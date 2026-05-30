  • /Vaibhav Suryavanshi: ఆరెంజ్ క్యాప్‎తో కన్నీళ్లు దాచుకుంటూ...గ్రౌండ్‌లోనే వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన వైభవ్.. గుండెల్ని పిండేస్తున్న సీన్ ఇది..!!

Vaibhav Suryavanshi: రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఐపీఎల్ 2026 టోర్నమెంట్ నుంచి నిష్క్రమించింది. దీంతో ఈ సీజన్ వండర్ కిడ్ 15ఏండ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ తీవ్రభావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. రాజస్థాన్ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక.. టైటిల్ గెలవాలన్న కసితో ఆడిన ఈ బుడ్డోడు లైవ్ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత మైదానంలోనే వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ హార్ట్ బ్రేకింగ్ ఎమోషనల్ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది.   
Written ByBhoomi
Published: May 30, 2026, 07:47 AM IST|Updated: May 30, 2026, 07:47 AM IST
Image Credit: Pic credit: JioHotstar screenshot

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

