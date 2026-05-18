  • /Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ నయా హిస్టరీ.. అభిషేక్ శర్మ, కోహ్లీ రికార్డు బద్దలు!

Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ నయా హిస్టరీ.. అభిషేక్ శర్మ, కోహ్లీ రికార్డు బద్దలు!

Vaibhav Suryavanshi: ఐపీఎల్‌లో చిచ్చర పిడుగు వైభవ్ సూర్యవంశీ సృష్టిస్తున్న రికార్డులు అన్ని ఇన్నీ కావు. తాజాగా ఈ యువ సంచలనం ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఒకే సీజన్‌లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన భారతీయ బ్యాటర్‌గా సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఈ సీజన్‌లో కేవలం 12 ఇన్నింగ్స్‌లోనే తన మొత్తం సిక్సర్ల సంఖ్యను 43కి చేర్చాడు. దీంతో ఇప్పటివరకు టీమిండియా ఆటగాళ్ల పేరిట ఉన్న అత్యుత్తమ రికార్డులన్నీ కనుమరుగయ్యాయి.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 18, 2026, 10:16 AM IST|Updated: May 18, 2026, 10:16 AM IST
Image Credit: Vaibhav Suryavanshi Breaks Indian Sixes Record In IPL 2026 (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

