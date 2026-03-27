Vijay Mallya RCB Sale: ఆర్సీబీ జట్టు రూ.16 వేల కోట్లకు అమ్మకం..ఇందులో విజయ్ మాల్యా లాభం ఎంతో తెలుసా?

Vijay Mallya RCB Share News: ఇండియన్ ప్రీమియర్‌ లీగ్ (IPL)లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన టీమ్ అంటే చాలా మంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అనే చెబుతారు. ఈ టీమ్ ఇటీవలే రూ.16వేల కోట్లకు అమ్ముడయ్యింది. ఈ తరుణంలో ఆర్సీబీ మాజీ యజమాని, ఆర్థిక నేరస్థుడు విజయ్ మాల్యా ఇప్పుడు ఎంత లాభం వచ్చిందనే వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 27, 2026, 03:55 PM IST

Vijay Mallya RCB Share News: ఇండియన్ ప్రీమియర్‌ లీగ్ (IPL)లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన టీమ్ అంటే చాలా మంది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు అనే చెబుతారు. ఎందుకంటే అందులోని ప్రపంచస్థాయి ఆటగాడు విరాట్ కోహ్లీ వల్ల అంతటి క్రేజ్ లభించిందని చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. ఇటీవలే ఈ టీమ్ రికార్డు ధరకు అమ్ముడయ్యింది. దాదాపుగా రూ.16 వేల కోట్లకు పైగా అమ్ముడైన తరుణంలో ఆర్సీబీ మాజీ యజమాని, ఆర్థిక నేరస్థుడు విజయ్ మాల్యా ఇప్పుడు ఎంత లాభం వచ్చిందనే వార్తలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన సీజన్‌లో విజయ్ మాల్యా తన యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ లిమిటెడ్ (USL) ద్వారా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్టును ఫ్రాంచైజీగా ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ జట్టు కోసం తాను కేవలం రూ.446 కోట్లను పెట్టుబడిగా పెట్టాడు. అయితే ఐపీఎల్ ద్వారా తన మద్యం బ్రాండ్‌ను అంతర్జాతీయంగా ప్రచారం చేసుకునేందుకు ఇదో వేదికగా ఉపయోగించుకోవాలని విజయ్ మాల్యా ప్లాన్. ఆ సమయంలో విమర్శలకు గురైనప్పటికీ, వ్యాపార పరంగా గొప్పగా లాభాలను ఆర్జించాడు. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ అనే బ్రాండ్ ప్రజల్లో బలంగా వెళ్లేలా ఈ జట్టు ఓ కారణం అయ్యింది. కేవలం రెండు దశాబ్దాలలోనే జట్టు విలువ వేల కోట్ల రూపాయలకు చేరుకుంది.

ప్రస్తుత ఆర్సీబీ జట్టు అమ్మకం ద్వారా విజయ్ మాల్యాకు ఒక్క రూపాయి కూడా దక్కలేదు. ఎందుకంటే ఆయన సంస్థలో ఇప్పుడు ఒక్క షేర్ కూడా మిగిలి లేదు. 2012లో బ్రిటిష్ కంపెనీ 'డయాజియో', యునైటెడ్ స్పిరిట్స్‌లో మాల్యాకు ఉన్న 53.4 శాతం వాటాను రూ.11,166 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సమయంలో మాల్యాకు సుమారు రూ.3,635 కోట్లు ముట్టజెప్పారు.

2013-14లో కింగ్‌ఫిషర్ ఎయిర్‌లైన్స్ సంక్షోభంలోకి వెళ్లినప్పుడు విజయ్ మాల్యా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. ఆ తర్వాత డియాజియో తన వాటాను 56 శాతానికి పెంచుకుంది. ఆ సమయంలో ఛైర్మన్ పదవి నుంచి అతన్ని తొలగించినందుకు అదనంగా రూ.515 కోట్లు చెల్లింపులు చేసి ఛైర్మన్ పదవి నుంచి మాల్యా తప్పుకునేలా చేశారు. 2016లో మాల్యా లండన్‌కు పారిపోయేనాటికి ఆర్సీబీ జట్టు విలువ రూ.1,200 కోట్లకు చేరగా, డియాజియో పూర్తి యాజమాన్యాన్ని తీసుకుంది. 

ఇప్పుడు 2026లో జరిగిన తాజా విక్రయం విలువ రూ.16,600 కోట్లుకు ఎగబాకింది. ఈ సొమ్ము నేరుగా యూఎస్ఎల్ (డయాజియో)కు వెళ్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఆ టీమ్ యాజమాన్య హక్కులు డయాజియో వద్ద ఉండడం వల్ల పూర్తి డబ్బు ఆ సంస్థకే చేరుతుంది. తాజాగా తన మాజీ టీమ్ అమ్మకంపై విజయ్ మాల్యా లండన్ నుంచి ట్వీట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆయనకు దీనివల్ల ఆర్థికంగా ఎలాంటి ప్రయోజనం చేకూరలేదు. ఒకప్పుడు అతి తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయబడిన ఒక జట్టు, ఇప్పుడు వేల కోట్ల రూపాయలకు అమ్ముడవ్వడంపై ఐపీఎల్ బ్రాండ్ శక్తి ఓ నిదర్శనం అని స్పష్టం చేశాడు. బీసీసీఐ అధికారికంగా ఆమోదించిన తర్వాత ఆర్‌సీబీ పూర్తి యాజమాన్యం ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ చేతిలోకి వెళ్తుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

