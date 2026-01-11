Virat Kohli ODI Record: వన్డేల్లో 'కింగ్' కోహ్లీ సరికొత్త రికార్డు.. దాదా రికార్డును బ్రేక్ చేసిన విరాట్!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Virat Kohli Sets New Record: భారత క్రికెట్ చరిత్రలో రికార్డుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ తన ఖాతాలో మరో అరుదైన మైలురాయిని చేర్చుకున్నాడు. వన్డే ఫార్మాట్‌లో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న కోహ్లీ, తాజాగా మాజీ కెప్టెన్, 'బెంగాల్ టైగర్' సౌరవ్ గంగూలీ రికార్డును అధిగమించాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్‌లో బరిలోకి దిగడం ద్వారా, భారత్ తరఫున అత్యధిక వన్డేలు ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో కోహ్లీ ఒక మెట్టు పైకి ఎగబాకాడు.

Virat Kohli Sets New Record: భారత క్రికెట్ చరిత్రలో రికార్డుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ తన ఖాతాలో మరో అరుదైన మైలురాయిని చేర్చుకున్నాడు. వన్డే ఫార్మాట్‌లో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న కోహ్లీ, తాజాగా మాజీ కెప్టెన్, 'బెంగాల్ టైగర్' సౌరవ్ గంగూలీ రికార్డును అధిగమించాడు. న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్‌లో బరిలోకి దిగడం ద్వారా, భారత్ తరఫున అత్యధిక వన్డేలు ఆడిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో కోహ్లీ ఒక మెట్టు పైకి ఎగబాకాడు.

గంగూలీని వెనక్కి నెట్టిన కోహ్లీ
ఇప్పటివరకు 308 వన్డే మ్యాచ్‌లతో సౌరవ్ గంగూలీ ఐదో స్థానంలో ఉండగా, కోహ్లీ తన 309వ వన్డే మ్యాచ్ ఆడటం ద్వారా గంగూలీని ఆరో స్థానానికి నెట్టి తాను ఐదో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. విశేషమేమిటంటే, ప్రస్తుతం టాప్-6 జాబితాలో కొనసాగుతున్న ఏకైక యాక్టివ్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ మాత్రమే. తన అద్భుతమైన ఫిట్‌నెస్, స్థిరమైన ప్రదర్శనతో కోహ్లీ మరిన్ని రికార్డులను తిరగరాసే దిశగా దూసుకుపోతున్నాడు.

భారత్ తరఫున అత్యధిక వన్డేలు ఆడిన దిగ్గజాలు
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో వన్డే ఫార్మాట్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడి, జట్టును ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చిన టాప్-6 ఆటగాళ్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ర్యాంక్ ఆటగాడి పేరు ఆడిన వన్డే మ్యాచ్‌లు
1 సచిన్ టెండూల్కర్ 463
2 ఎంఎస్ ధోనీ 347
3 రాహుల్ ద్రవిడ్ 340
4 మహ్మద్ అజారుద్దీన్ 334
5 విరాట్ కోహ్లీ 309*
6 సౌరవ్ గంగూలీ 308

ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో ప్రత్యేక శైలి
సచిన్ టెండూల్కర్: 463 మ్యాచ్‌లతో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించడమే కాకుండా, వన్డేల్లో తొలి డబుల్ సెంచరీ చేసిన వీరుడిగా చరిత్రకెక్కారు.

ఎంఎస్ ధోనీ: 347 మ్యాచ్‌లు ఆడిన ధోనీ, కేవలం ఆటగాడిగానే కాకుండా కెప్టెన్‌గా భారత్‌కు 2011 వన్డే ప్రపంచకప్‌తో సహా అనేక ఐసీసీ ట్రోఫీలను అందించారు.

రాహుల్ ద్రవిడ్: 'ది వాల్'గా పేరుగాంచిన ద్రవిడ్ 340 మ్యాచ్‌ల్లో తన నిబద్ధతతో భారత మిడిల్ ఆర్డర్‌ను బలోపేతం చేశారు.

మహ్మద్ అజారుద్దీన్: 334 వన్డేలు ఆడిన అజార్, తన రిస్ట్ వర్క్ బ్యాటింగ్‌తో పాటు కెప్టెన్సీలోనూ అనేక విజయాలు సాధించిపెట్టారు.

విరాట్ కోహ్లీ: ప్రస్తుత తరం రన్ మెషిన్ కోహ్లీ, దూకుడైన ఆటతీరుతో ఇప్పటికే వన్డేల్లో అత్యధిక సెంచరీల రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నారు.

వడోదర వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్ కోహ్లీ కెరీర్‌లో మరో చిరస్మరణీయ ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది. గంగూలీ వంటి దిగ్గజం రికార్డును బ్రేక్ చేసిన కోహ్లీ, రాబోయే రోజుల్లో అజారుద్దీన్, ద్రవిడ్ రికార్డులను కూడా అధిగమించే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Budget 2026 Fuel Prices: వాహనదారులకు షాక్? ఫిబ్రవరి 1 నుండి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరిగే ఛాన్స్!

Also Read: Sankranti Chiranjeevi Movie: సంక్రాంతికి విడుదలైన చిరంజీవి సినిమాలు ఇవే! ఎన్నిసార్లు హిట్ కొట్టాడంటే?

 

