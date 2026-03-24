Virat Kohli: 'ఆ చివరి మూడు బంతులు'.. ఐపీఎల్ 2025 ఫైనల్‌లో కోహ్లీ మర్చిపోలేని క్షణాలు ఇవే..!

IPL 2026 Latest Updates: ఐపీఎల్ 2025 ఛాంపియన్‌గా ఆర్‌సీబీ నిలిచిన సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఆఖరి ఓవర్‌లో మూడు బంతులు తనను ఎంతో ఒత్తిడికి గురి చేశాయని చెప్పాడు. ఆ రోజు తమ టీమ్‌కు అద్భుతమైన రాత్రి అని అన్నాడు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:53 PM IST

Surya Gochar 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. మార్చి 31 నుంచి ఈ 3 రాశులు ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే బద్దలు కొడతారు..!
5
Surya Gochar 2026
Surya Gochar 2026: రేవతి నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. మార్చి 31 నుంచి ఈ 3 రాశులు ఏనుగు కుంభస్థలాన్నే బద్దలు కొడతారు..!
Career Guidance 2026: బీటెక్, సీఏ లేదా ఫారెన్ స్టడీస్?.. మీ భవిష్యత్తును మార్చే 3 అద్భుతమైన మార్గాలు ఇవే..!!
4
Best career options 2026
Career Guidance 2026: బీటెక్, సీఏ లేదా ఫారెన్ స్టడీస్?.. మీ భవిష్యత్తును మార్చే 3 అద్భుతమైన మార్గాలు ఇవే..!!
Gold Rate Today: రెక్కలు తెగిన పసిడి.. ఒక్కరోజే రూ. 10వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: రెక్కలు తెగిన పసిడి.. ఒక్కరోజే రూ. 10వేలు డౌన్.. నేడు మార్చి 24వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఇవే..!!
Petrol, Diesel Rates: ప్రజల నడ్డి విరిచిన సర్కార్.. మూడు రెట్లు పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. లీటర్ ఎంత పెరిగిందంటే!!
5
Pakistan High Octane Petrol Price Hike
Petrol, Diesel Rates: ప్రజల నడ్డి విరిచిన సర్కార్.. మూడు రెట్లు పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు.. లీటర్ ఎంత పెరిగిందంటే!!
IPL 2026 Latest Updates: 18 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఐపీఎల్ 2025 విజేతగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజేతగా నిలిచింది. ఫైనల్‌ పోరులో పంజాబ్ కింగ్స్‌ను ఓడించి తొలిసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. ఆర్‌సీబీ విజయంతో విరాట్ కోహ్లీ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఒక్కసారిగా సంతోషంతో కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్నాడు. గత ఫైనల్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్‌తో టైటిల్ పోరులోని చివరి క్షణాలు, తన భావోద్వేగాలను కింగ్ కోహ్లీ తాజాగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఆర్‌సీబీ షేర్ చేసిన వీడియోలో తన ప్రయాణం, ఒత్తిడి, ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షణ తరువాత ట్రోఫీని గెలిచిన తరువాత అద్భుతమైన అనుభూతి గురించి చెప్పుకొచ్చాడు. 

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు గతంలో 2009, 2011, 2016 సీజన్స్‌లో ఫైనల్‌కు చేరినా.. నిరాశ తప్పలేదు. తొలి సీజన్ నుంచి ఆర్‌సీబీ తరుఫున ఆడుతున్న కోహ్లీ.. ఒక్కసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీ ముద్దాడితే చూడాలని కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎదురుచూశారు. అందరీ కల నెరవేరుస్తూ ఆర్‌సీబీ అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. త్వరలో ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో విరాట్ కోహ్లీ మాట్లాడిన వీడియోను ఆర్‌సీబీ రిలీజ్ చేసింది. 
 
"రాయల్ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు టీమ్‌లో మా అందరికీ అది చాలా ప్రత్యేకమైన రాత్రి. నేను మొదటి రోజు నుంచి ఆర్‌సీబీతోనే ఉన్నాను. అలాగే కేర్ టేకర్ రమేష్ మానే కూడా నాతోపాటే ఉన్నాడు. మేమే ఆర్‌సీబీలో సీనియర్ ప్లేయర్లం. మేము ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్నప్పుడు.. నాలో ఒక రకమైన ప్రశాంతమైన ఆత్మవిశ్వాసం కలిగింది. అయితే ఫైనల్‌లో విజయం సాధించడం అంత సులభం కాదని తెలుసు. ఫైనల్‌కు చేరుకోవడానికి చాలా బాగా ఆడిన జట్టు మాకు ప్రత్యర్థిగా ఉంది. వాళ్లు కూడా చాలా మంచి జట్లను ఓడించారు. వాళ్లు కూడా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలోకి దిగారు.

గత ఫైనల్స్‌లో ఎదురైన ఓటములు, నిరాశ మా టీమ్ సంకల్పాన్ని మరింత బలపరచింది. గతంలో ఫైనల్‌కు చేరుకుని ట్రోఫీకి చేరువగా వచ్చి చివరి అడ్డంకిని దాటలేకపోవడం, గత అనుభవాలు మా జట్టుకు ప్రేరణగా నిలిచాయి. లీగ్‌లో ఇప్పుడు చాలా పోటీ ఉంది. ఫైనల్స్‌కు చేరుకున్నామంటే మేము మంచి క్రికెట్ ఆడాం. కేవలం అదృష్టంతో రాలేదు. ఫైనల్‌ పోరు 
ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న కొద్దీ నాకు అత్యంత క్లిష్టంగా మారింది. ఫైనల్‌లో విజయం ఫ్రాంచైజీతో నా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని జ్ఞాపకాలను ఒక్కసారిగా గుర్తుకు తెచ్చింది. మొత్తం మీద మా టీమ్ అందరికీ అద్భుతమైన రాత్రి. ఎన్నో విషయాలు కళ్ల ముందు కదిలాడాయి. 18 ఏళ్ల ప్రయాణం.. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు.. ఎన్నో ఆనంద క్షణాలు.. బాధలు.. వాటన్నింటి సారాంశం మీ కళ్ల ముందు ఆవిష్కృతమైంది. దాన్ని వివరించడం చాలా కష్టం.

విజయం ఖాయమైనా.. ఆఖరి ఓవర్‌లో తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది. జోష్ హేజిల్‌వుడ్ నో బాల్ వేయడని తెలుసు. మాలో ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నా.. కచ్చితమైన ఫలితం కోసం ఎదురుచూశాం. ఆ చివరి మూడు బంతుల కోసం ఎదురుచూడటమే ఆ రాత్రి అత్యంత కష్టమైన క్షణాలు.." అని కోహ్లీ గుర్తుచేసుకున్నాడు.

Also Read: Kavya Maran: కావ్య పాపకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. సన్ రైజర్స్‌లోకి స్టార్ బౌలర్ ఎంట్రీ!

Also Read: Navjot Singh Sidhu: బతికి ఉండగానే పిల్లలకు రూ.75 కోట్ల ఆస్తులు పంచిపెట్టిన మాజీ క్రికెటర్‌

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Virat KohliIPL 2026Virat Kohli NewsVirat Kohli in IPLVirat Kohli Latest News

