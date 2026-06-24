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అన్నను మించిన తమ్ముడు.. చితక్కొట్టిన వైభవ్‌ సోదరుడు ఆశీర్వాద్‌ సూర్యవంశీ

అత్యంత వేగంగా పరుగులు తీస్తూ రికార్డులు సృష్టిస్తున్న వైభవ్‌ సూర్యవంశీకి అతడి తమ్ముడే పోటీకి వచ్చాడు. వైభవ్‌ను మించి భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాడు. 119 బంతుల్లో 168 పరుగులు చేయడం విశేషం. వైభవ్‌ సోదరుడు ఆశీర్వాద్‌ గురించి తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 24, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:42 PM IST
అన్నను మించిన తమ్ముడు.. చితక్కొట్టిన వైభవ్‌ సోదరుడు ఆశీర్వాద్‌ సూర్యవంశీ
Image Credit: Aashirvad SuryavanshiSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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