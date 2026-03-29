Virat Kohli Test Return: టెస్టుల్లోకి విరాట్ కోహ్లీ రీఎంట్రీ? టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్ అవ్వాలని CSK మాజీ క్రికెటర్ సూచన!

Virat Kohli Test Comeback News: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో నిన్న సన్రైజర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆర్సీబీ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ అద్భుతంగా రాణించిన సంగతి తెలిసిందే. టీ20 మ్యాచ్ ఆడి దాదాపుగా 10 నెలలు దాటినా.. కోహ్లీ ఫామ్ చూసి అందరు ముక్కున వేలేసుకున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఓ మాజీ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీకి ఓ సూపర్ సలహ ఇచ్చాడు. టెస్టు రిటైర్మెంట్ వెనక్కి తీసుకొని.. శుభ్మన్ గిల్ బాధ్యతలు చేపట్టాలని విరాట్ కోహ్లీకి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాజీ ప్లేయర్ సూచించాడు. అతను ఎవరో కాదు టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు.
విరాట్ కోహ్లీ మరో ఆరేళ్ల పాటు క్రికెట్ ఆడగలడని అంబటి రాయుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. ఇప్పుడిదే విషయంపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన చర్చ నడుస్తోంది. రెండేళ్ల క్రితం టెస్ట్ ఫార్మాట్ నుంచి కోహ్లీ అనూహ్యంగా రిటైర్ అయినప్పటికీ, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐపీఎల్ 2026తో పాటు ఇటీవలే జరిగిన వన్డే సిరీస్లలో కోహ్లీ అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరిచాడు.
ఐపీఎల్ 2026లో అద్భుతమైన ఫామ్..
శనివారం సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఆరంభ మ్యాచ్లో కోహ్లీ తన పాత ఫామ్ను ప్రదర్శించాడు. 202 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్కు అండగా నిలిచి, అజేయంగా 69 పరుగులు చేసి సునాయాస విజయాన్ని అందించాడు. ఇటీవలే దక్షిణాఫ్రికా, న్యూజిలాండ్లపై వన్డే సిరీస్లలో సెంచరీలు సాధించిన తర్వాత అంతటి స్థాయిలో కోహ్లీ ఇప్పుడు మరోసారి రాణించాడు.
దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్ తర్వాత తాను కేవలం వన్డేలపై దృష్టి పెట్టాలని కోహ్లీ నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ.. టెస్టు క్రికెట్ కూడా ఆడగలడని అంబటి రాయుడు అభిప్రాయపడ్డాడు. ఇటీవలే ఓ ఇంటర్య్వూలో మాట్లాడిన అంబటి రాయుడు.. విరాట్ కోహ్లీకి టెస్టుల్లో ఆడే సత్తా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. కోహ్లీ ఫిట్నెస్ ఇప్పటికీ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉందని రాయుడు నొక్కిచెప్పాడు. సీనియర్ ఆటగాడిగా టీమ్ఇండియాను సుదీర్ఘ ఫార్మాట్లోకి తిరిగి గాడిలోకి తీసుకొచ్చేందుకు కోహ్లీ కెప్టెన్సీ పగ్గాలను చేపట్టాలని రాయుడు సూచించాడు.
విరాట్ కోహ్లీ టెస్టు కెరీర్..
విరాట్ కోహ్లీ తన టెస్ట్ కెరీర్ను 123 మ్యాచ్లతో కెరీర్ను ముగించాడు. ఈ ఫార్మాట్లో అతను 9,230 పరుగులు చేయగా.. అందులో 30 సెంచరీలు, 31 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. టీమ్ఇండియాకు ఎంతో కష్టతరంగా మారిన బోర్డర్-గావస్కర్ ట్రోఫీ తర్వాత.. ప్రతిష్టాత్మకమైన 10,000 పరుగుల మైలురాయికి కేవలం 770 పరుగుల దూరంలో అతను రిటైర్ అయ్యాడు.
