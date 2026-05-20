Virat Kohli IPL Salary 2026: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన క్రికెట్ క్రీడా పండుగ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL). 2008లో ప్రారంభమైన ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్, ప్రస్తుతం 19వ సీజన్ను (ఐపీఎల్ 2026) విజయవంతంగా జరుపుకుంటోంది. ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఐపీఎల్ ద్వారా అత్యధిక పారితోషికం అందుకున్న ఆటగాడిగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) స్టార్ బ్యాటర్, 'రన్ మెషీన్' విరాట్ కోహ్లీ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
'ఫ్యానాటిక్ స్పోర్ట్స్', 'హురున్' సంయుక్తంగా విడుదల చేసిన తాజా నివేదిక ప్రకారం.. కోహ్లీ తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో కేవలం ఫ్రాంచైజీ పారితోషికం రూపంలోనే ఏకంగా రూ.230.2 కోట్లు ఆర్జించాడు.
కోహ్లీ ఐపీఎల్ ప్రయాణం!
2008లో కేవలం 19 ఏళ్ల వయసులో అండర్-19 వరల్డ్ కప్ గెలిచి వచ్చిన కోహ్లీని ఆర్సీబీ తొలి వేలంలో కేవలం రూ.12 లక్షల బేస్ ప్రైస్కు కొనుగోలు చేసింది. 18 ఏళ్లుగా ఒకే ఒక్క ఫ్రాంచైజీకి ఆడుతూ, అత్యధిక పారితోషికం అందుకుంటున్న ఆటగాడిగా కోహ్లీ ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. ఆయన ఐపీఎల్లో సంపాదన ఎలా సాగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
2008 - 2010: ఏడాదికి రూ.12 లక్షల చొప్పున.. ఆ మూడేళ్లకు గానూ మొత్తం రూ.36 లక్షలు
2011 - 2013: ఏడాదికి రూ.8.28 కోట్ల చొప్పున.. మొత్తం రూ.24.84 కోట్లు
2014 - 2017: ఏడాదికి రూ.12.5 కోట్ల చొప్పున.. మొత్తం రూ.50 కోట్లు
2018 - 2021: ఏడాదికి రూ.17 కోట్ల చొప్పున.. మొత్తం రూ.68 కోట్లు
2022 - 2024: ఏడాదికి రూ.15 కోట్ల చొప్పున.. మొత్తం రూ.45 కోట్లు
2025 - 2026: ఏడాదికి రూ.21 కోట్ల చొప్పున.. మొత్తం రూ.42 కోట్లు
ఈ క్రమంలో విరాట్ కోహ్లీ మొత్తం ఐపీఎల్ సంపాదన రూ.230.2 కోట్లుగా లెక్క తేలింది. అయితే ఈ డబ్బు ఆయన కేవలం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్ ద్వారానే సంపాదించడం విశేషం.
టాప్-3లో రోహిత్, ధోనీ!
ఐపీఎల్లో అత్యధికంగా సంపాదించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో విరాట్ కోహ్లీ తర్వాత భారత సీనియర్ ఆటగాళ్లే ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్నారు.
విరాట్ కోహ్లీ (RCB): రూ.230.2 కోట్లు
రోహిత్ శర్మ (MI): రూ.227.2 కోట్లు
ఎంఎస్ ధోనీ (CSK): రూ.200 కోట్లు
రూ.1.63 లక్షల కోట్లకు ఐపీఎల్ బ్రాండ్!
ఈ నివేదిక కేవలం ఆటగాళ్ల సంపాదననే కాదు, ఐపీఎల్ జట్ల మార్కెట్ విలువను కూడా వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లోని 10 ఫ్రాంచైజీల మొత్తం బ్రాండ్ విలువ అక్షరాలా రూ.1.63 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంది.
అత్యంత విలువైన జట్లు ఇవే..
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR): బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్కు చెందిన కేకేఆర్ రూ.19,200 కోట్లకు పైగా మార్కెట్ విలువతో నెం.1 స్థానంలో నిలిచింది.
ముంబై ఇండియన్స్ (MI), చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK): ఈ రెండు జట్లు చెరో రూ.18,400 కోట్ల విలువతో సంయుక్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నాయి.
