఈ హింస 'ఎక్స్-రేటెడ్' (X-rated) లాగా ఉంది." అంటే వైభవ్ బ్యాటింగ్ అంత భయంకరంగా, శక్తివంతంగా ఉందనే అర్థంలో సరదాగా ఈ కామెంట్ చేసింది. ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది.
ఫైనల్ వంటి కీలక మ్యాచ్లో వైభవ్ 175 పరుగులు చేసి రికార్డు సృష్టించాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో 15 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లు బాది ఇంగ్లీష్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. అండర్-19 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరుగా నిలిచింది. డబుల్ సెంచరీకి కేవలం 25 పరుగుల దూరంలో వైభవ్ అవుట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే భారత్ విజయం ఖాయమైపోయింది.
ఆరోసారి ప్రపంచ విజేతగా భారత్
కెప్టెన్ ఆయుష్ మాత్రేతో కలిసి వైభవ్ అందించిన ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం ఇంగ్లాండ్ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసినా వైభవ్ జోరును అడ్డుకోలేకపోయారు. ఫలితంగా భారత్ ఆరోసారి అండర్-19 ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది.
అతి చిన్న వయసులోనే ప్రపంచకప్ ఫైనల్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన వైభవ్, భవిష్యత్తులో భారత సీనియర్ జట్టులో స్టార్ ప్లేయర్ అవుతాడని మాజీ క్రికెటర్లు జోస్యం చెబుతున్నారు.
