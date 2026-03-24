IPL 2026 Latest Updates: 18 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఐపీఎల్ 2025 విజేతగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజేతగా నిలిచింది. ఫైనల్ పోరులో పంజాబ్ కింగ్స్ను ఓడించి తొలిసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. ఆర్సీబీ విజయంతో విరాట్ కోహ్లీ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఒక్కసారిగా సంతోషంతో కన్నీళ్లు కూడా పెట్టుకున్నాడు. గత ఫైనల్లో పంజాబ్ కింగ్స్తో టైటిల్ పోరులోని చివరి క్షణాలు, తన భావోద్వేగాలను కింగ్ కోహ్లీ తాజాగా గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఆర్సీబీ షేర్ చేసిన వీడియోలో తన ప్రయాణం, ఒత్తిడి, ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షణ తరువాత ట్రోఫీని గెలిచిన తరువాత అద్భుతమైన అనుభూతి గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు గతంలో 2009, 2011, 2016 సీజన్స్లో ఫైనల్కు చేరినా.. నిరాశ తప్పలేదు. తొలి సీజన్ నుంచి ఆర్సీబీ తరుఫున ఆడుతున్న కోహ్లీ.. ఒక్కసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీ ముద్దాడితే చూడాలని కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎదురుచూశారు. అందరీ కల నెరవేరుస్తూ ఆర్సీబీ అద్భుత విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. త్వరలో ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో విరాట్ కోహ్లీ మాట్లాడిన వీడియోను ఆర్సీబీ రిలీజ్ చేసింది.
"రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు టీమ్లో మా అందరికీ అది చాలా ప్రత్యేకమైన రాత్రి. నేను మొదటి రోజు నుంచి ఆర్సీబీతోనే ఉన్నాను. అలాగే కేర్ టేకర్ రమేష్ మానే కూడా నాతోపాటే ఉన్నాడు. మేమే ఆర్సీబీలో సీనియర్ ప్లేయర్లం. మేము ఫైనల్స్కు చేరుకున్నప్పుడు.. నాలో ఒక రకమైన ప్రశాంతమైన ఆత్మవిశ్వాసం కలిగింది. అయితే ఫైనల్లో విజయం సాధించడం అంత సులభం కాదని తెలుసు. ఫైనల్కు చేరుకోవడానికి చాలా బాగా ఆడిన జట్టు మాకు ప్రత్యర్థిగా ఉంది. వాళ్లు కూడా చాలా మంచి జట్లను ఓడించారు. వాళ్లు కూడా పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలోకి దిగారు.
గత ఫైనల్స్లో ఎదురైన ఓటములు, నిరాశ మా టీమ్ సంకల్పాన్ని మరింత బలపరచింది. గతంలో ఫైనల్కు చేరుకుని ట్రోఫీకి చేరువగా వచ్చి చివరి అడ్డంకిని దాటలేకపోవడం, గత అనుభవాలు మా జట్టుకు ప్రేరణగా నిలిచాయి. లీగ్లో ఇప్పుడు చాలా పోటీ ఉంది. ఫైనల్స్కు చేరుకున్నామంటే మేము మంచి క్రికెట్ ఆడాం. కేవలం అదృష్టంతో రాలేదు. ఫైనల్ పోరు
ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న కొద్దీ నాకు అత్యంత క్లిష్టంగా మారింది. ఫైనల్లో విజయం ఫ్రాంచైజీతో నా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలోని జ్ఞాపకాలను ఒక్కసారిగా గుర్తుకు తెచ్చింది. మొత్తం మీద మా టీమ్ అందరికీ అద్భుతమైన రాత్రి. ఎన్నో విషయాలు కళ్ల ముందు కదిలాడాయి. 18 ఏళ్ల ప్రయాణం.. ఎన్నో ఒడిదుడుకులు.. ఎన్నో ఆనంద క్షణాలు.. బాధలు.. వాటన్నింటి సారాంశం మీ కళ్ల ముందు ఆవిష్కృతమైంది. దాన్ని వివరించడం చాలా కష్టం.
విజయం ఖాయమైనా.. ఆఖరి ఓవర్లో తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది. జోష్ హేజిల్వుడ్ నో బాల్ వేయడని తెలుసు. మాలో ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నా.. కచ్చితమైన ఫలితం కోసం ఎదురుచూశాం. ఆ చివరి మూడు బంతుల కోసం ఎదురుచూడటమే ఆ రాత్రి అత్యంత కష్టమైన క్షణాలు.." అని కోహ్లీ గుర్తుచేసుకున్నాడు.
