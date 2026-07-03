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Virat Kohli Kim Kardashian: అమెరికన్ పాప్ సింగర్ పోటిగా విరాట్ కోహ్లీ.. ఆ విషయంలో కిమ్ కర్దాషియన్‌‌ను మించిపోయాడు!

Virat Kohli Kim Kardashian Followers: అమెరికన్ పాప్ సింగర్ కిమ్ కర్దాషియన్‌ను భారత క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ అధిగమించాడు. ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో అత్యధికంగా 69.9 మిలియన్ ఫాలోవర్స్‌ను దక్కించుకొని అత్యధిక ఫాలోవర్స్ జాబితాలో ప్రపంచంలోనే 11వ స్థానానికి చేరాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:57 PM IST
Virat Kohli Kim Kardashian: అమెరికన్ పాప్ సింగర్ పోటిగా విరాట్ కోహ్లీ.. ఆ విషయంలో కిమ్ కర్దాషియన్‌‌ను మించిపోయాడు!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Virat Kohli Kim Kardashian: అమెరికన్ పాప్ సింగర్ పోటిగా విరాట్ కోహ్లీ.. ఆ విషయంలో కిమ్ కర్దాషియన్‌‌ను మించిపోయాడు!
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