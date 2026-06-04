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Virat Kohli Injury: టీమ్ఇండియాకు భారీ షాక్..ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు కోహ్లీ దూరం..రోహిత్, హార్దిక్ కూడా డౌటే!

India Vs Afghanistan ODI 2026 News: ఈ నెలలో ఆఫ్ఘానిస్తాన్‌తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్‌కు ముందు టీమ్ఇండియాకి గట్టిదెబ్బే తగిలింది. 3 వన్డేల సిరీస్‌కు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ దూరం కానున్నాడని సమాచారం. అలాగే రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ఈ సిరీస్‌లో ఆడే అవకాశం లేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 04, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:34 PM IST
Virat Kohli Injury: టీమ్ఇండియాకు భారీ షాక్..ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు కోహ్లీ దూరం..రోహిత్, హార్దిక్ కూడా డౌటే!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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