Virat Kohli Emotional Moment in IPL: డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈ సీజన్లోనూ దుమ్ములేపుతోంది. 7 మ్యాచ్ల్లో ఐదు విజయాలు సాధించిన ఆర్సీబీ.. 10 పాయింట్లతో రెండోస్థానంలో ఉంది. నేడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో తలపడుతోంది. 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన తరువాత విరాట్ కోహ్లీ తొలిసారి తన సొంత మైదానం ఢిల్లీలో ఆడనున్నాడు. తన కెరీర్లో తొలిసారిగా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని అందుకున్నప్పుడు కోహ్లీ ఎలా ఉన్నాడో ఆర్సీబీ ఆల్రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా వెల్లడించాడు. జియోస్టార్ 'ది కృనాల్ పాండ్యా ఎక్స్పీరియన్స్'లో మాట్లాడుతూ.. ట్రోఫీకి అత్యంత అర్హుడు విరాట్ కోహ్లీ, ఆర్సీబీ అభిమానులు అని అన్నాడు. మొదటి సీజన్ నుంచి విరాట్ కోహ్లీ ఆర్సీబీ టీమ్లో అంతర్భాగం అయయాడని.. ట్రోఫీ గెలిచినప్పుడు భావోద్వేగానికి గురికావడం చూడటం చాలా ప్రత్యేకమైనదని అన్నాడు.
"విరాట్ కోహ్లీ ఏడవడం చూడటం.. మీరు అభిమాని అయినా లేదా జట్టులో భాగమైనా.. ప్రతిఒక్కరికీ ఒక భావోద్వేగ క్షణం. చెన్నైతో ఆడి బస్సులో బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆర్సీబీ ప్రజలకు ఎంతో ప్రేమ ఉందో చూశా.. ఆ రోజు నేను అభిమానుల కోసం మనం తప్పకుండా కప్ గెలవాలని చెప్పాను. నేను ఆ మాట అన్నందుకు.. ఫైనల్లో గెలిచి మేము కల నెరవేర్చగలిగినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ ట్రోఫీకి అందరికంటే ఎక్కువగా అభిమానులే అర్హులు.. అలాగే విరాట్ కూడా. విజేతగా నిలవడంతో భాగమై.. చిన్న విధంగానైనా నా వంతు సహకారం అందించినందుకు నేను కృతజ్ఞుడను. నాకు దేశం కోసం ఆడటమే ప్రథమం. కానీ 18 ఏళ్ల తర్వాత ఆర్సీబీ కోసం గెలవడం.. జట్టుకు చక్కగా సహకరిస్తూ నా అత్యుత్తమ సీజన్ను సొంతం చేసుకోవడం నా జీవితంలోని అత్యుత్తమ క్షణాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది." అని కృనాల్ పాండ్యా చెప్పుకొచ్చాడు.
కాల క్రమేణా తాను చాలా మారిపోయానని తన ఐపీఎల్ ప్రయాణం గురించి కృనాల్ పాండ్యా వివరించాడు. ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు సాగుతున్నకొద్ది.. ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటామన్నాడు. "నా విజయానికి చాలా వరకు నా తల్లిదండ్రులే కారణం. ఒక మనిషిగా నా వ్యక్తిత్వం మాత్రం మారలేదు. నాకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం. క్రికెట్ ఆడేందుకు ఇప్పటికీ అంతే ఉత్సాహంగా.. ఆసక్తిగా ఉంటాను. నేను ఎప్పుడూ కుటుంబానికి ప్రాధాన్యతనిస్తా.. నా కుటుంబాన్ని, పిల్లలను, నా జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నా భార్యను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాను." అని కృనాల్ పాండ్యా అని చెప్పాడు. కృనాల్ పాండ్యా ఈ సీజన్లో 7 మ్యాచ్లలో 8 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మొత్తంగా ఐపీఎల్ కెరీర్లో 149 మ్యాచ్లలో 101 వికెట్లు తీయడంతో పాటు.. 1792 పరుగులు కూడా చేశాడు. ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కృనాల్ పాండ్యాను రూ.5.75 కోట్లకు ఆర్సీబీ అట్టిపెట్టుకుంది.
