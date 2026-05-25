/Jessica Head: ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ మరీ ఇంతలా దిగజారిపోతారా..? కోహ్లీతో ఫైట్.. ట్రావిస్ హెడ్ భార్యకు సోషల్ మీడియాలో వేధింపులు

Travis Head Wife Jessica Head Faces Online Abuse After Ipl Match: ఐపీఎల్ 2026లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ, ట్రావిస్ హెడ్ మధ్య గొడవ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మైదానంలో జరిగిన ఆ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పుడు మరో వివాదం హాట్ టాపిక్గా మారింది. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన వివాదం కేవలం ఆటగాళ్ల వరకే పరిమితం కాకుండా.. ట్రావిస్ హెడ్ కుటుంబంపై కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ చేయడం తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది.
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన మ్యాచ్లో ఎస్ఆర్హెచ్ 55 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీని మట్టికరిపించింది. ఈ మ్యాచ్లో కోహ్లీ 11 బంతుల్లో కేవలం 15 పరుగులు చేసిన సమయంలో ట్రావిస్ హెడ్ తో కాస్త మాటమాట పెరిగింది. ఇద్దరి మధ్య అసలు ఏం జరిగిందో స్పష్టత లేకపోయినా.. మైదానంలో మాత్రం కాస్త ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కనిపించాయి. అంతేకాదు.. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత కూడా ఈ వివాదం కొనసాగింది. ఆట ముగిసిన తర్వాత ట్రావిస్ హెడ్ కోహ్లీకి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించగా.. కోహ్లీ మాత్రం పాట్ కమిన్స్, అభిషేక్ శర్మలకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి హెడ్ను పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్లిపోయాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అయ్యింది.
అయితే ఆ తర్వాత కొందరు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ ట్రావిస్ హెడ్, అతని భార్య జెస్సికాపై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకరమైన కామెంట్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. ముఖ్యంగా వారికి మూడేళ్ల క్రితం జరిగిన పెళ్లి ఫోటోపై అసభ్యకర మెసేజ్లు, బెదిరింపులు పోస్టు చేసినట్లుగా సమాచారం. అంతేకాకుండా కొందరు కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఈ వివాదంలోకి లాగుతూ దారుణమైన మెసేజ్లు పంపినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయంపై జెస్సికా హెడ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఇందులో “వరల్డ్ కప్ తర్వాత ఎదురైన వేధింపులు మళ్లీ గుర్తుకొస్తున్నాయి. మార్నింగ్ లేచేసరికి సోషల్ మీడియా అంతా దూషణలతో నిండిపోయింది. మేము బాగానే ఉన్నాం.. కానీ, మా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులను కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు” అని ఆమె ఆస్ట్రేలియన్ మీడియాతో తన గోడును వెళ్లబుచ్చుకుంది. అంతేకాకుండా ఇది మొదటిసారి కాదని కూడా జెస్సికా తెలిపింది.
2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్, వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియా భారత్ను ఓడించిన తర్వాత కూడా తన కుటుంబానికి అత్యంత దారుణమైన బెదిరింపులు వచ్చాయని వెల్లడించింది. 2024 బాక్సింగ్ డే టెస్ట్ తర్వాత కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని చెప్పుకొచ్చింది. ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం ప్రతి క్రీడలో మానసిక ఆరోగ్యంపై చర్చ చాలా అవసరం. క్రీడలపై అభిమానం ఉండొచ్చు కానీ ఆటగాళ్ల వెనుక కుటుంబాలు, భావోద్వేగాలు ఉన్న మనుషులు ఉంటారనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకరిపై ఒకరు మరింత గౌరవంగా, దయతో ప్రవర్తించాలని జెస్సికా పేర్కొంది. అయితే ట్రావిస్ హెడ్ మాత్రం ఈ వేధింపులపై అధికారికంగా స్పందించలేదు. కాకపోతే మ్యాచ్ అనంతరం తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో “Keep the body guessing” అంటూ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఇది కోహ్లీతో జరిగిన ఘటనకే సంబంధించినదా అనే దానిపై అభిమానుల్లో చర్చ ఇంకా కొనసాగుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.