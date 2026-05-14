/Virat Kohli: చరిత్ర సృష్టించిన రన్‌ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ.. ధోనీ, రోహిత్ శర్మ రికార్డులు బద్దలు

Virat Kohli Creates History In IPL: ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీలో భాగంగా బుధవారం రాయ్పూర్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఏకపక్షంగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ జట్టు ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన కోల్కతా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 192 పరుగులు చేయగా.. ఆర్సీబీ జట్టు 19.1 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 194 పరుగులు చేసి విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ వీరవిహారం చేశాడు. ఫలితంగా 60 బంతుల్లోనే 11 ఫోర్లు, మూడు సిక్సుల సహాయంతో 105 (నాటౌట్) సెంచరీతో అరదగొట్టాడు. ఈ క్రమంలో విరాట్ కోహ్లీ ఐపీఎల్ టోర్నీలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుపై సెంచరీతో సూపర్ బ్యాటింగ్ చేసిన కోహ్లీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ మ్యాచ్ ద్వారా ఐపీఎల్లో అత్యధిక మ్యాచ్లు ఆడిన ఆటగాడిగా కింగ్ కోహ్లీ అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. ఆర్సీబీ జెర్సీ ధరించి విరాట్ కోహ్లీ తన 279వ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ను ఆడటం విశేషం. ఈ క్రమంలో భారత క్రికెట్ దిగ్గజాలు మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ, రోహిత్ శర్మలను కోహ్లీ అధిగమించాడు.
MS ధోనీ, రోహిత్ శర్మ ఇద్దరూ చెరో 278 మ్యాచ్లతో సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో ఉండగా.. ప్రస్తుతం వారి రికార్డును విరాట్ కోహ్లీ బ్రేక్ చేశాడు. 279 మ్యాచ్లతో టాప్లోకి దూసుకెళ్లాడు. అయితే ధోనీ సీఎస్కే, ఫూణె జట్ల తరపున, రోహిత్ శర్మ డెక్కన్ ఛార్జర్స్, ముంబై ఇండియన్స్ జట్ల తరపున ఆడి ఈ మైలురాయిని చేరుకోగా.. విరాట్ కోహ్లీ మాత్రం కేవలం మొదటి నుంచి ఆర్సీబీ జట్టు తరపున ఆడుతూ ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
అంతేకాకుండా కేకేఆర్ జట్టుపై సెంచరీతో చెలరేగిన కోహ్లీ ఐపీఎల్లో తిరుగులేని మరో రికార్డును సాధించాడు. 279 మ్యాచ్లలో విరాట్ ఇప్పటి వరకు 9,040 పరుగులు సాధించి ఐపీఎల్లో టాప్ స్కోరర్గా కొనసాగుతున్నాడు. రోహిత్ శర్మ 7,289 పరుగులతో కోహ్లీ తరువాత స్థానంలో నిలవగా.. ధోనీ 5,439 పరుగులు చేశాడు. మరోవైపు ఐపీఎల్లో విరాట్ 9 సెంచరీలు చేశాడు. ఈ లీగ్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన బ్యాటర్ కూడా కోహ్లీనే. జోస్ బట్లర్ ఏడు సెంచరీలతో కోహ్లీ తరువాతి స్థానంలో ఉన్నాడు. మొత్తానికి పరుగుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ అన్ని విభాగాల్లోనూ రికార్డుల మోత మోగిస్తుండటంతో అభిమానులు ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
