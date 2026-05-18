Vaibhav Suryavanshi Creates History: ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి రాజస్థాన్ రాయల్స్ వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు నష్టపోయి 193 పరుగులు చేసింది. ఆ తరువాత బ్యాటింగ్ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు 19.2 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 197 పరుగులు చేసి ఐదు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ సరికొత్త రికార్డు నమోదు చేశాడు.
ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ 21 బంతుల్లో 46 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 ఫోర్లు, 3 సిక్సులు ఉన్నాయి. 15 ఏళ్ల వైభవ్ తనదైన శైలిలో ఢిల్లీ బౌలర్లను ఆడుకున్నాడు. ప్రపంచ స్థాయి బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ను సైతం సూర్యవంశీ విడిచిపెట్టలేదు. స్టార్క్ బౌలింగ్లో వరుసగా బౌండరీలు బాదాడు. ఈ క్రమంలో సూర్యవంశీ అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన భారతీయ బ్యాటర్గా సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించాడు.
వైభవ సూర్యవంశీ ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సీజన్లో ఇప్పటి వరకు 12 మ్యాచ్లు ఆడి 486 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 44 సిక్స్లు బాదాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు అభిషేక్ శర్మ పేరిట ఉండేది. ఐపీఎల్ 2024లో అభిషేక్ శర్మ 42 సిక్సర్లు బాదాడు. తాజాగా ఐపీఎల్ 2026లో అభిషేక్ రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్రేక్ చేశాడు.
ఇక మొత్తంగా చూసుకుంటే ఐపీఎల్ ఒకే సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్లలో క్రిస్ గేల్ తొలి స్థానంలో ఉన్నాడు. గేల్ ఒకే సీజన్లో 59 సిక్సర్లు బాదాడు. అయితే, ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు లీగ్ దశలో మరో రెండు మ్యాచ్ లు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ రెండు మ్యాచ్లలో సూర్యవంశీ గేల్ రికార్డును బద్దలు కొడతాడా? లేదా? అనేది చూడాలి. ఒకవేళ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకుంటే మరికొన్ని మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం వైభవ్కి లభిస్తుంది. దీంతో గేల్ రికార్డును బ్రేక్ చేసే అవకాశం మరింత సులభమవుతుంది.
ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన భారత ఆటగాళ్లు వీరే..
1. వైభవ్ సూర్యవంశీ : 44 సిక్సర్లు (2026)
2. అభిషేక్ శర్మ : 42 సిక్సర్లు (2024)
3. శ్రేయస్ అయ్యర్ : 39 సిక్సర్లు (2025)
4. విరాట్ కోహ్లి : 38 సిక్సర్లు (2016 & 2024)
5. సూర్యకుమార్ యాదవ్ : 38 సిక్సర్లు (2025)
