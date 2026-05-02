Virat Kohli ODI Retirement: వన్డేలకు విరాట్ కోహ్లీ రిటైర్మెంట్! కింగ్ కోహ్లీ స్థానంలో అతనే అసలైన వారసుడు!

Virat Kohli ODI Retirement News: క్రికెట్ ప్రపంచంలో విరాట్ కోహ్లీ అంటే స్పెషల్ బ్రాండ్ ఉంది. విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుతం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో (ఐపీఎల్) రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు తరఫున ఆడుతున్నాడు. అయితే, 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ తర్వాత కోహ్లీ తన రిటైర్మెంట్ను ప్రకటించవచ్చని మరోసారి ఊహాగానాలు పెరుగుతున్నాయి.
ఒకవేళ కోహ్లీ వన్డే క్రికెట్ నుండి తప్పుకుంటే.. టీమ్ ఇండియాలో అతని స్థానాన్ని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు? అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ చర్చ నడుస్తోంది. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా వన్డే జట్టులో శ్రేయస్ అయ్యర్ 4వ స్థానంలో, కేఎల్ రాహుల్ 5వ స్థానంలో ఉన్నారు. హార్దిక్ పాండ్యా తన 6వ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు.
భారత వన్డే జట్టులో మూడవ స్థానానికి తిలక్ వర్మ బలమైన పోటీదారుడిగా ఉన్నాడు. తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్ శైలి ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు బెంబేలెత్తించే విధంగా మారాడు. వన్డే ఫార్మాట్లో టీమ్ఇండియాకు విరాట్ కోహ్లీ ఉత్తమ ఎంపిక అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తిలక్ వర్మ ఫాస్ట్ బౌలర్లను, కటింగ్ స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడంలో నిష్ణాతుడిగా ఎదుగుతున్నాడు. అంతర్జాతీయ వన్డే మ్యాచ్లలో (ODI) మూడవసారి బ్యాటింగ్కు వచ్చే స్థానంలో తిలక్ వర్మ ఎంతో అవసరంగా ఉంటుంది.
ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లెక్కల ప్రకారం.. తిలక్ వర్మ టీమ్ఇండియా తరఫున 49 టీ20 మ్యాచ్లలో 1,389 పరుగులు చేశాడు. అతని సగటు 44.81గా నమోదయ్యింది. వాటిలో మొత్తంగా 2 సెంచరీలు, 6 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వన్డేల విషయానికొస్తే, తిలక్ వర్మ 5 మ్యాచ్లలో 68 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక అర్ధ సెంచరీ ఉంది.
మరోవైపు తిలక్ వర్మ తన చివరి వన్డేను 2025 డిసెంబర్ 6న దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడాడు. తిలక్ వర్మను వన్డే జట్టుకు ఎక్కువ కాలం దూరంగా ఉంచడం కష్టం. తన నిలకడైన ప్రదర్శనలు, మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చగల సామర్థ్యంతో, రిటైర్ అయిన కోహ్లీకి సరైన ప్రత్యామ్నాయంగా తిలక్ వర్మను పరిగణిస్తున్నారు. 2027 ప్రపంచ కప్ తర్వాత, మిడిల్ ఆర్డర్ బాధ్యతలు తీసుకునే అధికారం టీమ్ ఇండియాకు ఉంది. బీసీసీఐ చివరికి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి.
