Virat Kohli Kim Kardashian Followers: భారత క్రికెట్ సూపర్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ సోషల్ మీడియా వేదికగా మరో అద్భుతమైన మైలురాయిని అందుకున్నారు. అమెరికన్ పాప్ సింగర్ కిమ్ కర్దాషియన్ ను అధిగమించి ఎక్స్ వేదిక(గతంలో ట్విట్టర్)పై అత్యధిక ఫాలోవర్స్ కలిగిన వ్యక్తుల జాబితాలో 11వ స్థానానికి దూసుకెళ్లారు.
ఎక్స్ (X) ఖాతాలో ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీకి 69.9 మిలియన్ల ఫాలోవర్లు ఉండగా.. అమెరికన్ పాప్ సింగర్ కిమ్ కర్దాషియన్ కు 68.9 మిలియన్ ఫాలోవర్లు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. కేవలం హాలీవుడ్ ప్రముఖులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే ఈ గ్లోబల్ డిజిటల్ రికార్డును భారత క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ సులువుగా సాధించి నిరూపించాడు.
క్రికెట్ హద్దులు దాటిన గ్లోబల్ బ్రాండ్..
2009లో ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్)లో చేరిన నాటి నుంచి విరాట్ కోహ్లీ తన ఆన్లైన్ ఉనికిని నిరంతరం పెంచుకుంటూనే ఉన్నారు. ఆయన కేవలం క్రికెట్ మాత్రమే పరిమితం కాకుండా వైవిధ్యమైన కంటెంట్తో ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ ఎక్స్ ఖాతాలో విరాట్ కోహ్లీ తన మ్యాచ్ విశేషాలు నెట్ ప్రాక్టీస్ వీడియోలతో పాటు వ్యక్తిగత ఫిట్నెస్, మెంటల్ వెల్నెస్ గురించి ఆరోగ్యం పై ఆయన పంచుకునే సూటి అభిప్రాయాలు ప్రేక్షకులను మరింతగా దగ్గర చేశాయి. అలాగే తన వ్యక్తిగత జీవితం అయినా తన భార్య నటి అనుష్క శర్మ, పిల్లల ఫోటోలను పంచుకోవడంతో ఫ్యామిలీ మెన్ గా విరాట్ కోహ్లీ మరింతగా ఫ్యాన్స్ దగ్గరయ్యారు.
గ్లోబల్ లీగ్ లో కోహ్లీ ఎక్స్ టాప్ అకౌంట్స్
ప్రస్తుతం ఎక్సెల్ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఎలాన్ మస్క్ అత్యధికంగా ఫాలోవర్లలో అడ్రస్ స్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. భారత క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ టాప్-11లోకి చేరుకున్నారు. తద్వారా క్రిస్టియానో రోనాల్డో, నెయ్మేర్ వంటి ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా దిగ్గజాల సరసన నిలిచాడు.
ఎక్స్ వేదికగా ఓనర్ ఎలాన్ మస్క్ ఖాతాకు అత్యధికంగా 23 కోట్లకు పైగా ఫాలోవర్స్ ఉండగా.. ఆ తర్వాత బరాక్ ఒబామా, డొనాల్డ్ ట్రంప్, క్రిస్టియానో రోనాల్డో, నరేంద్ర మోడీ, రిహానా తదితరులు వంటి వారు టాప్-10లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాతి 11వ స్థానంలో విరాట్ కోహ్లీ 69.9 మిలియన్ ఫాలోవర్స్తో విరాట్ కోహ్లీ నిలిచాడు.
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