Vaibhav Suryavanshi: మే 29వ తేదీ శుక్రవారం ఐపీఎల్ 2026 క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచులో గుజరాత్ టైటాన్స్ చేతిలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ 7 వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ సీజన్ లో ఆ జట్టు ఐపీఎల్ జర్నీ అత్యంత బాధాకరంగా ముగిసిందనే చెప్పాలి. మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ఆ ఓటమి తాలుకా బాధ 15ఏండ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ ముఖంలో కనిపించింది. గుజరాత్ విజయం ఖరరాైన కొన్ని నిమిషాలకే.. వైభవ్ రాజస్థాన్ డకౌట్ లో ఒంటరిగా కూర్చుని వెక్కి వెక్కి ఏడ్చాడు. తనలో తాను బాధను దిగమింగుకున్నాడు. మొదట తన ఆరెంజ్ క్యాప్ తో కన్నీళ్లు దాచుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఓటమిని తట్టుకోలేక ముఖానికి టవల్ అడ్డుపెట్టుకుని బోరున విలపించాడు. ఈ ఒత్తిడితో కూడిన నాకౌట్ మ్యాచులోనూ ఈ చిన్నోడు అద్బుత ఇన్నింగ్స్ ఆడినా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు చివరకు తీవ్ర నిరాశే మిగిలింది.
ఎస్ఆర్ హెచ్ తో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచులో 97 పరుగులతో చెలరేగిపోయిన వైభవ్.. గుజరాత్ తో జరిగిన ఈ మ్యాచులోనూ అదే జోరును కొనసాగించాడు. భయం లేని బ్యాటింగ్ చేస్తూ అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాడు. యశస్వి జైస్వాల్, ధ్రువ్ జురెల్ వికెట్లను ప్రారంభంలోనే కోల్పోయి.. తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడ్డా... ఈ బుడతడి సంచలనం ఎదురుదాడికి దిగి ఇన్నింగ్స్ ను నిలబెట్టాడు. ఒకానొక దశలో రాజస్థాన్ తక్కువ పరుగులకే కుప్పకూలినట్లు కనిపించినా.. వైభవ్ మిడిల్ ఓవర్ లో గేర్ మార్చాడు. ఓవైపు వికెట్లు పడుతును్నా.. ఏమాత్రం భయపడకుండా సంయమానం పాటించాడు. గుజరాత్ బౌలింగ్ అటాన్ కు తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి నెట్టేశాడు. 18 ఓవర్ లో కాగిసో రబడా వేసిన షార్ట్ డెలివరీకి వైభవ్ వెనుతిరిగాడు.
కేవలం 47 బంతుల్లోనే 96 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ బాట పట్టాడు. వైభవ్ ఆడిన చివరి నాలుగు ఐపీఎల్ ఇన్నింగ్స్ లో సెంచరీ మార్కును చిటికెలో చేజార్చుకోవడం ఇది మూడోసారి. కేవలం 4 పరుగుల తేడాతో మరోసారి సెంచరీని అందుకోలేకపోయాడు. ఆ బాధ వైభవ్ ముఖంలో కనిపించింది. దీంతో ఎంతో నిరాశగా, మైదానాన్ని విడిచిపెట్టాడు.
Holding back tears, yet winning millions of hearts. 🥹💗
Vaibhav Sooryavanshi gave everything he had this season. Watching him emotional after the match was a reminder that behind the records, sixes and centuries is still a young boy carrying big dreams.
Keep your head high,… pic.twitter.com/WWGfm1x9ZZ
— Yash Gupta (@iYashGupta_21) May 29, 2026
