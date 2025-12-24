English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Vaibhav Suryavanshi: చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. బ్యాటుతో బుడ్డోడి విధ్వంసం.. డివిలియర్స్ వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్..!

Vaibhav Suryavanshi: చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. బ్యాటుతో బుడ్డోడి విధ్వంసం.. డివిలియర్స్ వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్..!

Vaibhav Suryavanshi Fastest Century: భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. సిక్సులు, ఫోర్లతో బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ.. రికార్డులు బద్దలు కొట్టాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే శతకంతో చెలరేగిపోయాడు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 24, 2025, 12:59 PM IST

Vaibhav Suryavanshi: చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. బ్యాటుతో బుడ్డోడి విధ్వంసం.. డివిలియర్స్ వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్..!

 Vaibhav Suryavanshi Completes Century In Just 36 Balls: దేశవాళీ వన్డే టోర్నమెంట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్ బుధవారం, డిసెంబర్ 24న మొదలైంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌తో రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో బీహార్ తరపున ఆడిన సూర్యవంశీ బ్యాటుతో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. ఫలితంగా సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాడు.

టాస్ గెలిచిన బీహార్ జట్టు మొదట బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. ఓపెనర్లలో మంగళ్ మహ్‌రౌర్ 43బంతుల్లో 33 పరుగులు చేసి నిష్ర్కమించగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్‌తో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే శతకం బాది రికార్డు సృష్టించిన సూర్యవంశీ.. 84 బంతుల్లో 190 పరుగుల వద్ద ఔట్ అయ్యాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.

ఇదిలాఉంటే.. కేవలం 36 బంతుల్లోనే ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీతో సరికొత్త మైలురాయిని వైభవ్ అందుకున్నాడు. లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో అత్యంత పిన్న వయసులోనే ఈ ఘనత సాధించిన క్రికెటర్‌గా నిలిచాడు. ఓవరాల్‌గా లిస్ట్‌-ఎ క్రికెట్‌లో ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీల జాబితాలో వైభవ్‌ సూర్యవంశీ కోరే ఆండర్సన్‌, గ్రాహమ్‌ రోస్‌తో కలిసి సంయుక్తంగా నాలుగవ స్థానంలో నిలిచాడు.

ఇక సెంచరీ తర్వాత కూడా తన జోరును కొనసాగించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ.. కేవలం 54 బంతుల్లోనే 150 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. తద్వారా లిస్ట్‌-ఎ క్రికెట్‌లో 64 బంతుల్లోనే 150 పరుగులు చేసిన దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం ఏబీ డివిలియర్స్‌ పేరిట ఉన్న ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.

Also Read: Smriti Mandhana: టీ20 క్రికెట్‌లో చరిత్ర సృష్టించిన లేడీ కోహ్లీ స్మృతి మంధాన.. తొలి భారతీయ బ్యాటర్‌గా రికార్డు

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఏకంగా 5 రోజులు సెలవులు.. ఊర్లకు వెళ్లే స్టూడెంట్స్ ఇలా ప్లాన్ చేసేసుకోండి..!  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

