Vaibhav Suryavanshi: చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. బ్యాటుతో బుడ్డోడి విధ్వంసం.. డివిలియర్స్ వరల్డ్ రికార్డు బ్రేక్..!

Vaibhav Suryavanshi Completes Century In Just 36 Balls: దేశవాళీ వన్డే టోర్నమెంట్ విజయ్ హజారే ట్రోఫీ 2025-26 సీజన్ బుధవారం, డిసెంబర్ 24న మొదలైంది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్తో రాంచీ వేదికగా జరుగుతున్న మ్యాచ్లో బీహార్ తరపున ఆడిన సూర్యవంశీ బ్యాటుతో చెలరేగిపోయాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదేశాడు. ఫలితంగా సరికొత్త రికార్డును సృష్టించాడు.
టాస్ గెలిచిన బీహార్ జట్టు మొదట బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఓపెనర్లలో మంగళ్ మహ్రౌర్ 43బంతుల్లో 33 పరుగులు చేసి నిష్ర్కమించగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 36 బంతుల్లోనే శతకం బాది రికార్డు సృష్టించిన సూర్యవంశీ.. 84 బంతుల్లో 190 పరుగుల వద్ద ఔట్ అయ్యాడు. ఇందులో 16 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
ఇదిలాఉంటే.. కేవలం 36 బంతుల్లోనే ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీతో సరికొత్త మైలురాయిని వైభవ్ అందుకున్నాడు. లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో అత్యంత పిన్న వయసులోనే ఈ ఘనత సాధించిన క్రికెటర్గా నిలిచాడు. ఓవరాల్గా లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీల జాబితాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ కోరే ఆండర్సన్, గ్రాహమ్ రోస్తో కలిసి సంయుక్తంగా నాలుగవ స్థానంలో నిలిచాడు.
🚨 VAIBHAV SURYAVANSHI CREATED HISTORY IN VHT 🚨
- 14 year old Suryavanshi smashed Hundred from just 36 balls against Arunachal Pradesh in Vijay Hazare Trophy 🤯
2nd fastest Hundred by an Indian in List A history. pic.twitter.com/LAr2gWuyoH
— Johns. (@CricCrazyJohns) December 24, 2025
ఇక సెంచరీ తర్వాత కూడా తన జోరును కొనసాగించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. కేవలం 54 బంతుల్లోనే 150 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నాడు. తద్వారా లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో 64 బంతుల్లోనే 150 పరుగులు చేసిన దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం ఏబీ డివిలియర్స్ పేరిట ఉన్న ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
🚨 VAIBHAV SURYAVANSHI MISSED A WELL DESERVING DOUBLE HUNDRED BY JUST 10 RUNS 🚨
- 190 runs.
- 84 balls.
- 16 fours.
- 15 sixes.
- 226.19 Strike Rate.
14 year old Vaibhav Suryavanshi is the star, The Bihar boy in Vijay Hazare Trophy 😍🔥 pic.twitter.com/Ei4mxAGYDL
— Johns. (@CricCrazyJohns) December 24, 2025
