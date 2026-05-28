/Vaibhav Suryavanshi: భారీగా పెరిగిన వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్రాండ్ వాల్యూ..15 ఏళ్ల వయసులో కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడు!

Vaibhav Suryavanshi Net Worth: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ప్రస్తుతం ఓ కుర్రాడి పేరు మారుమోగిపోతుంది. అదే వైభవ్ సూర్యవంశీ. వయసు చిన్నదే అయినా, బ్యాటింగ్కు వస్తే చాలు ప్రత్యర్థి బౌలర్ ఎవరనేది చూడకుండా బౌండరీలే లక్ష్యంగా చెలరేగిపోయే ఈ యువ సంచలనం, యావత్ క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తన వైపు తిప్పుకున్నాడు. కేవలం ఆటలోనే కాదు, సంపాదనలోనూ ఈ 15 ఏళ్ల కుర్రాడు సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సెన్సేషనల్ ప్లేయర్ నెట్ వర్త్ (ఆస్తుల విలువ) గురించిన ఆసక్తికర విషయాలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఐపీఎల్లో రూ.1.1 కోట్ల ప్రయాణం!
బిహార్లోని సమస్తిపూర్కు చెందిన వైభవ్ సూర్యవంశీ, 2025లో కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) తరఫున ఐపీఎల్ బరిలోకి దిగాడు. ఆ ఏడాది మెగా వేలంలో రాజస్థాన్ ఫ్రాంచైజీ ఏకంగా రూ.1.1 కోట్లు పెట్టి ఈ కుర్రాడిని కొనుగోలు చేసినప్పుడు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ, తాను ఆడిన మూడో మ్యాచ్లోనే కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది, తనపై పెట్టిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. ఇక ఇటీవల జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్పై కేవలం 29 బంతుల్లోనే 97 పరుగులు చేసి సృష్టించిన విధ్వంసం క్రికెట్ అభిమానులకు పూనకాలు తెప్పించింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆస్తుల వివరాలు..
ప్రస్తుతం వైభవ్ నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.7 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఒకవేళ బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్ ఒప్పందాలను కూడా కలిపితే ఈ మొత్తం రూ.10 కోట్లకు పైగానే ఉంటుందని సమాచారం. అతడి ఆదాయ వనరుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీ నుండి ప్రతి సీజన్కు రూ.1.1 కోట్ల శాలరీ లభిస్తుంది. అలాగే ఐపీఎల్లో ఒక్కో మ్యాచ్కు రూ.7.5 లక్షల చొప్పున లభిస్తుంది. ఇప్పటివరకు 22 మ్యాచ్లు ఆడిన వైభవ్, మ్యాచ్ ఫీజుల రూపంలోనే దాదాపు రూ. 1.65 కోట్లు సంపాదించాడు.
అలాగే వైభవ్ సూర్యవంశీకి ముంబైలో రూ.3 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్, అలాగే బిహార్లోని స్వస్థలంలో రూ.60 లక్షల విలువైన సొంత ఇల్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు మ్యాచ్ విన్నింగ్ ప్రదర్శనల ద్వారా వచ్చిన బహుమతులు, మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ క్యాష్ ప్రైజ్లు అదనం.
అమాంతం పెరిగిన బ్రాండ్ వాల్యూ!
వైభవ్ సూర్యవంశీ మైదానంలో చూపిస్తున్న అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్ శైలి కార్పొరేట్ కంపెనీలను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. దీంతో అతడి బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, స్పాన్సర్షిప్ డీల్స్ విలువ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ప్రస్తుతం ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా మున్ముందు ఈ యువ ఆటగాడి బ్రాండ్ వాల్యూ మరిన్ని కోట్లకు చేరడం ఖాయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మొత్తానికి 15 ఏళ్ల వయసులోనే అటు ఆటతో కోట్లాది మంది అభిమానుల హృదయాలను, ఇటు సంపాదనతో కోట్ల రూపాయలను గెలుచుకుంటూ వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇండియన్ క్రికెట్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ యంగ్ స్టార్గా దూసుకుపోతున్నాడు.
