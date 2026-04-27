English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • క్రీడలు
  • Virat Kohli: ఐపీఎల్‌లో విరాట్ కోహ్లీ మోస్ట్ ఎమోషనల్ మూమెంట్.. ఆ రోజు ఏడ్చేశాడు..

Virat Kohli: 'ఐపీఎల్‌లో విరాట్ కోహ్లీ మోస్ట్ ఎమోషనల్ మూమెంట్.. ఆ రోజు ఏడ్చేశాడు..'

Virat Kohli Emotional Moment in IPL: గతేడాది రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ విజేతగా నిలవడంతో విరాట్ కోహ్లీ ఎంత సంబరపడిపోయాడో.. అంతకంటే ఎక్కువ అభిమానులు పండగ చేసుకున్నారు. ఆ రోజు విజేతగా నిలిచిన సమయంలో కోహ్లీ ఎలా ఎమోషనల్ అయ్యాడో ఆర్‌సీబీ ప్లేయర్ కృనాల్ పాండ్యా వివరించాడు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 27, 2026, 09:22 PM IST

Trending Photos

Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!
7
bank holidays April May 2026
Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!
Jyoti Poorvaj Photos: నల్లచీరలో జ్యోతి నడుము అందాలు..ఎంత వయసు పెరిగినా చెక్కుచెదరని సౌష్ఠవం..
8
Jyoti Poorvaj
Jyoti Poorvaj Photos: నల్లచీరలో జ్యోతి నడుము అందాలు..ఎంత వయసు పెరిగినా చెక్కుచెదరని సౌష్ఠవం..
Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..
6
Actress Nithya Menen
Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..
Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!
5
May 2026 bank holidays
Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!
Virat Kohli Emotional Moment in IPL: డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈ సీజన్‌లోనూ దుమ్ములేపుతోంది. 7 మ్యాచ్‌ల్లో ఐదు విజయాలు సాధించిన ఆర్‌సీబీ.. 10 పాయింట్లతో రెండోస్థానంలో ఉంది. నేడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో తలపడుతోంది. 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఐపీఎల్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన తరువాత విరాట్ కోహ్లీ తొలిసారి తన సొంత మైదానం ఢిల్లీలో ఆడనున్నాడు. తన కెరీర్‌లో తొలిసారిగా ఐపీఎల్ ట్రోఫీని అందుకున్నప్పుడు కోహ్లీ ఎలా ఉన్నాడో ఆర్‌సీబీ ఆల్‌రౌండర్ కృనాల్ పాండ్యా వెల్లడించాడు. జియోస్టార్ 'ది కృనాల్ పాండ్యా ఎక్స్‌పీరియన్స్'లో మాట్లాడుతూ.. ట్రోఫీకి అత్యంత అర్హుడు విరాట్ కోహ్లీ, ఆర్‌సీబీ అభిమానులు అని అన్నాడు. మొదటి సీజన్ నుంచి విరాట్‌ కోహ్లీ ఆర్‌సీబీ టీమ్‌లో అంతర్భాగం అయయాడని.. ట్రోఫీ గెలిచినప్పుడు భావోద్వేగానికి గురికావడం చూడటం చాలా ప్రత్యేకమైనదని అన్నాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

"విరాట్ కోహ్లీ ఏడవడం చూడటం.. మీరు అభిమాని అయినా లేదా జట్టులో భాగమైనా.. ప్రతిఒక్కరికీ ఒక భావోద్వేగ క్షణం. చెన్నైతో ఆడి బస్సులో బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆర్‌సీబీ ప్రజలకు ఎంతో ప్రేమ ఉందో చూశా.. ఆ రోజు నేను అభిమానుల కోసం మనం తప్పకుండా కప్ గెలవాలని చెప్పాను. నేను ఆ మాట అన్నందుకు.. ఫైనల్‌లో గెలిచి మేము కల నెరవేర్చగలిగినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ ట్రోఫీకి అందరికంటే ఎక్కువగా అభిమానులే అర్హులు.. అలాగే విరాట్ కూడా. విజేతగా నిలవడంతో భాగమై.. చిన్న విధంగానైనా నా వంతు సహకారం అందించినందుకు నేను కృతజ్ఞుడను. నాకు దేశం కోసం ఆడటమే ప్రథమం. కానీ 18 ఏళ్ల తర్వాత ఆర్‌సీబీ కోసం గెలవడం.. జట్టుకు చక్కగా సహకరిస్తూ నా అత్యుత్తమ సీజన్‌ను సొంతం చేసుకోవడం నా జీవితంలోని అత్యుత్తమ క్షణాలలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది." అని కృనాల్ పాండ్యా చెప్పుకొచ్చాడు.

కాల క్రమేణా తాను చాలా మారిపోయానని తన ఐపీఎల్ ప్రయాణం గురించి కృనాల్ పాండ్యా వివరించాడు. ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు సాగుతున్నకొద్ది.. ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటామన్నాడు. "నా విజయానికి చాలా వరకు నా తల్లిదండ్రులే కారణం. ఒక మనిషిగా నా వ్యక్తిత్వం మాత్రం మారలేదు. నాకు క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం. క్రికెట్ ఆడేందుకు ఇప్పటికీ అంతే ఉత్సాహంగా.. ఆసక్తిగా ఉంటాను. నేను ఎప్పుడూ కుటుంబానికి ప్రాధాన్యతనిస్తా.. నా కుటుంబాన్ని, పిల్లలను, నా జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నా భార్యను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాను." అని కృనాల్ పాండ్యా అని చెప్పాడు. కృనాల్ పాండ్యా ఈ సీజన్‌లో 7 మ్యాచ్‌లలో 8 వికెట్లు పడగొట్టాడు. మొత్తంగా ఐపీఎల్‌ కెరీర్‌లో 149 మ్యాచ్‌లలో 101 వికెట్లు తీయడంతో పాటు.. 1792 పరుగులు కూడా చేశాడు. ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కృనాల్ పాండ్యాను రూ.5.75 కోట్లకు ఆర్‌సీబీ అట్టిపెట్టుకుంది. 

Also Read: IPL 2026 Failed Players: పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ.. ఈ ఐపీఎల్‌లో అట్టర్‌ఫ్లాప్ ప్లేయర్లు వీళ్లే..!

Also Read: Kohli IPL 9000 Runs: మరో 11 పరుగుల దూరంలో విరాట్ కోహ్లీ ప్రపంచ రికార్డు..ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకేఒక్క మొనగాడు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Virat KohliKrunal PandyaVirat Kohli IPLKrunal Pandya IPLIPL 2026

Trending News