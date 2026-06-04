India Vs Afghanistan ODI 2026 News: ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జూన్ 14 నుండి ధర్మశాల వేదికగా ప్రారంభం కానున్న 3 వన్డేల సిరీస్కు ముందు టీమ్ఇండియాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో గాయపడిన స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఈ సిరీస్కు దూరం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కోహ్లీ స్థానంలో ఐపీఎల్లోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ను వన్డే జట్టులోకి ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు ఇండియా 'ఎ' జట్టులో రజత్ పటీదార్కు చోటు దక్కే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
కోహ్లీకి 2 వారాలు విశ్రాంతి..
అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్తో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఛేజింగ్ చేస్తున్న సమయంలో కోహ్లీ హామ్స్ట్రింగ్ (కండరాల) గాయానికి గురయ్యాడు. ఆ సమయంలో వైద్య సహాయం తీసుకుని బ్యాటింగ్ కొనసాగించినప్పటికీ, తదుపరి పరీక్షలలో గాయం తీవ్రత బయటపడింది. ఈ క్రమంలో కోహ్లీకి కనీసం రెండు వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు.
జూన్ 20న జరిగే చివరి వన్డే సమయానికి కోహ్లీ కోలుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ముందున్న బిజీ షెడ్యూల్ (జూలైలో ఇంగ్లాండ్ పర్యటన) దృష్ట్యా సెలెక్టర్లు అతనికి రిస్క్ ఇవ్వకూడదని భావిస్తున్నారు.
రోహిత్, హార్దిక్ సంగతి ఏంటి?
కోహ్లీ గాయం ఒకవైపు ఆందోళన కలిగిస్తుండగా, కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యాల ఫిట్నెస్పై కూడా సెలెక్టర్లు నివేదికల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. రోహిత్ శర్మ విషయానికొస్తే.. కండరాల గాయంతో ఐపీఎల్లో కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరమైన రోహిత్ను వన్డే జట్టులోకి తీసుకున్నప్పటికీ, అతను బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఫిట్నెస్ టెస్ట్ పాస్ కావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ రోహిత్ అన్ఫిట్గా ఉంటే, కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్తో కలిసి ఓపెనింగ్ చేయడానికి యశస్వి జైస్వాల్ రేసులో ముందున్నాడు. బ్యాకప్ ఓపెనర్గా ఇషాన్ కిషన్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాడు.
మరోవైపు హార్దిక్ పాండ్యా కూడా దీర్ఘకాలంగా వెన్నునొప్పితో బాధపడుతున్న పాండ్యా ప్రస్తుతం సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు. అతను పూర్తి స్థాయిలో బౌలింగ్ చేయగలిగితేనే జట్టులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
శనివారం సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం!
యునైటెడ్ కింగ్డమ్ (UK) పర్యటనతో పాటు ఆసియా క్రీడల కోసం భారత టీ20 జట్లను ఎంపిక చేయడానికి శనివారం చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలో సెలక్షన్ కమిటీ సమావేశం కానుంది. అదే సమయంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వన్డే సిరీస్కు సంబంధించిన తుది మార్పులపై, రోహిత్-హార్దిక్ లభ్యతపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఆల్-ఫార్మాట్ కెప్టెన్సీ రేసులో ఉన్న రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు కోహ్లీ స్థానంలో వన్డే జట్టులో అవకాశం రావడం సీఎస్కే అభిమానుల్లో ఆనందాన్ని నింపుతోంది.
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