Virat Kohli Sledging: ఎంతో కష్టపడి స్టార్‌ బ్యాటర్‌గా ఎదిగి భారత క్రికెట్‌ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న వ్యక్తి విరాట్‌ కోహ్లీ. ఆటపరంగా ఎలాంటి వంట పెట్టలేని క్రికెటర్‌ కోహ్లీ. కానీ ఆట కాకుండా మైదానంలో ఆడే సమయంలో సంబరాలు చేసుకోవడం ఒక్కోసారి శ్రుతిమించుతాయి. ఔటయిన ఆనందంలో.. గెలిచిన సంబరాల్లో కోహ్లీ ఒక్కోసారి చిత్ర విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. అలాంటి ప్రవర్తనతోనే తాజాగా మరో వివాదంలో కోహ్లీ చిక్కుకున్నాడు. ఓ యువ ఆటగాడిని స్లెడ్జింగ్‌కు పాల్పడడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.

Also Read: Snake Scene: థియేటర్‌లోకి పాముతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన డూప్ మహేశ్ బాబు.. వీడియో వైరల్

ఐపీఎల్‌ 2025 తొలి క్వాలిఫయర్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌, రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు తలపడ్డాయి. పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ను పూర్తిగా చిత్తుచేసి మ్యాచ్‌పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. 8 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని సాధించి సగర్వంగా ఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. బౌలింగ్‌.. బ్యాటింగ్‌లో పూర్తిస్థాయిలో అదరగొట్టిన రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీ అందుకునేందుకు అడుగుదూరంలో నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్ గెలిచిన ఆనందంలో అందరూ ఉండగా విరాట్‌ కోహ్లీ మాత్రం వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు.

Also Read: Snake Catch: ఏం ధైర్యం తల్లి నీది... ఆఫీస్‌లో పామును పట్టేసిన మహిళా ఉద్యోగి

మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ బ్యాటింగ్‌ చేసింది. బ్యాటింగ్‌లో ఘోరంగా విఫలమవుతున్న సమయంలో ఇంపాక్ట్‌ ప్లేయర్‌గా 8వ స్థానంలో ముషీర్‌ ఖాన్‌ వచ్చాడు. క్రీజులోకి బ్యాటింగ్‌ సిద్ధమవుతున్న సమయంలో వెనుకాల కోహ్లీ ఫీల్డింగ్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో విరాట్‌ కోహ్లీ ముషీర్‌ ఖాన్‌ను ఉద్దేశించి హావభావాలతోపాటు అతడు కొన్ని కామెంట్లు చేశాడు. సర్ఫరాజ్‌ ఖన్‌ సోదరుడు ముషీర్‌ ఖాన్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగాడు.

Average aggression edits watchers will not know what sledging is meant for . It was done in test to distract a batter so that he hits a ball , giving a chance for wicket . In T20 , anyways batters are gonna attack and we know what PBKS is doing 🤡 pic.twitter.com/xLpLYiu0st

— Supremist 💛(Kamal H ka fan) (@CSKlassen8467) May 30, 2025