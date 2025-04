Vaibhav Suryavanshi practice viral video: పింక్ సిటీలో వెచ్చని సాయంత్రం.. సవాయి మాన్సింగ్ స్టేడియంలో 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ 38 బంతుల్లో 101 పరుగుల చారిత్రాత్మక ఇన్నింగ్స్ ఆడినప్పుడు, క్రికెట్ ప్రేమికులు మాత్రమే కాదు, దేశం మొత్తం అతని అద్భుతమైన ఘనతకు సెల్యూట్ చేసింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ పై ఈ అద్భుతమైన సెంచరీతో అతను ఐపీఎల్ చరిత్రలో అతి పిన్న వయస్కుడైన సెంచరీ సాధించాడు. వైభవ్ తన ఇన్నింగ్స్‌లో కేవలం 35 బంతుల్లోనే 100 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 11 సిక్సర్లు, 7 ఫోర్లు ఉన్నాయి. కానీ మైదానంలో తన బ్యాట్‌తో నిప్పులు చెరిపే వైభవ్ ప్రయాణంలో కష్టపడి పనిచేయడం మాత్రమే కనిపించింది. అతని వయసు కేవలం 14 సంవత్సరాలు, కానీ అతను ఒక సాధారణ బ్యాట్స్‌మన్ లాగా మైదానంలో 90 మీటర్ల పొడవైన సిక్సర్లు కొట్టాడు. దీని వెనుక ఉన్న కారణం బ్యాట్‌ను చిన్న చేతుల్లో పట్టుకునే కళ. అతని సెంచరీ తర్వాత, ఇప్పుడు ఒక పాత వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూస్తే వైభవ్ సూర్యవంశీకి క్రికెట్ పట్ల ఉన్న అంకితభావం అర్థమవుతోంది.

ఈ వైరల్ వీడియోలో కేవలం 10 సంవత్సరాల వయసున్న వైభవ్, వర్షాకాలంలో కూడా ఇంటి పైకప్పుపై ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. జారే పైకప్పు, భారీ వర్షం, తడిసిన శరీరం కూడా ఈ చిన్న ఆటగాడి ఉత్సాహాన్ని ఆపలేకపోయాయి. వీడియోలో, వైభవ్ పూర్తి ఏకాగ్రతతో షాట్లను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడో చూడవచ్చు.ప్రతి చుక్కతో అతను తన కష్టాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఈ పట్టుదల, కృషి అతన్ని నేడు క్రికెట్‌లో ఈ స్థాయికి తీసుకువచ్చింది. కేవలం 14 సంవత్సరాలలో IPLలో చరిత్ర సృష్టించాడు.

బీహార్‌లోని సమస్తిపూర్ నుండి వచ్చిన ఆ యువ ఆటగాడి ప్రయాణం అంత సులభం కాదు. ఒక చిన్న పట్టణంలో ఉన్న పెద్ద కలలను చేరుకోవడానికి, వైభవ్ రాత్రింబవళ్లు కష్టపడ్డాడు. భైభవ్ కథలో అతని తండ్రి పెద్ద పాత్ర పోషించాడు. అతను తన కొడుకు కోసం తన భూమిని అమ్మేసి ఇంటి వెనుక ఒక పిచ్ సిద్ధం చేశాడు. అప్పుడే వైభవ్ లాంటి వజ్రం పుట్టింది. పదేళ్ల వైభవ్ ప్రాక్టీస్‌లో ఎలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడో చూడటానికి వీడియో చూడండి.

A 10 yr old Vaibhav Sooryavanshi practicing on his terrace during the lockdown in 2021

4 years later, becomes the second fastest IPL centurion ❤️🙏#IPL2025 pic.twitter.com/fGdNMGyskA

— Vinesh Prabhu (@vlp1994) April 28, 2025