  Virat Kohli: మొదటి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్‌.. మూడో వన్డేలో సింగిల్ తీయ‌గానే.. విరాట్ కోహ్లీ రియాక్ష‌న్ చూశారా..?

Virat Kohli: మొదటి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్‌.. మూడో వన్డేలో సింగిల్ తీయ‌గానే.. విరాట్ కోహ్లీ రియాక్ష‌న్ చూశారా..?

Virat Kohli: టీమిండియా రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ.. దాదాపు 7 నెలల విరామం తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన మొదటి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్లు అయ్యాడు కోహ్లీ. దీంతో సిడ్నీ వేదిక‌గా ఆసీస్‌తో జరుగుతున్న మూడో వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో.. కోహ్లీ డ‌కౌట్ కాకూడ‌ద‌ని ఫ్యాన్స్ కోరుకున్నారు. వారు అనుకున్న‌ట్లుగానే పరుగుల ఖాతా తెరిచిన కోహ్లీ.. ఆ తర్వాత ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:38 PM IST

Virat Kohli: మొదటి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్‌.. మూడో వన్డేలో సింగిల్ తీయ‌గానే.. విరాట్ కోహ్లీ రియాక్ష‌న్ చూశారా..?

Virat Kohli Reaction: టీమిండియా దిగ్గజ ప్లేయర్ విరాట్ కోహ్లీ రీ ఎంట్రీలో ఇబ్బంది ప‌డుతున్నాడు. దాదాపు ఏడు నెల‌ల విరామం త‌రువాత అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టిన అత‌డు ఆసీస్‌తో జ‌రిగిన తొలి రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్లు అయ్యాడు. మొద‌టి వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో 8 బంతులు, రెండో వ‌న్డేలో నాలుగు బంతులు ఆడి ప‌రుగుల ఖాతా తెర‌వ‌కుండానే పెవిలియ‌న్‌కు చేరుకున్నాడు. కోహ్లీ వ‌న్డే కెరీర్‌లోనే వ‌రుస‌గా రెండు మ్యాచ్‌ల్లో డ‌కౌట్లు ఇదే తొలిసారి.

ఈ క్ర‌మంలో సిడ్నీ వేదిక‌గా ఆసీస్‌తో మూడో వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ డ‌కౌట్ కాకూడ‌ద‌ని ఫ్యాన్స్ కోరుకున్నారు. వారు అనుకున్న‌ట్లుగానే అత‌డు ప‌రుగుల ఖాతా తెరిచాడు. ఆ త‌రువాత అత‌డు ఇచ్చిన రియాక్ష‌న్ వైర‌ల్ అవుతోంది.

మూడో వ‌న్డే మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా 46.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 236 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. ఆసీస్ బ్యాట‌ర్ల‌లో మాట్ రెన్షా (56; 58 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు) హాఫ్ సెంచ‌రీ చేశాడు. ఆ త‌రువాత భార‌త్ 237 ప‌రుగ‌ల ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగింది. 24 ప‌రుగులు చేసిన శుభ్‌మ‌న్ గిల్ ఇన్నింగ్స్ 11వ ఓవ‌ర్‌లో రెండో బంతికి ఆసీస్ పేస‌ర్ హేజిల్‌వుడ్ బౌలింగ్‌లో కారీ క్యాచ్ అందుకోవ‌డంతో ఔట్ అయ్యాడు.

గిల్ ఔట్ కావ‌డంతో వ‌న్‌డౌన్‌లో కోహ్లీ గ్రౌండ్‌లోకి వ‌స్తుండ‌గా.. స్టేడియం మొత్తం విరాట్ నామ‌స్మ‌ర‌ణ‌తో మారుమోగిపోయింది. ఇక తాను ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే సింగిల్ తీసి ఈ సిరీస్‌లో ప‌రుగుల బోణీ కొట్టాడు కోహ్లీ.

ఇక విరాట్ సింగిల్ తీసిన వెంట‌నే స్టేడియం మొత్తం హోరెత్తిపోయింది. ఇక కోహ్లీ కూడా సాధించాను అన్న‌ట్లుగా త‌న పిడికిడి బిగించి న‌వ్వుతూ క‌నిపించాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Virat Kohli Reaction ViralVirat KohliKohliIND vs AUS 3rd ODIInd vs Aus

