  • Vaibhav Suryavanshi Record: బాబర్ ఆజం రికార్డుపై వైభవ్ గురి..సెమీస్‌లో 103 పరుగులు చేస్తే కొత్త చరిత్ర!

Vaibhav Suryavanshi Record: బాబర్ ఆజం రికార్డుపై వైభవ్ గురి..సెమీస్‌లో 103 పరుగులు చేస్తే కొత్త చరిత్ర!

Vaibhav Suryavanshi Vs Babar Azam: అండర్-19 ప్రపంచకప్‌లో టీమ్ ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించేందుకు అడుగు దూరంలో ఉన్నాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరగనున్న కీలకమైన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో వైభవ్ గనుక చెలరేగితే, పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజం నెలకొల్పిన రికార్డు కనుమరుగు కానుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:42 PM IST

Vaibhav Suryavanshi Record: బాబర్ ఆజం రికార్డుపై వైభవ్ గురి..సెమీస్‌లో 103 పరుగులు చేస్తే కొత్త చరిత్ర!

Vaibhav Suryavanshi Vs Babar Azam: అండర్-19 ప్రపంచకప్‌లో టీమ్ ఇండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించేందుకు అడుగు దూరంలో ఉన్నాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో జరగనున్న కీలకమైన సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో వైభవ్ గనుక చెలరేగితే, పాకిస్థాన్ స్టార్ బ్యాటర్ బాబర్ ఆజం నెలకొల్పిన రికార్డు కనుమరుగు కానుంది. ప్రస్తుత ప్రపంచకప్‌లో వైభవ్ ఇప్పటివరకు 196 పరుగులు (సగటు 39.20) చేసి ఫర్వాలేదనిపిస్తున్నాడు. అయితే, సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ అతనికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఇస్తోంది.

బాబర్ ఆజం రికార్డు ఏమిటి?
పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం తన అండర్-19 వన్డే కెరీర్‌లో 35 ఇన్నింగ్స్‌లలో 1,271 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 8 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. పరుగుల పరంగా బాబర్‌ను అధిగమించాలంటే వైభవ్‌కు ఇంకా 103 పరుగులు అవసరం.

ప్రస్తుతం అండర్-19 వన్డేల్లో యాక్టివ్‌గా ఉన్న ఆటగాళ్లలో బంగ్లాదేశ్‌కు చెందిన అజీజుల్ హకీమ్ (1,261 పరుగులు) అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. బంగ్లాదేశ్ టోర్నీ నుండి నిష్క్రమించడంతో, వైభవ్ అతన్ని దాటేసే అవకాశం ఉంది.

వైభవ్ ప్రస్తుత స్కోరు: 1,169 పరుగులు (23 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో).

లక్ష్యం: అజీజుల్ హకీమ్‌ను దాటడానికి 93 పరుగులు, బాబర్ ఆజంను దాటడానికి 103 పరుగులు.

స్ట్రైక్ రేట్‌లో వైభవ్ టాప్!
మిగిలిన బ్యాటర్లతో పోలిస్తే వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాటింగ్ శైలి అత్యంత వేగంగా ఉంటుంది. వైభవ్ స్ట్రైక్ రేట్ 158.18 (అండర్-19 చరిత్రలోనే ఇది అత్యుత్తమం)గా ఉంది. అయితే పాకిస్తాన్ మాజీ కెప్టెన్ బాబర్ ఆజం స్ట్రైక్ రేట్ మాత్రం 73.85గా ఉండడం విశేషం.

ఆటగాడు ఇన్నింగ్స్ పరుగులు సగటు స్ట్రైక్ రేట్
అజీజుల్ హకీమ్ (బంగ్లా) 35 1,261 42.03 74.79
బాబర్ ఆజం (పాక్) 35 1,271 38.51 73.85
వైభవ్ సూర్యవంశీ (భారత్) 23 1,169 50.82 158.18

కేవలం 23 ఇన్నింగ్స్‌ల్లోనే ఈ స్థాయికి చేరుకున్న వైభవ్, సెమీఫైనల్‌లో సెంచరీ సాధిస్తే బాబర్ ఆజంను పక్కకు నెట్టి అండర్-19 వన్డే చరిత్రలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన కీలక ఆటగాళ్ల జాబితాలో చేరిపోతాడు. భారత్ ఫైనల్ చేరాలంటే కూడా వైభవ్ మెరుపులు జట్టుకు ఎంతో అవసరం.

